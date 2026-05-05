Zgodovinski škandal, ki stoji za njeno obleko

Na letošnji Met Gali, kjer je tema Fashion Is Art spodbudila številne zvezdnike k drznosti, je Lauren Sánchez izstopala med najbolj opaznimi videzi večera. Medtem ko so mnogi posegli po skulpturalnih silhuetah, couture interpretacijah in zgodovinskih referencah, je Sánchezova izbrala videz, ki je bil hkrati eleganten, provokativen in globoko simboličen. Vogue je njen prihod opisal kot "dramatičen in konceptualno jasen", kar je sprožilo val razprav o navdihu za njeno obleko.
Zakaj je Lauren Sánchez pritegnila pozornost na Met Gali 2026?
Lauren Sánchez je nosila temno modro obleko modne hiše Schiaparelli, ki je že na prvi pogled izstopala zaradi svoje asimetrične silhuete in izrazitega detajla – spuščene naramnice. Prav ta element je postal osrednja točka razprav, saj je bil, kot poudarjajo Vogue, WWD in Town Country, neposreden poklon eni najbolj razvpitih umetniških podob 19. stoletja.
Sánchezova je s tem videzom ustvarila modno izjavo, ki presega estetiko. Obleka je delovala kot komentar o tem, kako javnost presoja ženske v središču pozornosti, ter o tem, kako se standardi "spodobnosti" in lepote spreminjajo skozi čas, piše Vogue. Kritiki so njen videz opisali kot "premišljen, provokativen in pripoveden", saj je združil glamur, umetnost in subtilno družbeno refleksijo.
Kako je Madame X povezana z njeno obleko?
Obleka Lauren Sánchez se sklicuje na slavno sliko Madame X (1884) ameriškega slikarja Johna Singerja Sargenta, ki je ob razstavi sprožila škandal. Na originalni sliki je imela portretiranka Virginie Amélie Gautreau spuščeno naramnico, kar je bilo za tisti čas tako provokativno, da je povzročilo ogorčenje pariške družbe. Kritiki so jo obtožili neprimernosti, Sargent pa je bil zaradi pritiska prisiljen naramnico pozneje prebarvati nazaj na mesto.
Lauren Sánchez je ta trenutek poustvarila skoraj do potankosti. Njena Schiaparellijeva obleka je imela natančno rekonstruiran "padajoči trak", njena obleka pa je spominjala na obleko iz omenjene slike. Vogue poudarja, da je Sánchezovo pritegnila prav zgodba o tem, kako je "majhen detajl sprožil tako močno reakcijo", zato je želela s svojim videzom pokazati, kako se družbeni standardi spreminjajo, a hkrati ostajajo presenetljivo podobni.
Vir: vogue.com, townandcountrymag.com, wwd.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV