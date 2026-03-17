S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost

Zmenek na največjem filmskem večeru

Slavni igralec je bil na letošnji podelitvi nominiran za najboljšega igralca za vlogo v filmu One Battle After Another. Dogodek je potekal v znamenitem Dolby Theatre v Los Angelesu, kjer so zbrane zvezde proslavile najboljše filmske dosežke preteklega leta.

Preberi še Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje

Čeprav se na rdeči preprogi nista sprehodila skupaj, sta v dvorani sedela drug ob drugem in si privoščila redko javno romantično večerjo. Par sicer slovi po tem, da svoje razmerje večinoma ohranja stran od oči javnosti.

icon-expand Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti - Oskarji 2026 FOTO: Profimedia

Elegantna, a diskretna

DiCaprio je za večer izbral klasičen črn smoking z metuljčkom, pozornost pa je pritegnil tudi z novim videzom: brki, ki jih že dolgo ni nosil. Na suknjič je dodal še majhen zlat broš v obliki čebele, ki je stajlingu dodal zanimiv poudarek.

icon-expand Leonardo DiCaprio Oskarji 2026 FOTO: Profimedia

Cerettijeva je medtem blestela v elegantni rdeči večerni obleki, s katero je pritegnila poglede med gledalci in televizijskimi kamerami, ko je prenos večkrat pokazal par v občinstvu.

Preberi še 43-letna lepotica navdušila v obleki z visokim razporkom

Skoraj tri leta ljubezni

DiCaprio in Ceretti sta prvič sprožila govorice o razmerju poleti 2023, ko so ju fotografi ujeli med sprehodom v Santa Barbari v Kaliforniji. Od takrat sta večkrat opažena skupaj, vendar se večjih javnih dogodkov praviloma ne udeležujeta kot par. V preteklosti je igralec na pomembne podelitve pogosto pripeljal svojo mamo, Irmelin Indenbirken, s katero je zelo povezan.

Preberi še Manekenka prvič spregovorila o vezi z DiCapriom

Ljubezen pod žarometi

Cerettijeva je v enem od intervjujev lani odkrito spregovorila o življenju ob enem od največjih filmskih zvezdnikov na svetu. Povedala je, da je zveza z nekom tako slavnim nekaj, na kar se moraš navaditi.

Preberi še Leonardo DiCaprio presenetil na rdeči preprogi

Po njenem mnenju pa je najpomembnejše nekaj drugega: če je odnos resničen in če se partnerja ljubita, zunanja pozornost ni razlog za skrb. Ljubezen namreč prinaša občutek varnosti in samozavesti.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.