Nosila je modrček, vreden več kot 44 milijonov evrov

Na letošnji modni reviji Kylie Jenner ni le debitirala na pisti znamke Victoria's Secret Fashion Show 2026, temveč je nosila tudi kos, o katerem danes govori ves modni svet. Zvezdnica je stopila na modno pisto v znamenitem Fantasy Bra, katerega vrednost ocenjujejo na kar 50 milijonov dolarjev (nekaj več kot 44,6 milijona evrov).

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Gre za vrnitev enega najbolj prepoznavnih simbolov znamke Victoria's Secret, ki ga na modni reviji ni bilo vse od leta 2018. Letos so se pri znamki odločili za spektakularno vrnitev in eno najbolj prestižnih kreacij zaupali prav Kylie Jenner.

icon-expand Kylie Jenner FOTO: Profimedia

Najdražji Fantasy Bra doslej

Modrček je nastal v sodelovanju z draguljarsko hišo Jacob & Co. in velja za najdražjega v zgodovini Fantasy Bra, piše Tportal. Posebnost kreacije je osupljiv 75,54-karatni rumeni diamant, okoli katerega je nameščenih še 4.410 naravnih diamantov različnih oblik in velikosti, še dodajajo. Po podatkih ustvarjalcev je pri izdelavi sodelovalo 15 mojstrov, ki so za dokončanje projekta potrebovali več kot 1.000 ur dela. Celotna kreacija tehta skoraj dva kilograma in je izdelana iz zlata ter diamantov, brez uporabe tkanine.

Prvič na pisti Victoria's Secret

Čeprav je Kylie Jenner ena najbolj prepoznavnih modnih in lepotnih podjetnic na svetu, je bil to njen prvi nastop na reviji Victoria's Secret. Na modno pisto je stopila v bleščečem srebrnem videzu, ki ga je dopolnila z mini krilom in značilnimi velikimi belimi pernatimi krili, piše Tportal.

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Po poročanju medijev sta jo iz prvih vrst spremljala tudi njen partner Timothée Chalamet in mama Kris Jenner, ki nista skrivala navdušenja nad njenim nastopom.

icon-expand Kylie Jenner FOTO: Profimedia

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V družbi največjih imen

Fantasy Bra je v preteklosti veljal za enega največjih poklonov v svetu manekenstva. Nosile so ga legendarne manekenke, kot so Gisele Bündchen, Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima in Alessandra Ambrosio.

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Letos pa je Kylie postala prva ženska, ki ni uradni Victoria's Secret angelček, a je kljub temu dobila čast nositi to prestižno kreacijo. S tem je Kylie Jenner poskrbela za modni trenutek, ki bo zagotovo ostal eden najbolj nepozabnih leta 2026.

icon-expand Kylie Jenner FOTO: Profimedia

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