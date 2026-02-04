Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Laura Gnjatović - ig
Trači

Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika

N. Č.
04. 02. 2026 04.00
0

Hrvaška Miss Universe Laura Gnjatović in košarkar Filip Vujičić sta razkrila nekaj podrobnosti iz svojega življenja, vključno z romantično zaroko.

Miss Universe Hrvaške, Laura Gnjatović (23), in košarkar Filip Vujičić (25) sta za hrvaško Glorijo razkrila podrobnosti o svoji ljubezenski zgodbi. Oba sta spregovorila o tem, kako se je razvilo njuno razmerje, razkrila pa sta tudi nekaj podrobnosti zaroke, ki se je zgodila v lanskem letu.

Privlačna Hrvatica navdušila s fotografijami v kopalkah
Preberi še
Privlačna Hrvatica navdušila s fotografijami v kopalkah

Kako sta se spoznala?

Par se je prvič spoznal leta 2023 na športnem dogodku v Poreču, kot piše Gloria. Ta prvi stik je bil kratek in ni pripeljal do začetka zveze. Več mesecev pozneje sta se njuni poti ponovno prekrižali, tokrat v Dubrovniku. Trenirala sta v isti športni dvorani - Filip je igral košarko, Laura pa odbojko. Kot navaja vir, Laura priznava, da je njuno ponovno srečanje hitro pripisala usodi.

Nekdanja Miss Hrvaške se ločuje od 20 let starejšega poslovneža
Preberi še
Nekdanja Miss Hrvaške se ločuje od 20 let starejšega poslovneža

Laura je priznala, da jo je Filip takoj očaral, piše Gloria. Njegova pojava in skrivnostnost sta jo pritegnili že ob prvih srečanjih. "Gledala sem ga skoraj vsak dan, kako trenira," je dejala Laura, ki je prav tako zelo hitro pritegnila pozornost Filipa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupno življenje v Reki

Sedaj, ko sta se namestila v Rijeki, uživata v majhnih ritualih, ki gradijo njuno zvezo, priznavata za hrvaško Glorijo. V teh hladnih dneh najraje hodita na sprehode, rešujeta križanke ter gledata filme in se stiskata na kavču pod dekco. Oba tudi rada kuhata, čeprav poudarjata, da je Laura tista, ki je v kuhinji bolj spretna.

Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
Preberi še
Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

Izbor za Miss Universe

Laura se je sicer novembra 2025 borila za novo lento na svetovnem izboru za Miss Universe, ki je potekal na Tajskem v Bangkoku. Pred samim začetkom izbora so ji napovedovali zelo dobre možnosti za zmago, a čeprav do tega ni prišlo, se je hrvaška lepotica uvrstila v veliki finale, kjer se je predstavilo 30 tekmovalk.

Po škandalu je z dvignjeno glavo sprejela krono za najlepšo na planetu
Preberi še
Po škandalu je z dvignjeno glavo sprejela krono za najlepšo na planetu
To je zmagovalka Miss Universe Slovenije 2025
Preberi še
To je zmagovalka Miss Universe Slovenije 2025

Več o izboru in škandalih, ki so ga spremljali, pa si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: gloria.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Laura Gnjatović Filip Vujičić Miss Universe Hrvaške košarkar ljubezenska zgodba romantika miss zaroka
Oddaje

Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

Trači

Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496