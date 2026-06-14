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Lily Sastry - ig
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Tako lepa je danes hči slavnega igralca

N. Č.
14. 06. 2026 04.00
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Spoznajte Lily Sastry, uspešno umetnico in pevko, ki je po ločitvi staršev opustila očetov priimek in spregovorila o boleči družinski preteklosti.

Lily Sastry, hči priljubljenega igralca Rowana Atkinsona, je lani na družbenih omrežjih objavila podrobnosti o svojem težkem obdobju po ločitvi staršev.

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Boleča ločitev slavnih staršev

Rowan Atkinson in Sunetra Sastry sta se namreč ločila po dolgih letih zakona, kar je imelo na Lily velik vpliv. V svoji objavi, o kateri poroča tudi medij Hello!, je Lily razkrila, da se je v svojih dvajsetih letih počutila izjemno osamljeno in izgubljeno. Zdaj, ko se bliža tridesetim, pravi, da končno bolje razume dogajanje v preteklosti in kako je ločitev staršev vplivala na njeno dojemanje družine in lastne identitete.

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"V svojih dvajsetih sem prestala toliko kaosa in osamljenosti," je takrat zapisala v objavi na družbenih omrežjih in dodala: "Zdaj, ko sem stara skoraj 30 let, jasno vidim, kje sem bila in kaj se je dogajalo v meni v najtemnejših dneh."

Rowan Atkinson
Rowan AtkinsonFOTO: Profimedia

Kdo je Lily Sastry?

Lily Sastry je torej 30-letna hči Rowana Atkinsona in Sunetre Sastry. Je umetnica, ki se ukvarja s slikanjem in glasbo. Nekoč je poudarila, da je bila prav umetnost tista, ki ji je pomagala preživeti težke čase. Po pisanju vira Hello! se je Lily v obdobju iskanja identitete soočala s pomanjkanjem prijateljev in občutkom razbite družine.

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V kakšnem odnosu je s slavnim očetom danes?

Lily je ena izmed njegovih treh otrok, njen odnos z očetom pa je že dolgo predmet različnih špekulacij. Zdi se, da z očetom nista v najboljšem odnosu, saj jo je ločitev staršev močno prizadela. Lily je očetu močno zamerila, saj je njeno mamo zapustil zaradi mlajše ženske po 25 letih zakona. Lily je leta 2017 celo spremenila priimek iz Atkinson v Sastry.

Rowan Atkinson z ženo Sunetro Sastry in hčerka Lily Atkinson
Rowan Atkinson z ženo Sunetro Sastry in hčerka Lily AtkinsonFOTO: Profimedia

Mr. Bean še vedno ostaja daleč najbolj prepoznavna in ikonična vloga Rowana Atkinsona, saj je prav s tem nerodnim, a neustavljivo simpatičnim likom postal svetovna komična legenda.

Film Beanove počitnice, v katerem se Bean odpravi na kaotično potovanje po Franciji, si lahko občinstvo ogleda že nocoj ob 20.00 na Kanalu A, kjer bo znova poskrbel za dobro mero smeha in nostalgije.

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Vir: hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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