Lewis Hamilton in Nicole Scherzinger
Trači

Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo

N. Č.
05. 03. 2026 04.00
0

Lewis Hamilton in Nicole Scherzinger sta se razšla leta 2015 po osemletni romanci. Ključni dejavniki razhoda so bili natrpane delovne obveznosti in pomanjkanje časa za zasebno življenje obeh zvezdnikov.

Lewis Hamilton, eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini Formule 1, in pevka Nicole Scherzinger sta bila par med letoma 2007 in 2015, nato pa sta se po osmih letih razmerja dokončno razšla. Čeprav javnost nikoli ni prejela neposredne razlage za razpad njune zveze, sta oba v preteklih letih ponudila določene namige. Kaj je torej botrovalo k njunemu razhodu?

Zakaj sta se razšla Lewis Hamilton in Nicole Scherzinger?

Glede razlogov za razhod je Lewis leta 2019 namignil, da so bili krivi predvsem njuna prezaposlena urnika in nenehno potovanje zaradi obveznosti v Formuli 1. Povedal je, da je to težava večine športnikov in dodal, da je to 'dodatna teža, zaradi katere je resnično, resnično težko obdržati dober odnos, sploh če stvari niso povsem popolne.' Lewis je nekoč poudaril tudi, da je za športnike ključnega pomena pravo ravnovesje med predanostjo karieri in uživanjem v kakovostnem prostem času, poroča revija Hello!

Lewis Hamilton
Lewis HamiltonFOTO: Profimedia

Tudi Nicole Scherzinger je že pred leti podala vpogled v svojo plat zgodbe, namigujoč, da se je v njuni vezi 'izgubila'. 'Včasih ljudje ostanejo v zvezah, ker so samovšečni, ker jim je udobno in ker nočejo biti sami,' je povedala za People. 'Velikokrat se v zvezi izgubiš ter pozabiš, kdo si in kaj te dela tako posebnega. Vedno vlagaš energijo v nekoga drugega,' je še dodala v pogovoru za People.

Nicole Scherzinger in Lewis Hamilton
Nicole Scherzinger in Lewis HamiltonFOTO: Reuters
V tistem času so se pojavila tudi namigovanja, da je Nicole upala na poroko, medtem ko Lewis na to še ni bil pripravljen, še poroča revija Hello!

Sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton par?

Legendo formule 1 so sicer v preteklosti povezovali s številnimi znanimi dekleti, kot so Gigi Hadid, Rita Ora, Barbara Palvin, Winnie Harlow, Sofia Richie, Nicki Minaj in Shakira, zdaj pa se zdi, da je njegovo oko ujela 45-letna Kim Kardashian.

O njunem domnevnem razmerju se v medijih piše že več kot mesec dni, zdaj pa govorice postajajo vse glasnejše. Veliko pozornosti sta pritegnili tudi zgodbi na Instagramu, ki sta ju objavila Kim in Lewis na isti dan. Obe fotografiji prikazujeta naravne lepote Arizone, oboževalci pa so prepričani, da sta zvezdnika tako na subtilen način le potrdila romanco.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton
Kim Kardashian in Lewis HamiltonFOTO: Profimedia

Več podrobnosti o tem, kaj se plete med njima si lahko preberete na Moški svet in 24ur.com.

Ne zamudite dirkaškega spektakla ta vikend! Sezona Formule 1 2026 prihaja, zato se nam pridružite ob spremljanju dirk in doživite napetost, hitrost ter boj za vsako tisočinko sekunde v živo. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Prenose dirk F1, F2, F3 in Porsche Supercup boste lahko v živo spremljali na VOYO od 6. marca dalje.

Vir: hellomagazine.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
