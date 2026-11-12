Šokantne obtožbe proti Kylie Jenner, to je povedala nekdanja hišna pomočnica

Dinora Carolina Cabria Amaya je tožbo vložila 5. novembra na višjem sodišču v Los Angelesu. Kot poroča Page Six, je nekdanja hišna pomočnica Kylie Jenner obtožila diskriminacije zaradi invalidnosti, povračilnih ukrepov, neupravičene odpovedi delovnega razmerja in različnih kršitev delovne zakonodaje. Amaya naj bi za ustanoviteljico znamke Kylie Cosmetics začela delati marca 2025. Za svoje delo naj bi prejemala 40 dolarjev na uro v gotovini, običajno pa naj bi delala šest dni na teden. V tožbi trdi, da ji nadure niso bile ustrezno plačane, prav tako naj ne bi prejela povračila stroškov in časa za potovanja med različnimi nepremičninami zvezdnice.

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Več kot uro naj bi bila ujeta v garderobi

Ena najbolj presenetljivih navedb v tožbi se nanaša na dogodek, ko naj bi Amaya ostala ujeta v garderobi Kylie Jenner. Po njenih navedbah ji je nadrejena Laura Dooley naročila, naj vstopi v garderobo s pomočjo dostopne kode. Ko je želela oditi, naj bi ugotovila, da ne more več ven. V paniki naj bi poklicala nadrejeno in jo prosila za pomoč. Toda po navedbah iz tožbe naj bi se ta njenim prošnjam smejala in se norčevala iz njenega položaja. Amayi naj bi po telefonu pojasnila, da v hiši ni nikogar, ki bi jo lahko izpustil, kode pa ne sme posredovati drugim. Nekdanja zaposlena trdi, da je morala čakati več kot eno uro, preden jo je nekdo končno osvobodil.

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Ugriznil naj bi jo pes, poškodovala naj bi se tudi zaradi poprovega razpršilca

To pa ni edini incident, ki ga opisuje nekdanja hišna pomočnica. Septembra 2025 naj bi se med čiščenjem predala v pralnici sprožil nezavarovan vsebnik s poprovim razpršilcem, njegova vsebina pa naj bi jo zadela v obraz in oči. Po njenih navedbah je zaradi tega občutila pekoč občutek, srbenje in draženje, imela pa naj bi tudi zamegljen vid. Naslednji mesec naj bi jo med čiščenjem pasje ute na eni od nepremičnin Kylie Jenner ugriznil pes. Trdi, da po poškodbi ni prejela ustrezne pomoči in si je morala zdravila kupiti sama. Amaya v tožbi navaja tudi, da naj bi ji naročali, naj zapusti prostore oziroma ostane zunaj vidnega polja, saj je Kylie ni želela srečati. Zaposlitev naj bi izgubila 6. februarja 2026, kmalu po tem, ko je vprašala, zakaj druga hišna pomočnica prejema povračilo potnih stroškov, sama pa ne.

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To je že četrta tožba nekdanjih zaposlenih

Primer je še posebej odmeven, ker ne gre za prvo tožbo nekdanje zaposlene proti Kylie Jenner v zadnjih mesecih. V zadnjih sedmih mesecih so pravni postopki proti zvezdnici sprožili že štirje nekdanji člani njenega gospodinjskega osebja. Aprila 2026 je nekdanja hišna pomočnica Angelica Hernandez Vasquez vložila tožbo, v kateri je zatrjevala, da je bila med delom izpostavljena nadlegovanju in diskriminaciji zaradi svojega salvadorskega porekla, katoliške vere in imigracijskega statusa. Med drugim naj bi jo sodelavci poniževali, ji dodeljevali najtežja opravila in jo ustrahovali. Konec aprila je sledila še ena tožba nekdanje hišne pomočnice Juane Delgado Soto. Ta je trdila, da ji je bilo prepovedano gledati Kylie Jenner ali se ji nasmihati. Kadar naj bi bila zvezdnica doma, naj bi se morala več ur skrivati v kopalnici ali garaži. Očitala ji je tudi, da naj ne bi imela ustreznega dostopa do pitne vode in stranišča. Junija pa je tožbo vložila še nekdanja zasebna kuharica, ki je v sodnih dokumentih navedena kot Jane Doe. Kylie Jenner in njenemu osebju očita diskriminacijo zaradi nosečnosti in neupravičeno odpoved delovnega razmerja. Trdi, da je morala kljub visokorizični nosečnosti opravljati fizično zahtevno delo in dolge izmene. Po eni od takšnih delovnih obveznosti naj bi doživela spontani splav. Tudi te navedbe ostajajo predmet pravnega postopka.

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Kylie Jenner obtožbe zavrača

Na nove obtožbe se je odzval tudi pravni zastopnik Kylie Jenner Michael Rhodes. Za TMZ in Page Six je poudaril, da vse najnovejše tožbe vlaga ista odvetnica, ki zastopa tudi nekatere druge nekdanje zaposlene zvezdnice. Po njegovih besedah naj bi odvetnica poskušala izkoristiti medijsko pozornost za neupravičeno finančno korist. Dodal je, da se pravna ekipa ne bo pustila ustrahovati in da se bodo proti obtožbam odločno branili. Vse štiri nekdanje zaposlene zastopa odvetnica Della Shaker. Ta opozarja tudi na širše vprašanje položaja gospodinjskih delavcev in strahu, ki ga lahko občutijo pri prijavljanju domnevnih nepravilnosti, kadar delajo za vplivne in premožne posameznike. Pomembno je poudariti, da navedbe nekdanjih zaposlenih še niso bile dokazane na sodišču. Kylie Jenner, oziroma njeni pravni zastopniki, jih zavračajo.

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