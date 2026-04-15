Objemala je Schumacherja, danes pa ji posteljo greje ta uspešen športnik

Jannik Sinner, eden najboljših teniških igralcev na svetu, je svojo zvezo z dansko modelko Lailo Hasanović uradno potrdil oktobra 2025, in sicer po zmagi na turnirju Vienna Open, piše People. Pred tem so oboževalci mlado manekenko že večkrat opazili na njegovih tekmah in predvideli, da se med njima nekaj dogaja.

Kdo je Laila Hasanović?

Laila Hasanović je uveljavljena danska manekenka in ustvarjalka spletnih vsebin, ki s svojimi objavami dosega veliko občinstvo. Na Instagramu ima že skoraj 500.000 sledilcev, na TikToku pa skoraj 330.000 sledilcev. Sodelovala je že s številnimi znanimi blagovnimi znamkami v modni industriji in krasila modno pisto za hiši, kot sta The Garment in OpéraSPORT, poroča People. Sodelovala je tudi pri kampaniji za kozmetično znamko Armani Beauty, še dodajajo. To partnerstvo ji je avgusta 2025 omogočilo tudi udeležbo na Beneškem filmskem festivalu. Fotografijo iz dogodka si lahko ogledate spodaj.

Zmago proslavil z objemom

Laila se je med njunim razmerjem udeležila že več ključnih teniških tekem, vključno z Vienna Openom, kjer je Sinner javno potrdil njuno razmerje, ko je bila opažena ob njegovih starših v množici, piše People. Med drugim je Laila sedela v Sinnerjevem boksu na OP Francije maja 2025 in bila prisotna na OP ZDA septembra istega leta. Njen vrhunec javne podpore se je zgodil novembra 2025 v Torinu, ko se je Sinnerju pridružila na igrišču, ko je osvojil Nitto ATP Finals proti Carlosu Alcarazu, še dodajajo.

V letu 2026 smo jo sicer ob igralcu lahko opazili redkeje, nazadnje pa sta pritegnila pozornost pred nekaj dnevi, ko je Jannik slavil zmago nad Carlosom Alcarazom v Monte Carlu. Tekmovanja se je udeležila tudi Laila, ki mu je po zmagi 'skočila' v objem, piše Sports Illustrated.

icon-expand Laila Hasanović in Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Pred tem je bila v razmerju z Mickom Schumacherjem

Laila je bila približno tri leta v razmerju z voznikom Formule 1 Mickom Schumacherjem. Njuno razmerje naj bi se končalo aprila 2025, po poročanju revije Page Six. Med njenim razmerjem z Mickom Schumacherjem je Laila na družbenih omrežjih objavljala številne njune skupne trenutke, medtem ko se zdi, da Jannik bolj varuje svojo zasebnost in njunih skupnih trenutkov ne vidimo pogosto.

Leta 2024 je v intervjuju za Vanity Fair to tudi potrdil. "Rad govorim o tenisu in športu na splošno. Ampak kar zadeva moje zasebno življenje, je res, da ga želim obdržati zase. Želim zaščititi ljudi, ki so mi najbližje, in jih obdržati zunaj vsega tega," je povedal.

