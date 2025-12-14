Navdušila v plašču, ki ga želimo nositi vse

Lily Collins je ponovno pritegnila pozornost. Tokrat ne zaradi svojega shujšanega videza, temveč zaradi svoje dobro premišljene modne izbire, ki je navdušila vse poznavalke mode.
Kot poroča Tportal, je igralka in zvezdnica serije Emily v Parizu med gostovanjem na oddaji Good Morning America pritegnila pozornost s plaščem znamke Roberto Cavalli iz leta 2006, ki ga krasi opazen živalski vzorec v slogu žirafe.
Plašč, ki je pritegnil pozornost
Ta plašč ni zgolj še ena modna novost, temveč kos, ki ga lahko vidimo kot most med nostalgijo preteklih modnih sezon in aktualnimi trendi. Živalski vzorci so že dlje časa med najpomembnejšimi favoriti modnih oblikovalcev, od leopardjega in zebrinega do drugih različic živalskega vzorca, ki kraljujejo v kolekcijah za jesenske in zimske mesece, poroča portal Hello!. Collinsova ga je ustvarjalno združila z minimalističnimi sandali z visokimi petami in kultno Fendi Baguette torbico v kontrastni vijolični, ki se je izkazala za popoln dodatek k celotni estetski zgodbi, še dodajajo v omenjenem mediju.
Vir: tportal.hr, hellomagazine.com
