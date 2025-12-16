Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Kunal Nayyar , ki je bil desetletje in več znan kot Raj iz kultne serije Veliki pokovci ( The Big Bang Theory ), je po koncu serije preusmeril svojo kariero. Namesto komedij danes prevzema mračnejše in resnejše vloge. Poleg igranja je aktiven tudi na drugih področjih: napisal je uspešno avtobiografijo, producira projekte in se posveča humanitarnemu delu.

Kar se tiče njegovega zasebnega življenja, mnogi ne vedo, da je že od leta 2011 srečno poročen z nekdanjo miss Indije, Neho Kapur .

Neha Kapur, žena Kunala Nayyarja, je pred leti navdušila v svetu lepote in mode. Leta 2006 je osvojila naslov miss Indije, kar ji je odprlo vrata do svetovnih tekmovanj, vključno z zastopanjem Indije na Miss Universe istega leta, poroča revija People.

Neha je sicer študirala modno oblikovanje na Pearl Academy v New Delhiju. Njena starša sta jo pri tem ves čas podpirala, saj sta ji vcepila samozavest in motivacijo za doseganje njenih sanj. To znanje in podporo je Neha pozneje izkoristila za uresničitev lastnih podjetniških ambicij v modni industriji, poroča People.