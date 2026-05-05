Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Lauren Sánchez
Trači

Zgodovinski škandal, ki stoji za njeno obleko

N. Č.
05. 05. 2026 10.13
1

Lauren Sánchez je na Met Gali 2026 poskrbela za enega najbolj komentiranih trenutkov večera. V temno modri Schiaparellijevi obleki, ki je nosila presenetljivo umetniško referenco, je takoj pritegnila pozornost modnih kritikov in javnosti.

Na letošnji Met Gali, kjer je tema Fashion Is Art spodbudila številne zvezdnike k drznosti, je Lauren Sánchez izstopala med najbolj opaznimi videzi večera. Medtem ko so mnogi posegli po skulpturalnih silhuetah, couture interpretacijah in zgodovinskih referencah, je Sánchezova izbrala videz, ki je bil hkrati eleganten, provokativen in globoko simboličen. Vogue je njen prihod opisal kot "dramatičen in konceptualno jasen", kar je sprožilo val razprav o navdihu za njeno obleko.

Drzen videz razdelil modno javnost
Preberi še
Drzen videz razdelil modno javnost
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Preberi še
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet

Zakaj je Lauren Sánchez pritegnila pozornost na Met Gali 2026?

Lauren Sánchez je nosila temno modro obleko modne hiše Schiaparelli, ki je že na prvi pogled izstopala zaradi svoje asimetrične silhuete in izrazitega detajla – spuščene naramnice. Prav ta element je postal osrednja točka razprav, saj je bil, kot poudarjajo Vogue, WWD in Town Country, neposreden poklon eni najbolj razvpitih umetniških podob 19. stoletja.

Lauren Sánchez
Lauren Sánchez FOTO: Profimedia

Sánchezova je s tem videzom ustvarila modno izjavo, ki presega estetiko. Obleka je delovala kot komentar o tem, kako javnost presoja ženske v središču pozornosti, ter o tem, kako se standardi "spodobnosti" in lepote spreminjajo skozi čas, piše Vogue. Kritiki so njen videz opisali kot "premišljen, provokativen in pripoveden", saj je združil glamur, umetnost in subtilno družbeno refleksijo.

Kako je Madame X povezana z njeno obleko?

Obleka Lauren Sánchez se sklicuje na slavno sliko Madame X (1884) ameriškega slikarja Johna Singerja Sargenta, ki je ob razstavi sprožila škandal. Na originalni sliki je imela portretiranka Virginie Amélie Gautreau spuščeno naramnico, kar je bilo za tisti čas tako provokativno, da je povzročilo ogorčenje pariške družbe. Kritiki so jo obtožili neprimernosti, Sargent pa je bil zaradi pritiska prisiljen naramnico pozneje prebarvati nazaj na mesto.

Lauren Sánchez
Lauren Sánchez FOTO: Profimedia

Lauren Sánchez je ta trenutek poustvarila skoraj do potankosti. Njena Schiaparellijeva obleka je imela natančno rekonstruiran "padajoči trak", njena obleka pa je spominjala na obleko iz omenjene slike. Vogue poudarja, da je Sánchezovo pritegnila prav zgodba o tem, kako je "majhen detajl sprožil tako močno reakcijo", zato je želela s svojim videzom pokazati, kako se družbeni standardi spreminjajo, a hkrati ostajajo presenetljivo podobni.

Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Preberi še
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Preberi še
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: vogue.com, townandcountrymag.com, wwd.com

Lauren Sánchez met gala met gala 2026 škandal obleka rdeča preproga kontroverzna slika
Zadovoljna.si Njena 'dolgočasna' obleka postala tarča modnih kritikov
Zadovoljna.si Na modno revijo je prišla kar brez modrca
Zadovoljna.si Modni kiks, ki ga bomo pomnili še dolgo
24ur.com Pamela Anderson na pariškem Tednu mode presenetila z nenaličenim obrazom
Zadovoljna.si V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zadovoljna.si Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
Zadovoljna.si Stilistka razkrila, kdo je najbolj izstopal na zlati preprogi
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu 06. 05. 2026 18.02
0 0
Lepa, elegantna, spodobna!
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702