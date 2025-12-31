Zadovoljna.si
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

N. Č.
31. 12. 2025 12.17
1

Slovenska vplivnica Laura Beranič s partnerjem Timom Golobom pričakuje prvega otroka. Par je novico sporočil prek Instagrama, kjer sta objavila srčkan posnetek z otroškimi nogavičkami in testom nosečnosti ter napovedala rojstvo v letu 2026.

Laura Beranič in Tim Golob sta razveselila javnost z novico, da bosta postala starša. Par je informacijo delil prek družbenega omrežja Instagram, kjer je Beraničeva objavila kratek posnetek. Na posnetku je videti ogledalo, v katerem stojita Laura in Tim, pred njim pa sta na tleh postavljena par otroških nogavičk in test nosečnosti.

Beraničeva je ob objavi zapisala: "Imela sva željo, ki se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Laura v šovu Sanjski moški in Kmetija

Javnost pozna Lauro Beranič predvsem po njeni udeležbi v dveh zelo priljubljenih resničnostnih šovih. Gledali smo jo v šovu "Sanjski moški", kjer je bila ena izmed kandidatk, ki so se borile za srce takratnega Sanjskega moškega, Gregorja Čeglaja, pozneje pa se je pojavila tudi v resničnostnem šovu "Kmetija", kjer je prav tako pustila pečat in se predstavila širšemu občinstvu.

Kmetija 2024
Kmetija 2024FOTO: POP TV
