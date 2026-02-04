Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika

Miss Universe Hrvaške, Laura Gnjatović (23), in košarkar Filip Vujičić (25) sta za hrvaško Glorijo razkrila podrobnosti o svoji ljubezenski zgodbi. Oba sta spregovorila o tem, kako se je razvilo njuno razmerje, razkrila pa sta tudi nekaj podrobnosti zaroke, ki se je zgodila v lanskem letu.

Preberi še Privlačna Hrvatica navdušila s fotografijami v kopalkah

Kako sta se spoznala?

Par se je prvič spoznal leta 2023 na športnem dogodku v Poreču, kot piše Gloria. Ta prvi stik je bil kratek in ni pripeljal do začetka zveze. Več mesecev pozneje sta se njuni poti ponovno prekrižali, tokrat v Dubrovniku. Trenirala sta v isti športni dvorani - Filip je igral košarko, Laura pa odbojko. Kot navaja vir, Laura priznava, da je njuno ponovno srečanje hitro pripisala usodi.

Preberi še Nekdanja Miss Hrvaške se ločuje od 20 let starejšega poslovneža

Laura je priznala, da jo je Filip takoj očaral, piše Gloria. Njegova pojava in skrivnostnost sta jo pritegnili že ob prvih srečanjih. "Gledala sem ga skoraj vsak dan, kako trenira," je dejala Laura, ki je prav tako zelo hitro pritegnila pozornost Filipa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Skupno življenje v Reki

Sedaj, ko sta se namestila v Rijeki, uživata v majhnih ritualih, ki gradijo njuno zvezo, priznavata za hrvaško Glorijo. V teh hladnih dneh najraje hodita na sprehode, rešujeta križanke ter gledata filme in se stiskata na kavču pod dekco. Oba tudi rada kuhata, čeprav poudarjata, da je Laura tista, ki je v kuhinji bolj spretna.

Preberi še Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

Izbor za Miss Universe

Laura se je sicer novembra 2025 borila za novo lento na svetovnem izboru za Miss Universe, ki je potekal na Tajskem v Bangkoku. Pred samim začetkom izbora so ji napovedovali zelo dobre možnosti za zmago, a čeprav do tega ni prišlo, se je hrvaška lepotica uvrstila v veliki finale, kjer se je predstavilo 30 tekmovalk.

Preberi še Po škandalu je z dvignjeno glavo sprejela krono za najlepšo na planetu

Preberi še To je zmagovalka Miss Universe Slovenije 2025

Več o izboru in škandalih, ki so ga spremljali, pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.