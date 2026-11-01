Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune

Ko se zvečer odpravi na splet, zvezdnik humoristične serije Veliki Pokovci, Kunal Nayyar, ne išče zabave ali pozornosti javnosti, temveč ljudi, ki potrebujejo pomoč. Na platformi GoFundMe namreč poišče družine, ki se spopadajo z visokimi zdravstvenimi stroški, in jim pomaga poravnati račune. O svoji dobrodelni navadi je spregovoril v intervjuju za britanski medij The i Paper.

Ponoči poišče družine v stiski in jim pomaga

"Denar mi je dal več svobode, največje darilo pa je možnost, da nekaj vrnem družbi in spremenim življenja ljudi," je igralec povedal v intervjuju, o katerem so pozneje poročali tudi pri portalu The Independent. Nato je razkril, kako je videti eden njegovih najljubših načinov pomoči. "Najraje grem ponoči na GoFundMe in preprosto plačam zdravstvene račune naključnim družinam. To je moja zamaskirana junaška dejavnost!" je pojasnil. GoFundMe je spletna platforma za zbiranje sredstev, na kateri lahko posamezniki prosijo za finančno pomoč. V ZDA jo uporabljajo tudi ljudje, ki zaradi dragih zdravstvenih storitev, zdravljenja ali drugih nujnih stroškov ne zmorejo sami pokriti vseh izdatkov. Nayyar se tako odloča za pomoč ljudem, katerih življenjske zgodbe ga prepričajo, pri tem pa ne išče medijske pozornosti. Ni razkril, koliko družinam je že pomagal, niti ni navedel skupnega zneska svojih donacij.

icon-expand Kunal Nayyar in Neha Kapur FOTO: Profimedia

Njegovo premoženje ocenjujejo na več deset milijonov

Nayyar je s serijo Veliki pokovci, v kateri je med letoma 2007 in 2019 igral astrofizika Raja Koothrappalija, zaslužil ogromno. V poznejših sezonah naj bi njegova plača znašala približno milijon ameriških dolarjev na epizodo. Po ocenah, ki jih je februarja 2026 objavil The Independent, naj bi njegovo premoženje znašalo približno 45 milijonov dolarjev, kar je več deset milijonov evrov. Poleg pomoči družinam Nayyar z ženo Neho Kapur podpira tudi dobrodelne organizacije za zaščito živali. Skupaj financirata tudi štipendije za študente iz socialno prikrajšanih okolij.

icon-expand Igralec ima zanimiv hobi - rad pomaga ljudem v stiski. FOTO: Profimedia

Za spremembe ne moremo vedno čakati na druge

Igralec je v intervjuju spregovoril tudi o svojem pogledu na dobrodelnost in odgovornost posameznika do drugih ljudi. Po njegovem mnenju se ljudje prepogosto zanašamo na to, da bodo svet spremenili politiki, voditelji ali drugi vplivni posamezniki. Sam verjame, da se spremembe začnejo pri vsakdanjih dejanjih in odnosu do ljudi v naši bližini. Poudaril je, da pravega miru ne more biti, če nismo pripravljeni pomagati niti sosedu, ki potrka na naša vrata in prosi za nekaj tako preprostega, kot je sladkor za čaj. Po njegovem mnenju ni treba, da imamo milijone, da bi lahko nekomu polepšali dan ali mu olajšali težko obdobje. Medtem ko Nayyar zaradi svojega premoženja lahko plača celotne zdravstvene račune neznanih družin, lahko drugi pomagamo z manjšimi dejanji, časom ali podporo. Nayyar dokazuje, da se človekova vrednost ne meri le po uspehu in premoženju, temveč tudi po tem, kako ravna z ljudmi, od katerih ne pričakuje ničesar v zameno.

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