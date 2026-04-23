La Toya Jackson
Trači

La Toya izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako

N. Č.
23. 04. 2026 04.00
2

La Toya Jackson, 69-letna sestra Michaela Jacksona, je na rdeči preprogi hollywoodske premiere biografskega filma Michael pritegnila ogromno pozornosti – a ne le zaradi glamurozne oprave. Njena izjemno vitka postava je sprožila val komentarjev in skrbi na družbenih omrežjih, številni tuji mediji pa poročajo, da so oboževalci zaskrbljeni zaradi njenega videza.

Na dogodku v Dolby Theatre v Los Angelesu je La Toya Jackson nosila elegantno črno večerno obleko, dolge rokavice in diamantni nakit. Čeprav je delovala nasmejana in samozavestna, so fotografije hitro zaokrožile po spletu, kjer so uporabniki opozorili na njeno izrazito suho postavo. Nekateri so se spraševali, ali je zvezdnica v redu, drugi pa so jo kljub temu pohvalili za njen glamur.

Postala je neprepoznavna, oboževalci so zaskrbljeni
Postala je neprepoznavna, oboževalci so zaskrbljeni

Vzbudila skrb na premieri filma Michael

Po poročanju Daily Express US je La Toya Jackson na rdeči preprogi sicer žarela, a je hkrati sprožila številne komentarje o svoji pretirano suhi postavi. Oboževalci so na družbenih omrežjih zapisali, da je videti izčrpana in zaskrbljujoče suha, nekateri pa so celo izrazili strah, da bi se lahko prevrnila zaradi svoje krhkosti.

La Toya Jackson
La Toya Jackson FOTO: Profimedia

Podobno poroča tudi Bored Panda, ki navaja, da je bila La Toya kljub glamuroznemu videzu v središču pozornosti predvsem zaradi svoje izjemno vitke postave. Medtem ko so jo nekateri oboževalci pohvalili, so drugi izrazili resno zaskrbljenost nad njenim zdravjem.

Zakaj je La Toya Jackson tako suha?

Vprašanje, zakaj je La Toya Jackson videti tako izjemno vitka, je v zadnjih dneh postalo ena najbolj komentiranih tem na družbenih omrežjih in v tujih medijih. La Toya Jackson s svojim videzom vzbudila skrb že v lanskem letu

V decembru se je po spletu razširila njena fotografija v oprijetem rdečem topu z dolgimi rokavi, črnih hlačah in zlatih petah, kjer je posebno pozornost pritegnil njen ozek pas. Še bolj zaskrbljujoče je bilo dejstvo, da je objavila te fotografije le nekaj tednov po tem, ko je na Instagramu objavila nejasne video posnetke iz zdravniške ordinacije, s katerimi je nakazovala na določene zdravstvene preglede, vendar podrobnosti ni razkrila.

Ko boste videli, kako bi bil videti brez lepotnih operacij, boste osupnili!
Ko boste videli, kako bi bil videti brez lepotnih operacij, boste osupnili!

V intervjuju za E! News je nato razkrila, da se počuti 'močno' in 'srečno' ter da je 'skozi najtežje obdobje že šla'. Pojasnila je, da je imela v preteklosti nekaj zdravstvenih obiskov, a da se zdaj počuti dobro. Podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju in razlogu za drastično izgubo teže, ni razkrila.

Vir: eonline.com, express.co.us, boredpanda.com

la toya jackson premiera filma michael suha zaskrbljujoče suha postava
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

oježeš 23. 04. 2026 10.52
Naslov pa tak, kot bi imela težo slona.
mijam75 23. 04. 2026 09.06
Dvomim, da je kdorkoli v resnici zaskrbljen, tako kot večkrat omenite v članku. Njeni oboževalci jo zagovarjajo, večina ljudi pa se samo naslaja nad njeno pojavo, tako kot bi se tudi, če bi imela preveč kilogramov.
