Govorice o poroki so se širile kot požar

Poleg rdeče preproge in samih nagrad so veliko pozornosti med podelitvijo Zlatih globusov 2026 pritegnile tudi govorice o skrivni poroki med Kylie Jenner in karizmatičnim igralcem Timothéejem Chalametom. Vse se je začelo, ko se je po spletu razširila imenska kartica z napisom "Kylie Jenner Chalamet". Ta se je na koncu izkazala za lažno, govorice o skrivni poroki po treh letih razmerja pa so bile ovržene.
E! News je nato razkril, da je bil font, uporabljen na kartici, ki je zakrožila po spletu, bistveno drugačen od tistega, ki so ga organizatorji uporabili za prave imenske kartice gostov. Dodatne fotografije s prizorišča so to potrdile in jasno pokazale, da je Kylie Jenner sedela ob imenski kartici, na kateri je bilo zapisano zgolj Kylie Jenner, brez dodanega priimka Chalamet.
Timothée Chalamet prejel nagrado
Timothée Chalamet je bil sicer nominiran v kategoriji za najboljšega moškega igralca. Na koncu je premagal tako Georgea Clooneyja kot Leonarda DiCapria in prejel prestižno nagrado. V govoru ob prejemu nagrade je posebno sporočilo namenil tudi svoji dragi dami, Kylie.
Njegov govor se je začel z besedami: "Najlepša hvala iz dna srca. Sem v kategoriji z veliko velikimi imeni; ta kategorija jih je polna. Po vseh vas se zgledujem, hvala." Končal pa se je: "Za moje starše, za mojo partnerko, ljubim vas. Najlepša hvala."
Timothée Chalamet in Critics Choice Awards
Timothée se je svoji partnerki zahvalil že na podelitvi nagrad po izboru kritikov. Tudi tam je prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu Marty Supreme. Kylieji se je takrat zahvalil z besedami: "Hvala moji partnerki zadnjih treh let. Hvala za najine temelje. Ljubim te. Tega ne bi mogel doseči brez tebe. Hvala ti iz vsega srca."
Vir: eonline.com, elle.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV