Kylie Jenner in Timothée Chalamet
Trači

V drznem oranžnem stajlingu sta ukradla vse poglede

N. Č.
09. 12. 2025 07.56
1

Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta znova ukradla vse poglede! Na losangeleški premieri sta se pojavila v popolnoma usklajenih, drznih oranžnih kreacijah.

Kylie Jenner in Timothée Chalamet
Kylie Jenner in Timothée Chalamet FOTO: Profimedia

Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta 8. decembra v Los Angelesu pritegnila vso pozornost na premieri Chalametovega novega filma, Marty Supreme, poroča revija People.

Timothée Chalamet in njegov drzen stajling

Par se je na rdeči preprogi pojavil v popolnoma ujemajočih se oblekah v drzni oranžni barvi. Chalamet je bil oblečen v oranžen usnjen kostim z ujemajočo se svileno srajco in škornji, dodatek pa je bila črna usnjena torbica v obliki loparja za namizni tenis.

Tudi Kylie Jenner v drzni oranžni barvi

Jennerjeva je nosila oranžno, do tal segajočo dolgo obleko z globokim dekoltejem in izrezi pod prsmi. K obleki je dodala še koničaste oranžne salonarje, ki so dopolnjevali njen drzen stajling. Poleg oblek so bili skrbno usklajeni tudi detajli, kot so njeni nohti in ličila.

Je njuna ljubezen zgolj marketinški trik?
Kako se je začelo njuno razmerje?

Njuni imeni nista bili nikoli povezani, dokler nista začela v letu 2023 polniti naslovnice tabloidov. Medtem ko nekateri vidijo združitev dveh popolnih nasprotij, so drugi dolgo dvomili o avtentičnosti njune ljubezni. Pred časom je bilo namreč veliko govora o tem, ali je njuno razmerje v resnici zgolj dobro premišljen marketinški trik. Več si lahko preberete TUKAJ!

Kylie Jenner in Timothée Chalamet na košarkarski tekmi v New Yorku.
Kylie Jenner in Timothée Chalamet na košarkarski tekmi v New Yorku.FOTO: Profimedia
Povzeto po people.com

