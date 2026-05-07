Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Lindsey Vonn
Trači

Tako je videti 3 mesece po hudi nesreči

N. Č.
07. 05. 2026 09.39
0

Lindsey Vonn je približno tri mesece po hudi nesreči navdušila na modnem dogodku leta – Met Gali 2026. Očarala je s svojim nasmeškom, pristno energijo in neverjetno močjo, ki jo je izžarevala ob vsakem koraku.

Modni svet je na letošnji Met Gali 2026 pričakal enega najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini tega prestižnega dogodka. Legendarna smučarka Lindsey Vonn se je na rdeči preprogi pojavila le manj kot tri mesece po katastrofalnem padcu na olimpijskih igrah v Cortini.

Olimpijska prvakinja očarala na modnem dogodku leta
Preberi še
Olimpijska prvakinja očarala na modnem dogodku leta

Obleka, v kateri je navdušila oboževalce

Lindsey Vonn je na rdeči preprogi zasijala v osupljivi kreaciji Thoma Browna. Browne je želel, da Vonnova poosebi "eno izmed stoletja starih skulptur, ki krasijo muzejske dvorane". Obleka je bila izdelana v tehniki trompe l'oeil, z ročno našitimi kroglicami, ki so ustvarjale videz marmorja. Bela drapirana krila so spominjala na helenistične in rimske skulpture, kar je Vonnovo spremenilo v živo umetnino – popolno utelešenje letošnje teme, piše Vogue.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Po poročanju InStyle je šlo za asimetrično, bleščečo obleko v odtenkih bež in sive, z izrazitim marmornatim vzorcem in "mermaid" krilom, ki je poudarilo njeno silhueto in ji hkrati omogočalo varno gibanje po stopnicah. Vonnova je za Vogue povedala, da je bila obleka popolna že ob prvi skici in da ni potrebovala nobenih popravkov.

Njen prihod ni bil zgolj modna izjava, temveč simbol neverjetne človeške moči in regeneracije. "To je nekakšna moja zabava ob ponovnem vstopu v družbo," je zaupala reviji Vogue pred samim dogodkom. 

Prvič po poškodbi brez bergl v javnosti

Smučarka Lindsey Vonn je na Met Gali 2026 prvič po težki nesreči na olimpijskih igrah odvrgla bergle. Poškodba noge, ki jo je utrpela v Milano-Cortini, je bila zelo resna, a Vonnova je s trdim delom dosegla skoraj nemogoče. 

Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Preberi še
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet

Prav ponedeljkov večer ključen mejnik v njenem okrevanju, saj je smučarka načrtovala svoje prve samostojne korake prav na slavnih stopnicah muzeja. Kot je povedala za Vogue, je med pomerjanjem obleke naredila nekaj testnih korakov, vendar zares je brez bergl hodila šele na samem dogodku.

Lindsey Vonn
Lindsey VonnFOTO: Profimedia

Več o njeni poškodbi si lahko preberete TUKAJ!

Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Preberi še
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Preberi še
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: vogue.com, instyle.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lindsey Vonn Met Gala 2026 okrevanje po poškodbi smučanje met gala poškodba padec olimpijske igre po nesreči nesreča
Zadovoljna.si Priznana smučarka navdušila z visokim razporkom
24ur.com Nina Sirk: Vse, kar lahko rečem, je, da bo divje
Bibaleze.si Znana slovenska pevka razkrila veselo novičko
24ur.com Meghan Trainor navdušila z videzom: Vse sem poskusila
Moskisvet.com Nosila je nesramno oprijet kombinezon, ki je pokazal vse
24ur.com Kanye West: Prva rdeča preproga moje žene je odprla povsem nov svet
24ur.com Prišla. Nastopila. Navdušila.
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702