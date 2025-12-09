V drznem oranžnem stajlingu sta ukradla vse poglede

Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta 8. decembra v Los Angelesu pritegnila vso pozornost na premieri Chalametovega novega filma, Marty Supreme, poroča revija People.
Timothée Chalamet in njegov drzen stajling
Par se je na rdeči preprogi pojavil v popolnoma ujemajočih se oblekah v drzni oranžni barvi. Chalamet je bil oblečen v oranžen usnjen kostim z ujemajočo se svileno srajco in škornji, dodatek pa je bila črna usnjena torbica v obliki loparja za namizni tenis.
Tudi Kylie Jenner v drzni oranžni barvi
Jennerjeva je nosila oranžno, do tal segajočo dolgo obleko z globokim dekoltejem in izrezi pod prsmi. K obleki je dodala še koničaste oranžne salonarje, ki so dopolnjevali njen drzen stajling. Poleg oblek so bili skrbno usklajeni tudi detajli, kot so njeni nohti in ličila.
Kako se je začelo njuno razmerje?
Njuni imeni nista bili nikoli povezani, dokler nista začela v letu 2023 polniti naslovnice tabloidov. Medtem ko nekateri vidijo združitev dveh popolnih nasprotij, so drugi dolgo dvomili o avtentičnosti njune ljubezni. Pred časom je bilo namreč veliko govora o tem, ali je njuno razmerje v resnici zgolj dobro premišljen marketinški trik. Več si lahko preberete TUKAJ!
Povzeto po people.com
