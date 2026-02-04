Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika

Miss Universe Hrvaške, Laura Gnjatović (23), in košarkar Filip Vujičić (25) sta za hrvaško Glorijo razkrila podrobnosti o svoji ljubezenski zgodbi. Oba sta spregovorila o tem, kako se je razvilo njuno razmerje, razkrila pa sta tudi nekaj podrobnosti zaroke, ki se je zgodila v lanskem letu.
Kako sta se spoznala?
Par se je prvič spoznal leta 2023 na športnem dogodku v Poreču, kot piše Gloria. Ta prvi stik je bil kratek in ni pripeljal do začetka zveze. Več mesecev pozneje sta se njuni poti ponovno prekrižali, tokrat v Dubrovniku. Trenirala sta v isti športni dvorani - Filip je igral košarko, Laura pa odbojko. Kot navaja vir, Laura priznava, da je njuno ponovno srečanje hitro pripisala usodi.
Laura je priznala, da jo je Filip takoj očaral, piše Gloria. Njegova pojava in skrivnostnost sta jo pritegnili že ob prvih srečanjih. "Gledala sem ga skoraj vsak dan, kako trenira," je dejala Laura, ki je prav tako zelo hitro pritegnila pozornost Filipa.
Skupno življenje v Reki
Sedaj, ko sta se namestila v Rijeki, uživata v majhnih ritualih, ki gradijo njuno zvezo, priznavata za hrvaško Glorijo. V teh hladnih dneh najraje hodita na sprehode, rešujeta križanke ter gledata filme in se stiskata na kavču pod dekco. Oba tudi rada kuhata, čeprav poudarjata, da je Laura tista, ki je v kuhinji bolj spretna.
Izbor za Miss Universe
Laura se je sicer novembra 2025 borila za novo lento na svetovnem izboru za Miss Universe, ki je potekal na Tajskem v Bangkoku. Pred samim začetkom izbora so ji napovedovali zelo dobre možnosti za zmago, a čeprav do tega ni prišlo, se je hrvaška lepotica uvrstila v veliki finale, kjer se je predstavilo 30 tekmovalk.
Vir: gloria.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV