Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Laura Prgomet - ig
Trači

Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho

N. Č.
19. 08. 2026 13.10
3

Zvezdnica šova Sanjski moški Hrvaške Laura Prgomet je z dopusta na Majorki delila vrsto romantičnih utrinkov, s katerimi je javnosti prvič pokazala svojega novega partnerja. Namesto navdušenja pa so fotografije sprožile val ugibanj in številne komentarje sledilcev.

Laura Prgomet, ki smo jo spoznali v priljubljenem šovu Gospodin Savršeni oz. Sanjski moški Hrvaške, trenutno uživa v Španiji. Na družbenih omrežjih je objavila več fotografij z dopusta na Majorki, na katerih pozira v družbi skrivnostnega moškega. S tem je prvič javno pokazala svojega novega partnerja, poroča hrvaški portal Net.hr.

Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Preberi še
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda

Ob fotografijah je zapisala: "To, kar je Španijo v resnici naredilo tako posebno ...", s čimer je namignila, da je za njene lepe spomine zaslužen prav moški, ki jo spremlja na dopustu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledilci niso ostali tiho

Čeprav so številni sledilci Lauri zaželeli veliko sreče in ji čestitali za novo ljubezensko poglavje, so se pod objavo hitro pojavili tudi manj prijazni komentarji, piše Net.hr. Nekateri so podvomili o iskrenosti zveze, drugi pa so se obregnili ob domnevno starostno razliko med zaljubljencema.

Med komentarji so se pojavile tudi špekulacije o partnerjevem finančnem statusu, nekateri uporabniki pa so se ob tem spomnili celo mentalnih težav, s katerimi se je Laura soočala ne dolgo nazaj.

Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
Preberi še
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'

Njegov komentar je povedal vse

Medtem ko so se na spletu vrstila ugibanja, se je pod objavo oglasil tudi moški s fotografij. Kot poroča Net.hr, je v španščini zapisal naslednji komentar pod objavo: "Ljubim te do neba in nazaj, ljubezen moja." Njegove besede so hitro pritegnile pozornost sledilcev in dodatno potrdile, da gre za resno romantično zvezo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za njo je težko obdobje

Novica o novi ljubezni prihaja le malo več kot mesec dni po incidentu v Dubrovniku, o katerem so poleti poročali hrvaški mediji. Kot navaja Net.hr, je bila Laura po dogodku v enem izmed dubrovniških lokalov pridržana, primer pa je v regiji vzbudil precej pozornosti.

Zaradi vandalizma aretirali nekdanjo tekmovalko Sanjskega moškega
Preberi še
Zaradi vandalizma aretirali nekdanjo tekmovalko Sanjskega moškega

Prav zato številni njeni sledilci menijo, da ji bo novo ljubezensko poglavje pomagalo pustiti težko obdobje za seboj. S fotografij z Majorke je namreč razvidno predvsem eno: Laura je videti srečna in sproščena.

Laura iz Sanjskega moškega polni naslovnice, škandalom ni videti konca
Preberi še
Laura iz Sanjskega moškega polni naslovnice, škandalom ni videti konca
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

laura prgomet nov partner majorka španija sanjski moški sanjski moški hrvaške
Trači

Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih

Zadovoljna.si Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Moskisvet.com Takole zvezdnica uživa na svojih sanjskih medenih tednih
24ur.com Sveže ločeno hrvaško pevko ujeli med poljubljanjem s sanjskim Šimetom
Moskisvet.com Zvezdnik svojega fetiša ne skriva
24ur.com Zmagovalka Vanja ostro o Šimetu: Prosim, ne povezujte me več z njim
24ur.com Pokukajte v zakulisje dogodka Skrito v raju
24ur.com Slavni na valentinovo družbena omrežja preplavili s čustvenimi objavami
Priporoča
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drago 123 19. 08. 2026 19.21
0 0
joški so dobri če so naravni umetnih pa ne maram
ODGOVORI
KatiFafi 19. 08. 2026 17.09
1 0
Silikone bi si pa lahko malo manjše dala delat.
ODGOVORI
lakala28 19. 08. 2026 17.17
0 0
Pa žnable tudi
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906