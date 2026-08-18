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Laura Prgomet - ig
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Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda

N. Č.
18. 08. 2026 04.00
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Laura Prgomet, ki je letos poleti polnila naslovnice hrvaških medijev zaradi incidenta v Dubrovniku, se je znova oglasila na družbenih omrežjih. Tokrat je sledilcem pokazala precej bolj sproščene trenutke ob morju in razkrila, kako preživlja poletne dni.

Laura Prgomet, ki je zaslovela v šovu Gospodin Savršeni oz. Sanjski moški Hrvaške, je v začetku julija pristala v središču pozornosti zaradi incidenta v Dubrovniku.

Kot so poročali hrvaški mediji, med njimi Jutarnji list in Slobodna Dalmacija, naj bi v enem od lokalov poškodovala inventar, na kraju dogodka pa je posredovala tudi policija. Posnetki privedbe so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in sprožili številne odzive javnosti. O dogodku se je v naslednjih dneh veliko pisalo tako v hrvaških kot regionalnih medijih.

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Oglasila se je z opravičilom

Konec julija je Laura prekinila molk in se na dogajanje odzvala z obširnim zapisom. Kot poroča revija Story, je prevzela odgovornost za svoja dejanja in poudarila, da ji je za nastalo situacijo iskreno žal. Opravičila se je vsem, ki jih je njeno vedenje prizadelo, med drugim tudi policistom, ki so posredovali ob incidentu.

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V zapisu je razkrila tudi, da je po dogodku poiskala strokovno psihološko pomoč. Med drugim je zapisala, da je bila šokirana, ko si je pozneje ogledala posnetke dogajanja, saj osebe na njih skoraj ni prepoznala.

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Pozabila kopalke, a to je ni ustavilo

Laura je pred dnevi na Instagramu objavila tudi fotografije z morja, s katerimi je znova pritegnila pozornost sledilcev. Ob njih je šaljivo zapisala: "Tako je videti, ko greš na morje, a pozabiš kopalke ... Treba je improvizirati." Na fotografijah pozira ob obali v mokri črni majici, objava pa je med njenimi sledilci hitro naletela na velik odziv.

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Mir je našla stran od vrveža

To ni edina objava, s katero je Laura v zadnjih dneh pritegnila pozornost. Pred kratkim je na Instagramu delila tudi fotografije iz narave, ob katerih je namignila, da prav tam najde največ notranjega miru. Po tednih, ki so bili zanjo vse prej kot enostavni, se zdi, da se zdaj posveča predvsem sebi in svojemu dobremu počutju.

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Njene zadnje objave kažejo precej drugačno podobo od tiste, ki je v javnosti odmevala v začetku poletja. Po burnem obdobju, o katerem so obširno poročali hrvaški mediji, je videti, da želi obrniti nov list in pozornost usmeriti v bolj pozitivne trenutke svojega življenja.

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