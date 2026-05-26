Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija 2026
Kmetija

Žan Zore o prepirih z bratom: 'Večino časa je bila to igra'

M.S.
26. 05. 2026 21.00
0

Žan Zore je po koncu Kmetije brez zadržkov spregovoril o napetih odnosih, taktiziranju, čustvenih trenutkih in življenju po oddaji. Razkril je, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami, kateri trenutki so ga najbolj zaznamovali in kako danes gleda na celotno izkušnjo.

Žan Zore letošnjo sezono opisuje kot eno najbolj intenzivnih izkušenj v svojem življenju. Kot pravi, je bila "nepozabna, zabavna, polna konfliktov in nepričakovanj", zato ji brez oklevanja daje "čisto desetico". Kljub številnim sporom in napetim odnosom danes na celotno izkušnjo gleda precej mirneje ter poudarja, da je bila to predvsem igra, v kateri "na koncu vsak igra zase".

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Igor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'
Preberi še
Igor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'

Veliko pozornosti je med sezono požel njegov odnos z bratom Janom. Čeprav sta se večkrat znašla na nasprotnih bregovih, danes pravi, da imata zelo dober odnos. Priznava, da je bilo med njima ogromno napetosti zaradi same tekmovalnosti: "Večino časa je bila to vse igra, ampak včasih je tudi počilo zares." Dodaja pa, da gledalci niso videli vsega: "Midva sva se lahko po koncu o vsem pogovorila. To ni bilo prikazano na televiziji, ampak sva bila vedno naslednji dan v redu."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Preberi še
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

Ob pogledu nazaj ga je nekaj tekmovalcev še posebej presenetilo. "Definitivno so me presenetile nekatere Igorjeve izjave, ker vem, kako je bilo off cam," pove iskreno. Na drugi strani pa ima za več sotekmovalcev zelo lepe besede. Posebej izpostavi Dejana in Aleksandro, ki sta ga pozitivno presenetila, enako pa velja tudi za Alenko in Gregorja. "Mislim, da imam v bistvu za vse povedati kaj lepega. To je bila igra in jaz to razumem."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Preberi še
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže

Spregovoril je tudi o odnosu z Urško, s katero danes ni več v stikih. "Z Urško nisva več v odnosu. Mislim, da sva bila nazadnje v stiku februarja," razkrije. Kot glavni razlog za razhod izpostavlja dejstvo, da si nista dala priložnosti za iskren pogovor: "Nisva si dala priložnosti, da skupaj rešiva najine težave."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena
Preberi še
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Prav Urškin obisk proti koncu šova je bil zanj eden najtežjih trenutkov v sezoni. Priznava, da ga je obisk popolnoma vrgel iz ravnotežja. "Ko je ona enkrat šla, sem bil z mislimi že z njo na morju," pove iskreno. Po njegovem mnenju ga je to celo stalo superfinala: "Mislim, da me je to tudi malo stalo zmage."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Takoj je vedel, da jo želi spoznati tudi v živo
Preberi še
Takoj je vedel, da jo želi spoznati tudi v živo

Najbolj čustven trenutek sezone je bila zadnja borba, kjer so ga gledalci prvič videli v solzah. Takrat se je po njegovih besedah vse zlomilo: "Tam sem dal res vse od sebe, vsa čustva so šla iz mene." Pojasnil je tudi, kako velik psihični pritisk prinese takšno tekmovanje. "To je bilo sedemdeset dni taktiziranja, laganja, stradanja in dela. Na koncu si res utrujen od vsega," je povedal. Prav zaradi vseh nakopičenih občutkov so v tistem trenutku čustva dokončno prišla na plan.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'
Preberi še
Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'
Kako bo Žanova mama sprejela novico o nosečnosti?
Preberi še
Kako bo Žanova mama sprejela novico o nosečnosti?

Na številne kritike gledalcev odgovarja precej mirno. Meni, da ljudje prehitro sodijo tekmovalce na podlagi televizijskega prikaza. "Ne moreš obsojati človeka na podlagi tega, kar vidiš po televiziji," poudarja. Dodaja še primerjavo: "Vemo, kakšni ljudje igrajo v filmih, pa niso zato kriminalci."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'
Preberi še
Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'

Po koncu oddaje je ostal v stikih z več sotekmovalci, najbolj pa ga je presenetilo prijateljstvo z Žigo. "Žiga je zelo pozitivna oseba, zabavna in ima zelo veliko povedati," pravi. Poleg njega se še vedno pogosto sliši z Dejanom, Jušem, Janom, Emo in Alenko.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'
Preberi še
Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'

Po drugi strani pa z nekaterimi najverjetneje ne bo več govoril. "Definitivno se ne bom več slišal z Urško," pove iskreno. Dotaknil se je tudi odnosa s Carmen, ki ga je blokirala, a kljub temu verjame, da bosta na finalu vendarle razčistila stvari in poravnala račune. Tekmovanje mu je dalo tudi pomemben vpogled vase. Ugotovil je, da je psihično zelo močan človek: "Nisem imel nič domotožja." Obenem pa priznava, da bo moral v prihodnosti več delati na fizični pripravljenosti.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Znana Slovenka danes praznuje 31. rojstni dan
Preberi še
Znana Slovenka danes praznuje 31. rojstni dan
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija intervju oddaje Žan Zore dvojčka POP TV
Oddaje

Kdo bo stopil v superfinale Kmetije?

Oddaje

Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?

24ur.com V Ljubljani na ogled dela Davida Yarrowa, fotografa zvezdnikov in divjine
Zadovoljna.si Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'
24ur.com Je Franci Kek nasedel skriti kameri Aleksandra Pozveka?
Zadovoljna.si Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."
24ur.com Plaz ga je zasul pred očetovimi očmi na njegov rojstni dan
24ur.com Igralec Jake Gyllenhaal: Slabovidnost mi pomaga pri snemanju prizorov
Zadovoljna.si Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729