Navdušila v plašču, ki ga želimo nositi vse

Lily Collins je ponovno pritegnila pozornost. Tokrat ne zaradi svojega shujšanega videza, temveč zaradi svoje dobro premišljene modne izbire, ki je navdušila vse poznavalke mode.

Kot poroča Tportal, je igralka in zvezdnica serije Emily v Parizu med gostovanjem na oddaji Good Morning America pritegnila pozornost s plaščem znamke Roberto Cavalli iz leta 2006, ki ga krasi opazen živalski vzorec v slogu žirafe.