La Toya izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako

Na dogodku v Dolby Theatre v Los Angelesu je La Toya Jackson nosila elegantno črno večerno obleko, dolge rokavice in diamantni nakit. Čeprav je delovala nasmejana in samozavestna, so fotografije hitro zaokrožile po spletu, kjer so uporabniki opozorili na njeno izrazito suho postavo. Nekateri so se spraševali, ali je zvezdnica v redu, drugi pa so jo kljub temu pohvalili za njen glamur.

Po poročanju Daily Express US je La Toya Jackson na rdeči preprogi sicer žarela, a je hkrati sprožila številne komentarje o svoji pretirano suhi postavi. Oboževalci so na družbenih omrežjih zapisali, da je videti izčrpana in zaskrbljujoče suha , nekateri pa so celo izrazili strah, da bi se lahko prevrnila zaradi svoje krhkosti.

Podobno poroča tudi Bored Panda, ki navaja, da je bila La Toya kljub glamuroznemu videzu v središču pozornosti predvsem zaradi svoje izjemno vitke postave . Medtem ko so jo nekateri oboževalci pohvalili, so drugi izrazili resno zaskrbljenost nad njenim zdravjem.

Vprašanje, zakaj je La Toya Jackson videti tako izjemno vitka, je v zadnjih dneh postalo ena najbolj komentiranih tem na družbenih omrežjih in v tujih medijih. La Toya Jackson s svojim videzom vzbudila skrb že v lanskem letu.

V decembru se je po spletu razširila njena fotografija v oprijetem rdečem topu z dolgimi rokavi, črnih hlačah in zlatih petah, kjer je posebno pozornost pritegnil njen ozek pas. Še bolj zaskrbljujoče je bilo dejstvo, da je objavila te fotografije le nekaj tednov po tem, ko je na Instagramu objavila nejasne video posnetke iz zdravniške ordinacije, s katerimi je nakazovala na določene zdravstvene preglede, vendar podrobnosti ni razkrila.