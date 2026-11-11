Po koncu šova sta se znova našla: kaj se dogaja med Laro in Tonijem?

Med številnimi preobrati, prepiri in čustvenimi razočaranji se je zdelo, da sta si Lara Maksimović in Toni Geršić se je v oddaji zdelo, da sta svojemu odnosu dokončno zaprla vrata. A življenje po šovu je poskrbelo za nepričakovan zasuk.

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V uredništvu sta nas obiskali Anja in Alja. Kaj sta nam zaupali, o dogajanju v vili in razvoju odnosov po šovu, si lahko preberete v spodnjih člankih.

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V oddaji nista našla skupnega jezika

Čeprav v oddaji nista našla skupne poti do velikega finala, sta po koncu snemanja obnovila stik in se začela ponovno družiti. Njuni sledilci so hitro opazili skupne fotografije in videoposnetke na družbenih omrežjih, kar je sprožilo ugibanja, da sta svoji zgodbi morda dala novo priložnost.

icon-expand Toni v šovu Otok ljubezni. FOTO: VOYO

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Po koncu šova sta se znova zbližala

Kot poročajo na portalu RTL.hr, sta Lara in Toni po zaključku oddaje skupaj preživljala čas tudi zunaj kamer. Med drugim sta se skupaj udeležila praznovanja noči čarovnic v Zagrebu, večkrat pa sta bila opažena tudi na skupnih fotografiranjih in snemanjih. Prav te skupne objave so med oboževalci sprožile vprašanja, ali med njima še vedno obstaja nekaj več kot le prijateljstvo. Čeprav odgovora dolgo nista ponudila, je nato Toni o njunem odnosu vendarle spregovoril javno za Večernji.hr.

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Kaj je o njinem odnosu po šovu povedal Toni?

V pogovoru za Večernji.hr je Toni priznal, da sta se po koncu oddaje ponovno zbližala in da danes med njima vladajo precej drugačni odnosi kot v času snemanja. "Trenutno sva v neki nedefinirani fazi odnosa. Po vsem, kar se je zgodilo v šovu, sva se ponovno zbližala, druživa se in hodiva ven. Lepo nama je skupaj, vendar svojega odnosa še nisva definirala in ničesar ne želiva siliti," je za Večernji.hr povedal Toni.

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Dodal je še, da želita stvarem pustiti čas in videti, v katero smer se bo njun odnos razvijal. Po njegovih besedah trenutno uživata v skupnih trenutkih brez nepotrebnega pritiska in pričakovanj.

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Priznava, da bi še vedno izbral Laro

Toni je v istem pogovoru razkril tudi, da svoje odločitve iz šova ne obžaluje. Povedal je, da je prav z Laro že od začetka začutil najmočnejšo povezanost in da bi jo izbral tudi danes.

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Ob tem je priznal, da na določene dogodke iz vile zdaj gleda drugače in da bi danes nekatere situacije verjetno rešil bolj zrelo. Prav zato meni, da jima je čas, ki sta ga preživela narazen po oddaji, pomagal bolje razumeti njun odnos.

icon-expand Lara - Otok ljubezni FOTO: VOYO

V Beogradu sta ponovno pritegnila pozornost

Te dni se nekdanji tekmovalci oddaje Love Island Adria mudijo v Beogradu, kjer se znova družijo. Med objavljenimi posnetki na spletu so pozorni sledilci opazili tudi Laro in Tonija, ki večino časa preživita skupaj. Po odzivih na družbenih omrežjih je bilo opaziti tudi precej sproščeno in igrivo dinamiko med njima, kar je ponovno spodbudilo ugibanja o morebitni obuditvi romance.

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Ali sta danes uradno par, za zdaj ostaja neodgovorjeno vprašanje. Jasno pa je, da po koncu oddaje nista šla vsak povsem svojo pot in da njuna zgodba še zdaleč ni zaključena.