Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni

Leticia Calderón, ki jo poznamo po vlogi Esmeralde, z javnostjo večkrat deli informacije o svojem sinu Lucianu, ki kljub Downovemu sindromu živi polno življenje.
Tudi sam želi najti ljubezen
Pred kratkim je na primer javno spregovorila o čustvenih izzivih, povezanih z ljubezenskim življenjem njenega enaindvajsetletnega sina Luciana. Luciano, ki ima Downov sindrom, si po vzoru svojega brata Carla, ki ima dekle, tudi sam močno želi najti ljubezen in doživeti prvi poljub.
Gre za temo, ki je za igralko, kot mamo, zelo boleča. Argentinski portal Infobae poroča, da mu ob takih trenutkih Leticia skuša vliti upanje in samozavest z besedami: ''Prišla bo deklica, ki te bo znala ceniti. Tista, ki bo s teboj, bo zelo srečna.''
Ponosna mama, ki sinu vliva upanje
Poleg iskanja ljubezni Lety Calderón ponosno poudarja Lucianove impresivne dosežke in močan karakter. Luciano je samostojen; sam pere svoja oblačila, kuha in živi v lastnem stanovanju, poroča Infobae in dodaja, da mu mama posveča veliko pozornosti. To je razvidno tudi iz njenih družbenih omrežij, kjer redno objavlja svojega sina in njegove dosežke.
Lety opisuje svojega sina kot "izjemnega fanta", ki kljub Downovemu sindromu premore izobrazbo in vrednote, željo po napredovanju, delu in kot že omenjeno, ljubezni. Poudarja tudi njegovo zvestobo. "Kdor si bo z Lucianom delil življenje, bo zadel na loteriji," je dejala po poročanju Infobae.
Leticia Calderón in Juan Collado
Leticia Calderón in odvetnik Juan Collado sta imela burno razmerje, piše španski novičarski portal Hola!. Čeprav je bila njuna zveza težavna in razhod buren, predvsem zaradi njegove nezvestobe, sta na koncu ohranila prijazen in spoštljiv odnos, predvsem zaradi otrok, še dodajajo. Med razmerjem sta se jima rodila dva sinova, Luciano in Carlo. Oba otroka sta po njunem razhodu ostala z mamo.
Vir: infobae.com, hola.com
