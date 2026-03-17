Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti
Trači

S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost

M. A.
17. 03. 2026 04.00
0

Na letošnji podelitvi nagrad Academy Awards je pozornost poleg filmov in zmagovalcev pritegnil tudi eden najbolj zasebnih hollywoodskih parov. Leonardo DiCaprio se je namreč na prestižni večerji filmarjev pojavil s svojo partnerko, italijansko supermanekenko Vittorio Ceretti. Čeprav sta skupaj že skoraj tri leta, je bil to eden redkih trenutkov, ko sta se v javnosti pojavila kot par.

Zmenek na največjem filmskem večeru

Slavni igralec je bil na letošnji podelitvi nominiran za najboljšega igralca za vlogo v filmu One Battle After Another. Dogodek je potekal v znamenitem Dolby Theatre v Los Angelesu, kjer so zbrane zvezde proslavile najboljše filmske dosežke preteklega leta.

Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje

Čeprav se na rdeči preprogi nista sprehodila skupaj, sta v dvorani sedela drug ob drugem in si privoščila redko javno romantično večerjo. Par sicer slovi po tem, da svoje razmerje večinoma ohranja stran od oči javnosti.

Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti - Oskarji 2026
Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti - Oskarji 2026FOTO: Profimedia

Elegantna, a diskretna

DiCaprio je za večer izbral klasičen črn smoking z metuljčkom, pozornost pa je pritegnil tudi z novim videzom: brki, ki jih že dolgo ni nosil. Na suknjič je dodal še majhen zlat broš v obliki čebele, ki je stajlingu dodal zanimiv poudarek.

Leonardo DiCaprio Oskarji 2026
Leonardo DiCaprio Oskarji 2026FOTO: Profimedia

Cerettijeva je medtem blestela v elegantni rdeči večerni obleki, s katero je pritegnila poglede med gledalci in televizijskimi kamerami, ko je prenos večkrat pokazal par v občinstvu.

43-letna lepotica navdušila v obleki z visokim razporkom

Skoraj tri leta ljubezni

DiCaprio in Ceretti sta prvič sprožila govorice o razmerju poleti 2023, ko so ju fotografi ujeli med sprehodom v Santa Barbari v Kaliforniji. Od takrat sta večkrat opažena skupaj, vendar se večjih javnih dogodkov praviloma ne udeležujeta kot par.

V preteklosti je igralec na pomembne podelitve pogosto pripeljal svojo mamo, Irmelin Indenbirken, s katero je zelo povezan.

Manekenka prvič spregovorila o vezi z DiCapriom

Ljubezen pod žarometi

Cerettijeva je v enem od intervjujev lani odkrito spregovorila o življenju ob enem od največjih filmskih zvezdnikov na svetu. Povedala je, da je zveza z nekom tako slavnim nekaj, na kar se moraš navaditi.

Leonardo DiCaprio presenetil na rdeči preprogi

Po njenem mnenju pa je najpomembnejše nekaj drugega: če je odnos resničen in če se partnerja ljubita, zunanja pozornost ni razlog za skrb. Ljubezen namreč prinaša občutek varnosti in samozavesti.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People.com

Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio dekle Vittoria Ceretti model Leonardo DiCaprio razmerje oskarji oskarji 2026 rdeča preproga
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1570