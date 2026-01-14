Zadovoljna.si
Kylie Jenner - ig
Trači

Govorice o poroki so se širile kot požar

N. Č.
14. 01. 2026 04.00
0

Med podelitvijo zlatih globusov 2026 je po spletu zakrožila lažna imenska kartica "Kylie Jenner Chalamet". Posledično so se po spletu razširile govorice, ki so namigovale, da je slavni par na skrivaj skočil pred oltar.

Poleg rdeče preproge in samih nagrad so veliko pozornosti med podelitvijo Zlatih globusov 2026 pritegnile tudi govorice o skrivni poroki med Kylie Jenner in karizmatičnim igralcem Timothéejem Chalametom. Vse se je začelo, ko se je po spletu razširila imenska kartica z napisom "Kylie Jenner Chalamet". Ta se je na koncu izkazala za lažno, govorice o skrivni poroki po treh letih razmerja pa so bile ovržene.

E! News je nato razkril, da je bil font, uporabljen na kartici, ki je zakrožila po spletu, bistveno drugačen od tistega, ki so ga organizatorji uporabili za prave imenske kartice gostov. Dodatne fotografije s prizorišča so to potrdile in jasno pokazale, da je Kylie Jenner sedela ob imenski kartici, na kateri je bilo zapisano zgolj Kylie Jenner, brez dodanega priimka Chalamet.

Timothée Chalamet prejel nagrado

Timothée Chalamet je bil sicer nominiran v kategoriji za najboljšega moškega igralca. Na koncu je premagal tako Georgea Clooneyja kot Leonarda DiCapria in prejel prestižno nagrado. V govoru ob prejemu nagrade je posebno sporočilo namenil tudi svoji dragi dami, Kylie.

Njegov govor se je začel z besedami: "Najlepša hvala iz dna srca. Sem v kategoriji z veliko velikimi imeni; ta kategorija jih je polna. Po vseh vas se zgledujem, hvala." Končal pa se je: "Za moje starše, za mojo partnerko, ljubim vas. Najlepša hvala."

Timothée Chalamet
Timothée ChalametFOTO: AP
Timothée Chalamet in Critics Choice Awards

Timothée se je svoji partnerki zahvalil že na podelitvi nagrad po izboru kritikov. Tudi tam je prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu Marty Supreme. Kylieji se je takrat zahvalil z besedami: "Hvala moji partnerki zadnjih treh let. Hvala za najine temelje. Ljubim te. Tega ne bi mogel doseči brez tebe. Hvala ti iz vsega srca."

Timothée Chalamet , najboljši igralec v komediji/muzikalu
Timothée Chalamet , najboljši igralec v komediji/muzikaluFOTO: AP
Več si lahko preberete TUKAJ!

Vir: eonline.com, elle.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kylie Jenner Timothée Chalamet Zlati globusi 2026 imenska kartica podelitev skrivna poroka
Trači

Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman

