Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom

Finska je na letošnji Evroviziji 2026 stala na samem vrhu stavnic in že prvi polfinalni večer je potrdil, zakaj je tako. Nastop violinistke Linde Lampenius in pevca Petea Parkkonena s pesmijo "Liekinheitin" (Metalec ognja) je upravičil vsa pričakovanja, o njunem nastopu pa poročajo številni evropski mediji.
Linda ostaja na vrhu stavnic
Linda, ki šteje 56 let, je pokazala neverjetno kondicijo, saj je njun nastop vključeval zahtevno koreografijo, ki pa ni zmotila njenega virtuoznega igranja na violino. Kljub temu da je šlo za zahteven tehničen projekt, sta s suverenim nastopom brez težav prepričala strokovno javnost in občinstvo ter se gladko uvrstila v veliki finale, ki bo potekal v Avstriji, piše Net.hr.
Viralni videoposnetki, ki razkrivajo, kaj se je dogajalo med nastopom
Po spletu so zakrožili posnetki gledalcev iz dvorane, ki razkrivajo, kaj se je dogajalo med finskim nastopom. Ker je morala biti Linda Lampenius ob pravem času na drugem delu odra, je morala tja teči, praktično 'šprintati', in to v vrtoglavo visokih petah. Poleg visokih pet je nosila še dolgo elegantno obleko, ki ji je prav tako oteževala tek.
Viralni videoposnetek prikazuje člana ekipe, ki se je skrival pod sceno in ji ob pravem trenutku priskočil na pomoč tako, da ji je dvignil obleko in jo spremljal v teku. To je bilo ključno, da se violinistka ni spotaknila ali zgrešila svojega vstopa v naslednji del pesmi. Brez te pomoči bi bil njen evrovizijski nastop resno ogrožen.
Skoči na oder in brez napake igra dalje
Najbolj impresiven del nastopa je bil trenutek, ko je violinistka skočila na stol na sredi odra in brez kakršne koli napake igrala dalje. Čeprav so bila pričakovanja velika, je Linda pokazala, da je prava profesionalka.
Pomembno je izpostaviti, da so organizatorji letos kršili svoje strogo pravilo o predposnetih glasbilih. Ker je Linda Lampenius na vajah dokazala svojo vrhunsko usposobljenost in sposobnost reševanja tehničnih izzivov, so ji dovolili nastop z violino v živo. Več o tem si lahko preberete na 24ur.com.
