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Walker po tekmi z Dansko, ko so ga na tribuni spremljali Annie in otroci.
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Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila: zdaj sta se razveselila deklice

L.G.
24. 06. 2026 04.00
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Angleški nogometaš Kyle Walker in njegova žena Annie Kilner sta se razveselila rojstva petega skupnega otroka. Tokrat je v družino prišla deklica, njuna prva hči po štirih sinovih, novica pa prihaja po zelo turbulentnem obdobju, ki je njun zakon skoraj pripeljalo do razhoda.

Rojstvo je Annie potrdila na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da je njuna deklica prispela varno in da družina trenutno uživa v posebnih trenutkih skupaj.

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Ljubezenska zgodba, ki se je začela v najstniških letih

Walker in Kilner sta skupaj že od mladosti. Spoznala sta se v Sheffieldu, ko sta bila še najstnika, v dolgoletni zvezi pa sta dobila štiri sinove: Romana, Riaana, Reigna in Rezona. Leta 2021 sta se tudi poročila.

A njuno zasebno življenje je v zadnjih letih postalo redna tema britanskih tabloidov. Največ pozornosti je pritegnilo razkritje, da je Walker med zvezo z Annie dobil dva otroka z vplivnico Lauryn Goodman. Ko je konec leta 2023 v javnost prišlo še razkritje o drugem otroku, se je njun zakon znašel na robu razpada. Annie naj bi takrat nogometaša celo prosila, naj zapusti družinski dom.

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Walker je javno priznal napake

Nogometaš je pozneje v intervjujih javno priznal odgovornost za nastalo situacijo in svoje odločitve označil za 'idiotske'. Po poročanju Celebtattler.com je dejal, da si ne more niti predstavljati, kako težko je bilo za njegovo ženo in družino.

Po poročanju Mirror.co.uk sta se zakonca nato odločila, da poskusita odnos obnoviti. Viri blizu para trdijo, da sta veliko časa namenila reševanju težav in ponovni gradnji zaupanja.

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Deklica kot nov začetek

Novica o nosečnosti je v javnost prišla februarja letos, ko je Annie razkrila, da pričakujeta deklico. Takrat je poudarila, da gre za zelo osebno in srečno obdobje ter da ne želi dodatnih špekulacij ali drame.

Po rojstvu hčerke so viri za britanske medije povedali, da sta zakonca presrečna in da jima je prihod prve deklice prinesel posebno veselje. Po navedbah virov Walker med porodom ni zapustil ženine strani, družina pa naj bi imela občutek, da je zdaj končno popolna.

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Pomembno leto tudi na športnem področju

Rojstvo hčerke prihaja v obdobju velikih sprememb tudi v Walkerjevi karieri. Nekdanji član Manchester Cityja trenutno igra za Burnley, marca letos pa je po 96 nastopih sklenil reprezentančno pot v angleški izbrani vrsti. Za Anglijo je debitiral leta 2011 in nastopil na petih velikih reprezentančnih tekmovanjih.

Čeprav je bilo njegovo zasebno življenje zadnja leta pogosto pod drobnogledom medijev, se zdi, da je družina Walker-Kilner trenutno osredotočena predvsem na novo življenjsko poglavje. Prihod prve hčerke po štirih sinovih je za zakonca nedvomno eden najlepših trenutkov v zadnjem času.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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