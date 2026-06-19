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Lindsay Lohan in Bader Shammas
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Ko je spoznala njega, se je popolnoma spremenila

N. Č.
19. 06. 2026 04.00
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Lindsay Lohan je svojemu možu Baderju Shammasu ob rojstnem dnevu posvetila čustveno objavo in razkrila podrobnosti o njunem skupnem življenju s sinom.

Lindsay Lohan je ob rojstnem dnevu svojega moža Baderja Shammasa delila čustveno video montažo, v kateri je razkrila nekaj najbolj intimnih družinskih trenutkov. Objavo je pospremila s toplim sporočilom, ki razkriva, kako močno je igralka danes povezana s svojo družino in kako zelo ceni vlogo žene in matere.

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Kaj se je zgodilo?

Lindsay Lohan je v sredo praznovala rojstni dan svojega moža Baderja Shammasa. Na svojem Instagram profilu je delila video montažo, v kateri so bili prikazani družinski utrinki, vključno z njunim sinom.

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"Vse najboljše moji najljubši osebi," je Lohanova začela svoje sporočilo, nato pa nadaljevala: "Si neverjeten mož, najbolj ljubeč oče in prijatelj, ki si ga vsak želi imeti v življenju. Način, kako ljubiš in skrbiš za našo družino, in veselje, ki ga vsak dan prinašaš Luaiju, pomeni več, kot lahko povemo z besedami. Hvala za življenje, ki sva ga zgradila skupaj, za tvojo moč, tvojo zvestobo in ker si vedno verjel v najino prihodnost. Z Luaijem sva tako srečna, da te imava. Neskončno te ljubim. Vse najboljše za rojstni dan."

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Ljubezenska zgodba Lindsay Lohan in Baderja Shammasa

Par se je poročil leta 2022, kar je takrat potrdil tudi People, njuna romantična vez pa sega v leto 2020. Igralka, ki je zdaj stara 39 let, je v zadnjih letih močno spremenila svoj življenjski slog in se posvetila družini, kar je razvidno iz njenih zadnjih objav in izjav za javnost, še dodajajo.

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Postala sta starša

Lindsay Lohan in Bader Shammas sta postala starša leta 2023, ko sta pozdravila sina Luaija. Odkar je Lindsay postala mama, v intervjujih pogosto omenja razvoj svojega otroka. Za revijo People je na premieri svojega najnovejšega filma Freakier Friday povedala, da je Luai že pri dveh letih zelo inteligenten otrok, ki rad pripoveduje zgodbe.

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V rojstnodnevni objavi je poudarila, da sta s sinom srečna, ker imata Baderja ob sebi. Par se je zaročil novembra 2021, kar je igralka takrat oznanila s fotografijo zaročnega prstana in zapisom, da je Bader 'njena prihodnost', še dodajajo.

Lindsay Lohan in Bader Shammas
Lindsay Lohan in Bader ShammasFOTO: Profimedia
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Vir: people.com

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