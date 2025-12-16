Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Kunal Nayyar, ki je bil desetletje in več znan kot Raj iz kultne serije Veliki pokovci (The Big Bang Theory), je po koncu serije preusmeril svojo kariero. Namesto komedij danes prevzema mračnejše in resnejše vloge. Poleg igranja je aktiven tudi na drugih področjih: napisal je uspešno avtobiografijo, producira projekte in se posveča humanitarnemu delu.
Kar se tiče njegovega zasebnega življenja, mnogi ne vedo, da je že od leta 2011 srečno poročen z nekdanjo miss Indije, Neho Kapur.
Kdo je lepotica, s katero se je poročil Kunal Nayyar?
Neha Kapur, žena Kunala Nayyarja, je pred leti navdušila v svetu lepote in mode. Leta 2006 je osvojila naslov miss Indije, kar ji je odprlo vrata do svetovnih tekmovanj, vključno z zastopanjem Indije na Miss Universe istega leta, poroča revija People.
Neha je sicer študirala modno oblikovanje na Pearl Academy v New Delhiju. Njena starša sta jo pri tem ves čas podpirala, saj sta ji vcepila samozavest in motivacijo za doseganje njenih sanj. To znanje in podporo je Neha pozneje izkoristila za uresničitev lastnih podjetniških ambicij v modni industriji, poroča People.
Neha Kapur je svojo strast do modnega oblikovanja nadgradila z lansiranjem lastne luksuzne modne znamke Hensely leta 2016. Osrednja ideja znamke je bila ponuditi prefinjene dizajne iz luksuznih tkanin, ki so odporni na minljive trende in jih je mogoče nositi ob različnih priložnostih, je povedala za Vogue.
Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?
Kunal Nayyar in Neha Kapur sta se spoznala leta 2008 v New Delhiju. Čeprav Neha ni bila seznanjena z njegovo priljubljenostjo kot Raj Koothrappali, je Kunal doživel ljubezen na prvi pogled. Poročila sta se 22. decembra 2011. Slavje je bilo razkošno, trajalo pa naj bi kar šest dni, piše People.
Sprva sta vzdrževala razmerje na daljavo
Na začetku sta Neha Kapur in Kunal Nayyar vzdrževala zvezo na daljavo, saj je Neha živela v New Delhiju, Kunal pa v Los Angelesu, poroča People. Po poroki se je Neha preselila v ZDA.
