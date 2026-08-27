Romanca, ki polni naslovnice: Kim in Lewis vse bolj zaljubljena

Lewis Hamilton je na Instagramu delil fotografije s tropskega oddiha, na katerih se pojavlja tudi Kardashianova. Na eni od najbolj opaznih fotografij sta objeta na plaži, medtem ko sta na drugih ujeti med sproščanjem, druženjem s prijatelji in različnimi aktivnostmi. Tudi Kim je s svojimi sledilci delila utrinke istega dopusta. Objavila je fotografije sebe in Hamiltona na plaži, njun skupni posnetek pa je pospremila z napisom "Nekje za mavrico". Na potovanju nista bila sama, z njima so bili tudi Kimini otroci ter njena sestra Khloé Kardashian z otrokoma.

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Od skrivnostnih srečanj do javnega razmerja

Zgodba med Kim in Lewisom se je začela precej bolj diskretno. Po poročanju revije People sta bila prvič romantično povezana februarja letos, ko so ju opazili na zasebnem srečanju v Parizu. Poznala pa naj bi se že več let, preden je njun odnos postal romantičen. Njun prvi večji javni dogodek, katerega sta se udeležila skupaj, se je zgodil februarja na Super Bowlu. Takrat njune zveze sicer še nista uradno potrdila, vendar je njun skupni prihod sprožil ogromno zanimanja. Vogue je takrat poročal, da sta bila že nekaj časa predmet govoric o romanci, pred Super Bowlom pa naj bi skupaj preživela tudi čas v Veliki Britaniji.

Kim ga je podprla tudi na dirki formule 1

Njuno razmerje je postalo vse bolj očitno spomladi. Eden pomembnejših trenutkov se je zgodil na dirki za veliko nagrado Monaka, kjer je Kardashianova prišla podpret Hamiltona. Takrat je tudi sam prvič javno spregovoril o njunem odnosu. Na novinarski konferenci po dirki je na vprašanje o njeni prisotnosti dejal, da je bilo neverjetno, da je prišla in mu izkazala podporo. To je bil pomemben trenutek, saj je Hamilton prvič javno priznal, da je Kardashianova del njegovega zasebnega življenja.

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Njuna zveza postaja vse bolj javna

Če je bil začetek njune romance precej skrivnosten, je slika danes popolnoma drugačna. Kim je avgusta na Instagramu objavila več fotografij, na katerih sta s Hamiltonom zelo sproščena. Na nekaterih jo objema od zadaj, na drugih pozirata skupaj, Hamilton pa se pojavlja tudi na fotografijah, ki jih je Kardashianova posnela med njunim skupnim oddihom. E! News je njene objave označil za doslej najbolj intimen vpogled v njuno razmerje. Hamilton je nato naredil še korak dlje in objavil svoje fotografije s počitnic. Med njimi so tudi precej nežni trenutki s Kim, kar je še dodatno spodbudilo ugibanja, kako resna je njuna zveza.

Poseben znak zaupanja: Hamilton je vse bolj del njenega družinskega sveta

Morda največ pove prav dejstvo, da je Hamilton vse bolj vpet v Kimino družinsko življenje. Na havajskem oddihu so bili tudi njeni otroci, North, Saint, Chicago in Psalm, pa njena sestra Khloé in njena otroka. Kim je Hamiltona vključila v družinske aktivnosti, fotografije pa kažejo precej sproščeno vzdušje. E! News je poročal tudi o tem, da je Kardashianova med poletjem preživljala čas z Hamiltonovimi družinskimi člani, med drugim z njegovo nečakinjo Willow in nečakom Kaidenom. To nakazuje, da se njuni življenji vse bolj prepletata tudi zunaj romantičnih zmenkov in rdečih preprog.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Skupaj kljub napornim urnikom

Njuna zveza je zanimiva tudi zaradi precej različnih življenjskih ritmov. Hamilton je sredi kariere v formuli 1 in letos dirka za Ferrari, medtem ko je Kardashianova vpeta v svoje poslovne projekte, snemanje serije All's Fair in družinsko življenje. Kljub temu sta se v zadnjih mesecih večkrat našla na istem mestu. Hamilton je Kardashianovo obiskal tudi na snemanju serije, kjer se je srečal z njeno soigralko Glenn Close. Kardashianova pa je prišla na eno Hamiltonovih dirk.

Od prijateljstva do romance

Prav ozadje njune zveze je tisto, zaradi česar je zgodba še posebej zanimiva. Po poročanju revije People sta se Hamilton in Kardashian poznala že pred začetkom romance, njuno razmerje pa naj bi se razvilo šele letos. Prvi znaki, da med njima obstaja nekaj več, so se pojavili februarja, ko so ju povezali s srečanjem v Parizu. Od takrat se je odnos razvijal počasi, vendar zelo opazno: najprej skrivnostna srečanja, nato skupni nastopi, podpora na dirkah, obisk na snemanju in zdaj še javne, precej intimne fotografije z družinskih počitnic. Čeprav nobeden od njiju ne razkriva podrobnosti o zasebnem življenju, je očitno, da je Hamilton danes precej več kot le eden od ljudi v Kiminem krogu prijateljev.

icon-expand Lewis Hamilton FOTO: AP

Havaji so razkrili novo plat njune ljubezni

Prav fotografije s Havajev so morda najbolj zgovoren dokaz, kako zelo se je njun odnos spremenil. Kim in Lewis sta na njih sproščena, nasmejana in zelo telesno povezana. Ne gre več zgolj za fotografije, na katerih se pojavita na istem dogodku, temveč za zasebne trenutke, ki jih zavestno delita s svojimi milijoni sledilcev. Za zdaj sicer ni znano, kam bo njuna zveza vodila, toda eno je jasno, Lewis in Kim sta iz skrivnostnih govoric postala eden najbolj opazovanih zvezdniških parov leta 2026.