Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Kunal Nayyar in Neha Kapur
Trači

Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

N. Č.
16. 12. 2025 04.00
0

Kunal Nayyar, bolj znan kot Raj iz Velikih pokovcev, živi zasebno življenje v objemu nekdanje miss Indije, Nehe Kapur. Kdo je lepotica, s katero se je poročil?

Kunal Nayyar, ki je bil desetletje in več znan kot Raj iz kultne serije Veliki pokovci (The Big Bang Theory), je po koncu serije preusmeril svojo kariero. Namesto komedij danes prevzema mračnejše in resnejše vloge. Poleg igranja je aktiven tudi na drugih področjih: napisal je uspešno avtobiografijo, producira projekte in se posveča humanitarnemu delu.

Kunal Nayyar in Neha Kapur
Kunal Nayyar in Neha Kapur FOTO: Profimedia

Kar se tiče njegovega zasebnega življenja, mnogi ne vedo, da je že od leta 2011 srečno poročen z nekdanjo miss Indije, Neho Kapur.

Kdo je lepotica, s katero se je poročil Kunal Nayyar?

Neha Kapur, žena Kunala Nayyarja, je pred leti navdušila v svetu lepote in mode. Leta 2006 je osvojila naslov miss Indije, kar ji je odprlo vrata do svetovnih tekmovanj, vključno z zastopanjem Indije na Miss Universe istega leta, poroča revija People.

Neha je sicer študirala modno oblikovanje na Pearl Academy v New Delhiju. Njena starša sta jo pri tem ves čas podpirala, saj sta ji vcepila samozavest in motivacijo za doseganje njenih sanj. To znanje in podporo je Neha pozneje izkoristila za uresničitev lastnih podjetniških ambicij v modni industriji, poroča People.

Tako je slavna igralka videti danes
Preberi še
Tako je slavna igralka videti danes
Se spomnite Sheldona? Postal je neprepoznaven
Preberi še
Se spomnite Sheldona? Postal je neprepoznaven

Neha Kapur je svojo strast do modnega oblikovanja nadgradila z lansiranjem lastne luksuzne modne znamke Hensely leta 2016. Osrednja ideja znamke je bila ponuditi prefinjene dizajne iz luksuznih tkanin, ki so odporni na minljive trende in jih je mogoče nositi ob različnih priložnostih, je povedala za Vogue.

Kunal Nayyar in Neha Kapur
Kunal Nayyar in Neha KapurFOTO: fameflynet.com
Takšna je njena 'hčerka' 12 let kasneje!
Preberi še
Takšna je njena 'hčerka' 12 let kasneje!

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Kunal Nayyar in Neha Kapur sta se spoznala leta 2008 v New Delhiju. Čeprav Neha ni bila seznanjena z njegovo priljubljenostjo kot Raj Koothrappali, je Kunal doživel ljubezen na prvi pogled. Poročila sta se 22. decembra 2011. Slavje je bilo razkošno, trajalo pa naj bi kar šest dni, piše People.

Poročila se je 9-krat, zapustila je najbogatejše moške na svetu
Preberi še
Poročila se je 9-krat, zapustila je najbogatejše moške na svetu

Sprva sta vzdrževala razmerje na daljavo

Na začetku sta Neha Kapur in Kunal Nayyar vzdrževala zvezo na daljavo, saj je Neha živela v New Delhiju, Kunal pa v Los Angelesu, poroča People. Po poroki se je Neha preselila v ZDA.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, vogue.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kunal Nayyar Neha Kapur Raj Koothrappali Miss Indije lepotica Veliki pokovci
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433