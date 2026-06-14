Tako lepa je danes hči slavnega igralca

Lily Sastry, hči priljubljenega igralca Rowana Atkinsona, je lani na družbenih omrežjih objavila podrobnosti o svojem težkem obdobju po ločitvi staršev.
Boleča ločitev slavnih staršev
Rowan Atkinson in Sunetra Sastry sta se namreč ločila po dolgih letih zakona, kar je imelo na Lily velik vpliv. V svoji objavi, o kateri poroča tudi medij Hello!, je Lily razkrila, da se je v svojih dvajsetih letih počutila izjemno osamljeno in izgubljeno. Zdaj, ko se bliža tridesetim, pravi, da končno bolje razume dogajanje v preteklosti in kako je ločitev staršev vplivala na njeno dojemanje družine in lastne identitete.
"V svojih dvajsetih sem prestala toliko kaosa in osamljenosti," je takrat zapisala v objavi na družbenih omrežjih in dodala: "Zdaj, ko sem stara skoraj 30 let, jasno vidim, kje sem bila in kaj se je dogajalo v meni v najtemnejših dneh."
Kdo je Lily Sastry?
Lily Sastry je torej 30-letna hči Rowana Atkinsona in Sunetre Sastry. Je umetnica, ki se ukvarja s slikanjem in glasbo. Nekoč je poudarila, da je bila prav umetnost tista, ki ji je pomagala preživeti težke čase. Po pisanju vira Hello! se je Lily v obdobju iskanja identitete soočala s pomanjkanjem prijateljev in občutkom razbite družine.
V kakšnem odnosu je s slavnim očetom danes?
Lily je ena izmed njegovih treh otrok, njen odnos z očetom pa je že dolgo predmet različnih špekulacij. Zdi se, da z očetom nista v najboljšem odnosu, saj jo je ločitev staršev močno prizadela. Lily je očetu močno zamerila, saj je njeno mamo zapustil zaradi mlajše ženske po 25 letih zakona. Lily je leta 2017 celo spremenila priimek iz Atkinson v Sastry.
Vir: hellomagazine.com
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