Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho

Laura Prgomet, ki smo jo spoznali v priljubljenem šovu Gospodin Savršeni oz. Sanjski moški Hrvaške, trenutno uživa v Španiji. Na družbenih omrežjih je objavila več fotografij z dopusta na Majorki, na katerih pozira v družbi skrivnostnega moškega. S tem je prvič javno pokazala svojega novega partnerja, poroča hrvaški portal Net.hr.

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Ob fotografijah je zapisala: "To, kar je Španijo v resnici naredilo tako posebno ...", s čimer je namignila, da je za njene lepe spomine zaslužen prav moški, ki jo spremlja na dopustu.

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Sledilci niso ostali tiho

Čeprav so številni sledilci Lauri zaželeli veliko sreče in ji čestitali za novo ljubezensko poglavje, so se pod objavo hitro pojavili tudi manj prijazni komentarji, piše Net.hr. Nekateri so podvomili o iskrenosti zveze, drugi pa so se obregnili ob domnevno starostno razliko med zaljubljencema. Med komentarji so se pojavile tudi špekulacije o partnerjevem finančnem statusu, nekateri uporabniki pa so se ob tem spomnili celo mentalnih težav, s katerimi se je Laura soočala ne dolgo nazaj.

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Njegov komentar je povedal vse

Medtem ko so se na spletu vrstila ugibanja, se je pod objavo oglasil tudi moški s fotografij. Kot poroča Net.hr, je v španščini zapisal naslednji komentar pod objavo: "Ljubim te do neba in nazaj, ljubezen moja." Njegove besede so hitro pritegnile pozornost sledilcev in dodatno potrdile, da gre za resno romantično zvezo.

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Za njo je težko obdobje

Novica o novi ljubezni prihaja le malo več kot mesec dni po incidentu v Dubrovniku, o katerem so poleti poročali hrvaški mediji. Kot navaja Net.hr, je bila Laura po dogodku v enem izmed dubrovniških lokalov pridržana, primer pa je v regiji vzbudil precej pozornosti.

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Prav zato številni njeni sledilci menijo, da ji bo novo ljubezensko poglavje pomagalo pustiti težko obdobje za seboj. S fotografij z Majorke je namreč razvidno predvsem eno: Laura je videti srečna in sproščena.

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