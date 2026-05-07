Tako je videti 3 mesece po hudi nesreči

Modni svet je na letošnji Met Gali 2026 pričakal enega najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini tega prestižnega dogodka. Legendarna smučarka Lindsey Vonn se je na rdeči preprogi pojavila le manj kot tri mesece po katastrofalnem padcu na olimpijskih igrah v Cortini .

Lindsey Vonn je na rdeči preprogi zasijala v osupljivi kreaciji Thoma Browna . Browne je želel, da Vonnova poosebi "eno izmed stoletja starih skulptur, ki krasijo muzejske dvorane". Obleka je bila izdelana v tehniki trompe l'oeil, z ročno našitimi kroglicami, ki so ustvarjale videz marmorja. Bela drapirana krila so spominjala na helenistične in rimske skulpture, kar je Vonnovo spremenilo v živo umetnino – popolno utelešenje letošnje teme, piše Vogue.

Po poročanju InStyle je šlo za asimetrično, bleščečo obleko v odtenkih bež in sive, z izrazitim marmornatim vzorcem in "mermaid" krilom, ki je poudarilo njeno silhueto in ji hkrati omogočalo varno gibanje po stopnicah. Vonnova je za Vogue povedala, da je bila obleka popolna že ob prvi skici in da ni potrebovala nobenih popravkov.

Njen prihod ni bil zgolj modna izjava, temveč simbol neverjetne človeške moči in regeneracije. "To je nekakšna moja zabava ob ponovnem vstopu v družbo," je zaupala reviji Vogue pred samim dogodkom.