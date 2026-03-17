S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost

Zmenek na največjem filmskem večeru
Slavni igralec je bil na letošnji podelitvi nominiran za najboljšega igralca za vlogo v filmu One Battle After Another. Dogodek je potekal v znamenitem Dolby Theatre v Los Angelesu, kjer so zbrane zvezde proslavile najboljše filmske dosežke preteklega leta.
Čeprav se na rdeči preprogi nista sprehodila skupaj, sta v dvorani sedela drug ob drugem in si privoščila redko javno romantično večerjo. Par sicer slovi po tem, da svoje razmerje večinoma ohranja stran od oči javnosti.
Elegantna, a diskretna
DiCaprio je za večer izbral klasičen črn smoking z metuljčkom, pozornost pa je pritegnil tudi z novim videzom: brki, ki jih že dolgo ni nosil. Na suknjič je dodal še majhen zlat broš v obliki čebele, ki je stajlingu dodal zanimiv poudarek.
Cerettijeva je medtem blestela v elegantni rdeči večerni obleki, s katero je pritegnila poglede med gledalci in televizijskimi kamerami, ko je prenos večkrat pokazal par v občinstvu.
Skoraj tri leta ljubezni
DiCaprio in Ceretti sta prvič sprožila govorice o razmerju poleti 2023, ko so ju fotografi ujeli med sprehodom v Santa Barbari v Kaliforniji. Od takrat sta večkrat opažena skupaj, vendar se večjih javnih dogodkov praviloma ne udeležujeta kot par.
V preteklosti je igralec na pomembne podelitve pogosto pripeljal svojo mamo, Irmelin Indenbirken, s katero je zelo povezan.
Ljubezen pod žarometi
Cerettijeva je v enem od intervjujev lani odkrito spregovorila o življenju ob enem od največjih filmskih zvezdnikov na svetu. Povedala je, da je zveza z nekom tako slavnim nekaj, na kar se moraš navaditi.
Po njenem mnenju pa je najpomembnejše nekaj drugega: če je odnos resničen in če se partnerja ljubita, zunanja pozornost ni razlog za skrb. Ljubezen namreč prinaša občutek varnosti in samozavesti.
Vir: People.com
