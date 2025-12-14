Zadovoljna.si
Lily Collins
Trači

Navdušila v plašču, ki ga želimo nositi vse

N. Č.
14. 12. 2025 04.00
1

Lily Collins je navdušila v edinstvenem plašču, ki bi si ga v svoji omari želela vsaka prava modna navdušenka. Gre za plašč z vzorcem žirafe, ki deluje elegantno, a hkrati drzno.

Lily Collins je ponovno pritegnila pozornost. Tokrat ne zaradi svojega shujšanega videza, temveč zaradi svoje dobro premišljene modne izbire, ki je navdušila vse poznavalke mode.

Kot poroča Tportal, je igralka in zvezdnica serije Emily v Parizu med gostovanjem na oddaji Good Morning America pritegnila pozornost s plaščem znamke Roberto Cavalli iz leta 2006, ki ga krasi opazen živalski vzorec v slogu žirafe.

Plašč, ki bo letošnjo zimo nepogrešljiv
Ta bakreno-oranžni trenč je s svojo dramatično strukturo in visokim sijajem postal kos, ki pritegne poglede na vsakem koraku.

Lily Collins
Lily CollinsFOTO: Profimedia
Kakšne plašče bomo nosile letošnjo zimo?
Jessica Alba navdušila v najlepšem jesenskem plašču
Plašč, ki je pritegnil pozornost

Ta plašč ni zgolj še ena modna novost, temveč kos, ki ga lahko vidimo kot most med nostalgijo preteklih modnih sezon in aktualnimi trendi. Živalski vzorci so že dlje časa med najpomembnejšimi favoriti modnih oblikovalcev, od leopardjega in zebrinega do drugih različic živalskega vzorca, ki kraljujejo v kolekcijah za jesenske in zimske mesece, poroča portal Hello!. Collinsova ga je ustvarjalno združila z minimalističnimi sandali z visokimi petami in kultno Fendi Baguette torbico v kontrastni vijolični, ki se je izkazala za popoln dodatek k celotni estetski zgodbi, še dodajajo v omenjenem mediju.

Lily Collins - plašč in torbica
Lily Collins - plašč in torbicaFOTO: Profimedia
Še ena barva, ki iz dneva v dan pridobiva na priljubljenosti
Vir: tportal.hr, hellomagazine.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
lily collins plašč žirafa vzorec trenč retro
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa 14. 12. 2025 11.17
1 0
Tole je že skoraj samostojna obleka. Ni za vsakega.Že same barve niso za vsakega.
ODGOVORI
