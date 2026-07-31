Nekoč ena najlepših igralk, danes z drznim uporniškim slogom na rdeči preprogi

Nekdanja zvezdnica filmske sage Somrak je na premiero filma Teenage Sex and Death at Camp Miasma prispela v družbi Maggie McLean, a je tokrat več pozornosti kot sam film pritegnil njen videz, piše Profimedia. Namesto bleščeče večerne obleke se je odločila za predimenzioniran črn suknjič, ki ga je kombinirala s sivim zgornjim delom in sončnimi očali.

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Celoten stajling je deloval izrazito sproščeno in nekoliko uporniško, kar je že vrsto let njen zaščitni znak. Stewartova se namreč pogosto izogiba tradicionalnim pravilom rdeče preproge in raje izbira modne kombinacije, ki odražajo njen osebni slog.

icon-expand Kristen Stewart FOTO: Profimedia

Razmršeni lasje in sproščen videz

Posebno pozornost so pritegnili njeni razmršeni lasje, ki so bili daleč od popolno urejenih pričesk, kakršnih smo vajeni pri hollywoodskih zvezdnicah. Prav ta detajl je še dodatno poudaril sproščen in nekonvencionalen vtis. Medtem ko nekateri oboževalci hvalijo njeno samozavest in pristnost, drugi menijo, da je njen videz deloval precej neurejeno. Kakor koli že, Stewartova je znova dosegla svoj cilj – o njej se govori.

Zvezdnica, ki ostaja zvesta sebi

Kristen Stewart že dolgo velja za eno najbolj samosvojih igralk v Hollywoodu. Čeprav bi se lahko brez težav odločila za klasičen glamurozen videz, se raje drži svojega prepoznavnega modnega izraza. Tudi tokrat je pokazala, da ji popolnost ni prioriteta. Namesto tega ostaja zvesta svoji estetiki, ki pogosto presega pričakovanja in vedno znova razdeli javnost. Prav zato je vsak njen pojav na rdeči preprogi dogodek, o katerem se še dolgo govori.

icon-expand Kristen Stewart FOTO: Profimedia

Vrhunec slave je dosegla s Somrakom

Kristen Stewart je svetovno prepoznavnost dosegla s franšizo Somrak, kjer je kot Bella Swan ob boku Edwarda Cullena, ki ga igra Robert Pattinson, postala obraz ene največjih popkulturnih franšiz svoje generacije.

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Film je sprožil globalni fenomen, ki je iz nje ustvaril ikono mladostne romantike, skrivnostnosti in nežne estetike, zaradi česar so jo mediji pogosto opisovali kot eno najbolj opaznih in zaželenih mladih igralk tistega časa. Prav Somrak ji je odprl vrata v svetovno slavo, modne kampanje in kasnejše prestižne filmske projekte.

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Škandal na vrhuncu njene slave

Med snemanjem sage Somrak se je kemija med Kristen Stewart in Robertom Pattinsonom prenesla tudi v resnično življenje, kar je njuno romanco postavilo v samo središče svetovne pozornosti. Njuna zveza je trajala več let, a se je končala burno, ko so v javnost prišle fotografije Kristen z režiserjem Rupertom Sandersom. Več o njunem dramatičnem razhodu si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Kristen Stewart in Robert Pattinson - Roberta si trenutno lahko ogledamo v Odiseji. FOTO: Profimedia

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