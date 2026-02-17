Zadovoljna.si
Laura Beranič - ig
Trači

Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico

N. Č.
17. 02. 2026 04.00
0

Laura Beranič in Tim Golob bosta v letu 2026 postala starša. Nosečnost sta sporočila ob koncu leta 2025, spol otroka pa javnosti razkrila ob valentinovem s pomočjo konfetov na družbenih omrežjih.

Slovenska vplivnica Laura Beranič s partnerjem Timom Golobom pričakuje prvega otroka. Par je novico sporočil prek Instagrama, kjer sta objavila srčkan posnetek z otroškimi nogavičkami in testom nosečnosti ter napovedala rojstvo v letu 2026. Zdaj sta prek družbenih omrežij naznanila še spol otroka in razkrila, da se jima bo kmalu pridružila deklica.

"Imela sva željo, ki se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj," sta zapisala ob koncu leta 2025.

Laura v šovih Sanjski moški in Kmetija

Javnost pozna Lauro Beranič predvsem po njeni udeležbi v dveh zelo priljubljenih resničnostnih šovih. Gledali smo jo v šovu "Sanjski moški", kjer je bila ena izmed kandidatk, ki so se borile za srce takratnega Sanjskega moškega, Gregorja Čeglaja, pozneje pa se je pojavila tudi v resničnostnem šovu "Kmetija", kjer je prav tako pustila pečat in se predstavila širšemu občinstvu.

Trenutno lahko na POP TV in VOYO spremljate že 12. sezono Kmetije!

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Trači

KOMENTARJI (0)

