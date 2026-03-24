Leticia Calderón - ig
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni

N. Č.
24. 03. 2026 04.00
0

Leticia Calderón, ki jo poznamo po vlogi Esmeralde, je odkrito spregovorila o sinu Lucianu, ki kljub Downovemu sindromu želi najti ljubezen. Leticia s svojimi sledilci pogosto deli težka vprašanja, s katerimi se sooča kot mama, ter razkriva, kako ga podpira na poti k neodvisnosti.

Leticia Calderón, ki jo poznamo po vlogi Esmeralde, z javnostjo večkrat deli informacije o svojem sinu Lucianu, ki kljub Downovemu sindromu živi polno življenje.

Se še spomnite Esmeralde? Tako je videti danes
Preberi še
Se še spomnite Esmeralde? Tako je videti danes

Tudi sam želi najti ljubezen

Pred kratkim je na primer javno spregovorila o čustvenih izzivih, povezanih z ljubezenskim življenjem njenega enaindvajsetletnega sina Luciana. Luciano, ki ima Downov sindrom, si po vzoru svojega brata Carla, ki ima dekle, tudi sam močno želi najti ljubezen in doživeti prvi poljub.

Za njim so vzdihovale vse Slovenke, tako je videti danes
Preberi še
Za njim so vzdihovale vse Slovenke, tako je videti danes

Gre za temo, ki je za igralko, kot mamo, zelo boleča. Argentinski portal Infobae poroča, da mu ob takih trenutkih Leticia skuša vliti upanje in samozavest z besedami: ''Prišla bo deklica, ki te bo znala ceniti. Tista, ki bo s teboj, bo zelo srečna.''

Ponosna mama, ki sinu vliva upanje

Poleg iskanja ljubezni Lety Calderón ponosno poudarja Lucianove impresivne dosežke in močan karakter. Luciano je samostojen; sam pere svoja oblačila, kuha in živi v lastnem stanovanju, poroča Infobae in dodaja, da mu mama posveča veliko pozornosti. To je razvidno tudi iz njenih družbenih omrežij, kjer redno objavlja svojega sina in njegove dosežke.

Tako je danes videti ikonični par iz telenovele Santa Barbara
Preberi še
Tako je danes videti ikonični par iz telenovele Santa Barbara

Lety opisuje svojega sina kot "izjemnega fanta", ki kljub Downovemu sindromu premore izobrazbo in vrednote, željo po napredovanju, delu in kot že omenjeno, ljubezni. Poudarja tudi njegovo zvestobo. "Kdor si bo z Lucianom delil življenje, bo zadel na loteriji," je dejala po poročanju Infobae.

Leticia Calderón in Juan Collado

Leticia Calderón in odvetnik Juan Collado sta imela burno razmerje, piše španski novičarski portal Hola!. Čeprav je bila njuna zveza težavna in razhod buren, predvsem zaradi njegove nezvestobe, sta na koncu ohranila prijazen in spoštljiv odnos, predvsem zaradi otrok, še dodajajo. Med razmerjem sta se jima rodila dva sinova, Luciano in Carlo. Oba otroka sta po njunem razhodu ostala z mamo.

Se še spomnite Marisol? Tako je videti danes
Preberi še
Se še spomnite Marisol? Tako je videti danes

Več o tem, kaj se je slavni igralki, ki jo poznamo kot Esmeraldo, dogajalo v zadnjih letih, si lahko preberete TUKAJ!

Vir: infobae.com, hola.com

Kmetija

Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna

Oddaje

Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...

