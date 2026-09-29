Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico

Ko je Lana Del Rey leta 2024 javnost presenetila z novico, da se je zaljubila v turističnega vodnika po močvirjih iz Louisiane, so bili številni prepričani, da gre le za kratkotrajno romanco. Dve leti pozneje pa je pevka dokazala, da so se motili. Ob drugi obletnici poroke je s sledilci delila doslej neobjavljene utrinke s poroke in ganljivo sporočilo svojemu možu, Jeremyju Dufrenu.
Ljubezen tam, kjer je najmanj pričakovala
Zgodba para je nenavadna že od samega začetka. Lana Del Rey je Jeremyja Dufrena, ki vodi izlete po močvirjih v Louisiani, spoznala že leta 2019 med enim od njegovih turističnih ogledov. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo naključno srečanje preraslo v zakon.
Čeprav sta se poznala več let, sta bila kot par prvič javno povezana avgusta 2024, ko so ju opazili skupaj v Londonu, piše revija People. Le nekaj tednov pozneje je sledilo novo presenečenje: poroka.
Poroka daleč od hollywoodskega blišča
Namesto razkošne slavnostne ceremonije sta se odločila za intimno poroko v kraju Des Allemands v Louisiani. Prav tam, kjer Jeremy Dufrene vodi izlete po močvirjih in kjer naj bi se po navedbah vira za revijo People tudi prvič srečala.
Vir blizu para je takrat razkril, da je bila poroka sproščena, družinsko obarvana in osredotočena predvsem na njuno ljubezensko zgodbo.
Fotografije, ki jih javnost še ni videla
Ob drugi obletnici sta zakonca na družbenih omrežjih objavila vrsto doslej nevidenih fotografij in videoposnetkov s poročnega dne. Med njimi je tudi posnetek njunega poljuba med obredom ter več intimnih trenutkov z družino in prijatelji.
Pevka je ob objavi možu namenila ganljive besede: zahvalila se mu je, ker se ob njem povsod počuti kot doma, in zapisala, da je njuna mala družina zanjo nekaj najlepšega.
"Živjo mož, srečno drugo obletnico ... Hvala, ker si poskrbel, da se povsod, kjer sem kdaj živela, spet počutim kot doma. In tudi naši mali družinici ... dobesedno vse, kar počneva, je najboljše," je zapisala na družbenih omrežjih.
Zveza, ki je utišala kritike
Njuna zveza je bila od samega začetka pod drobnogledom javnosti. Marsikdo se je spraševal, kaj povezuje svetovno znano glasbenico in moškega, ki živi precej bolj umirjeno življenje daleč od zvezdniških žarometov. A prav ta preprostost naj bi bila eden od razlogov, da je pevka v razmerju našla srečo.
V enem od letošnjih intervjujev je Lana Del Rey svojega moža opisala kot najbolj vplivno osebo v svojem življenju. Razkrila je tudi, da jo navdihuje pri ustvarjanju glasbe in da skupaj najraje uživata v povsem običajnih trenutkih, stran od blišča in rdečih preprog.
Danes sta videti srečnejša kot kadar koli prej
Dve leti po poroki se zdi, da je njuna ljubezenska zgodba močnejša kot kadarkoli. Namesto velikih javnih nastopov in nenehnega razkazovanja na družbenih omrežjih sta izbrala precej bolj zasebno pot. Morda prav zato njuna zveza še vedno vzbuja toliko zanimanja.
Viri: People (povzeto prek AOL), E! News, Billboard, Yahoo Entertainment.
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