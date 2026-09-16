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Laura Prgomet - fb
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Laura ponovno polni naslovnice: Zapletla se je z 20 let starejšim moškim

N. Č.
16. 09. 2026 11.07
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Nekdanja zvezdnica šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni) znova dviguje prah. Kamere resničnostnega šova so jo ujele v objemu in med poljubi z moškim, ki je od nje starejši kar dve desetletji, njuno dogajanje pa je v hipu postalo ena najbolj komentiranih tem na družbenih omrežjih.

Hrvaška vplivnica in nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), Laura Prgomet, znova buri duhove. Tokrat zaradi dogajanja v srbskem resničnostnem šovu Elita 10, kjer so jo kamere ujele med izmenjavanjem nežnosti z Ivanom Marinkovićem, nekdanjim možem srbske pevke Goce Tržan. Med njima je kar 20 let starostne razlike.

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Kaj se je zgodilo?

Po posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, sta si Laura in Ivan med zabavo v vili izmenjevala poljube in se ves večer tesno družila. Dogajanje pred kamerami je hitro sprožilo številne odzive gledalcev, ki budno spremljajo razvoj odnosov v šovu.

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Kdo je Ivan Marinković?

Ivan Marinković je širši javnosti najbolj znan kot nekdanji mož priljubljene srbske pevke Goce Tržan. V preteklosti je bil pogosto tema medijev zaradi burnega zasebnega življenja in sodelovanja v različnih resničnostnih oddajah, piše 24sata.

Po poročanju hrvaških medijev je Ivan med pogovorom Lauri obljubljal, da bo 'skrbel zanjo' in 'jo varoval', ona pa ga je povabila, da se umakneta na bolj zaseben pogovor. Njuna bližina je hitro postala ena glavnih tem med gledalci oddaje.

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Laura je že poskrbela za več odmevnih trenutkov

To sicer ni prvič, da je Laura v šovu pritegnila pozornost. Že kmalu po vstopu v Elito 10 se je zapletla v flirt s kontroverznim Filipom Carem, njun odnos pa se je nato hitro zapletel, še poroča 24sata.

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: VOYO

Šov Sanjski moški Hrvaške si lahko ogledate na VOYO!

Poznamo jo iz šova Sanjski moški Hrvaške

Laura je slovenskim in hrvaškim gledalcem najbolj znana iz šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), kjer je s svojo neposrednostjo in temperamentom postala ena najbolj prepoznavnih tekmovalk sezone. Več si lahko preberete TUKAJ!

Laura Prgomet - poznamo jo iz šova Sanjski moški Hrvaške.
Laura Prgomet - poznamo jo iz šova Sanjski moški Hrvaške.FOTO: RTL

Nova ljubezenska zgodba ali le trenutek strasti?

Za zdaj ni jasno, ali gre med Lauro in Ivanom za začetek resnejše zgodbe ali zgolj za trenutek v vročem resničnostnem šovu. A glede na odzive na družbenih omrežjih in zanimanje gledalcev je jasno, da sta postala eden najbolj komentiranih dvojcev zadnjih dni.

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Vir: 24sata.hr

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