Žan Zore o prepirih z bratom: 'Večino časa je bila to igra'

Žan Zore letošnjo sezono opisuje kot eno najbolj intenzivnih izkušenj v svojem življenju. Kot pravi, je bila "nepozabna, zabavna, polna konfliktov in nepričakovanj", zato ji brez oklevanja daje "čisto desetico". Kljub številnim sporom in napetim odnosom danes na celotno izkušnjo gleda precej mirneje ter poudarja, da je bila to predvsem igra, v kateri "na koncu vsak igra zase".

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Veliko pozornosti je med sezono požel njegov odnos z bratom Janom. Čeprav sta se večkrat znašla na nasprotnih bregovih, danes pravi, da imata zelo dober odnos. Priznava, da je bilo med njima ogromno napetosti zaradi same tekmovalnosti: "Večino časa je bila to vse igra, ampak včasih je tudi počilo zares." Dodaja pa, da gledalci niso videli vsega: "Midva sva se lahko po koncu o vsem pogovorila. To ni bilo prikazano na televiziji, ampak sva bila vedno naslednji dan v redu."

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Ob pogledu nazaj ga je nekaj tekmovalcev še posebej presenetilo. "Definitivno so me presenetile nekatere Igorjeve izjave, ker vem, kako je bilo off cam," pove iskreno. Na drugi strani pa ima za več sotekmovalcev zelo lepe besede. Posebej izpostavi Dejana in Aleksandro, ki sta ga pozitivno presenetila, enako pa velja tudi za Alenko in Gregorja. "Mislim, da imam v bistvu za vse povedati kaj lepega. To je bila igra in jaz to razumem."

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Spregovoril je tudi o odnosu z Urško, s katero danes ni več v stikih. "Z Urško nisva več v odnosu. Mislim, da sva bila nazadnje v stiku februarja," razkrije. Kot glavni razlog za razhod izpostavlja dejstvo, da si nista dala priložnosti za iskren pogovor: "Nisva si dala priložnosti, da skupaj rešiva najine težave."

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Prav Urškin obisk proti koncu šova je bil zanj eden najtežjih trenutkov v sezoni. Priznava, da ga je obisk popolnoma vrgel iz ravnotežja. "Ko je ona enkrat šla, sem bil z mislimi že z njo na morju," pove iskreno. Po njegovem mnenju ga je to celo stalo superfinala: "Mislim, da me je to tudi malo stalo zmage."

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Najbolj čustven trenutek sezone je bila zadnja borba, kjer so ga gledalci prvič videli v solzah. Takrat se je po njegovih besedah vse zlomilo: "Tam sem dal res vse od sebe, vsa čustva so šla iz mene." Pojasnil je tudi, kako velik psihični pritisk prinese takšno tekmovanje. "To je bilo sedemdeset dni taktiziranja, laganja, stradanja in dela. Na koncu si res utrujen od vsega," je povedal. Prav zaradi vseh nakopičenih občutkov so v tistem trenutku čustva dokončno prišla na plan.

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Na številne kritike gledalcev odgovarja precej mirno. Meni, da ljudje prehitro sodijo tekmovalce na podlagi televizijskega prikaza. "Ne moreš obsojati človeka na podlagi tega, kar vidiš po televiziji," poudarja. Dodaja še primerjavo: "Vemo, kakšni ljudje igrajo v filmih, pa niso zato kriminalci."

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Po koncu oddaje je ostal v stikih z več sotekmovalci, najbolj pa ga je presenetilo prijateljstvo z Žigo. "Žiga je zelo pozitivna oseba, zabavna in ima zelo veliko povedati," pravi. Poleg njega se še vedno pogosto sliši z Dejanom, Jušem, Janom, Emo in Alenko.

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Po drugi strani pa z nekaterimi najverjetneje ne bo več govoril. "Definitivno se ne bom več slišal z Urško," pove iskreno. Dotaknil se je tudi odnosa s Carmen, ki ga je blokirala, a kljub temu verjame, da bosta na finalu vendarle razčistila stvari in poravnala račune. Tekmovanje mu je dalo tudi pomemben vpogled vase. Ugotovil je, da je psihično zelo močan človek: "Nisem imel nič domotožja." Obenem pa priznava, da bo moral v prihodnosti več delati na fizični pripravljenosti.

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