Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna

Svet smučanja je bil včeraj priča dramatičnemu trenutku, ko je ikonična smučarka Lindsey Vonn na olimpijskih igrah doživela srhljiv padec le nekaj sekund po startu, ko se je poskušala prebiti do medalje, kljub temu da je tekmovala s strgano križno vezjo. Padec na smučišču v Cortini d'Ampezzo je bil še posebej boleč, saj so ga v grozi opazovali tudi člani njene družine. Vonnova je po zrušitvi ostala negibna na progi, oboževalci pa so obstali v strahu in tišini. Takoj je bila s helikopterjem prepeljana z gore, ameriška smučarska ekipa pa je sporočila, da bodo stanje ocenili zdravstveni delavci.

Pozneje so potrdili zlom leve noge, iz bolnišnice Ca' Foncello v Trbižu pa so sporočili, da je popoldne prestala ortopedski operativni poseg za stabilizacijo zloma leve noge. Več si lahko preberete TUKAJ!

Smučarka izjemno optimistična pred začetkom tekme

Lindsey Vonn je pred tekmo objavila močno sporočilo na družbenih omrežjih. V njem je razkrila svojo notranjo moč in voljo do tekmovanja kljub oteženim pogojem. "Jutri bom stala na štartu in vedela, da sem močna. Vedela bom, da verjamem vase. Vedela bom, da so mi kvote proti zaradi moje starosti, brez križne vezi in s titanskim kolenom – a vedela bom, da še vedno verjamem," je zapisala Vonn v svoji objavi.

Dodala je: "In običajno, ko so kvote najbolj proti meni, potegnem ven najboljše, kar je v meni. Jutri bom tekmovala na svojem zadnjem olimpijskem smuku in čeprav ne morem garantirati dobrega rezultata, lahko zagotovim, da bom dala vse od sebe. A ne glede na to, kaj se bo zgodilo, sem že zmagala." Svojo odločitev za tekmovanje, kljub sveži poškodbi, je objavila le pet dni pred tekmo. Njen motiv? "Smučanje preprosto ljubim," je povedala Vonnova o svoji za mnoge nenavadni odločitvi.

Kaj se je zgodilo?

Po padcu je Vonnova ostala negibna in je bila z reševalnim helikopterjem takoj prepeljana z gore. Medtem ko so medicinske ekipe ocenjevale stanje, je dogajanje za NBC pokomentirala njena sestra Karin Kildrow. "Ne vem, kaj se bo zgodilo, odpeljali so jo s helikopterjem, zato bomo verjetno čakali, nato pa se dobili z njo v bolnišnici," je takoj po dogodku pojasnila njena sestra Karin Kildow in dodala: "To je bila definitivno zadnja stvar, ki smo jo želeli videti."

Družina slavne smučarke Lindsey Vonn

Lindsey Vonn je hčerka Alana Leeja Kildowa in Linde Krohn Lund, piše Hello!. Rodila se je 18. oktobra 1984 v Saint Paulu v Minnesoti, še dodajajo, da je imel par poleg nje še štiri otroke.

Oče Alan Lee Kildow Njen oče, Alan Lee Kildow, je bil nekdanji mladinski državni smučarski prvak, katerega obetavna kariera je bila prekinjena zaradi resne poškodbe kolena pri 18 letih. Po tem se je Alan usmeril v študij prava in postal odvetnik.

Mama Linda Krohn Lund Njena mati, Linda Krohn Lund, je bila usposobljena psihologinja in odvetnica. Da bi podprla Lindseyino tekmovalno smučanje, se je Linda z družino preselila v Kolorado. Po ločitvi leta 2003 se je ponovno poročila. Žal je Linda leta 2021 prejela diagnozo amiotrofične lateralne skleroze (ALS) in preminula 26. avgusta 2022.

Sorojenci Lindsey Vonn Lindsey ima štiri sorojence: Karin Kildow, Lauro Kildow, Dylana Kildowa in Reeda Kildowa, poroča revija Hello!. Karin je druga rojena v družini, medtem ko so preostali trije otroci trojčki. Med njimi še posebej izstopa odnos med Lindsey in Karin, saj si delita osupljivo podobnost in sta pogosto opaženi skupaj na javnih dogodkih. Karin je soustanoviteljica Fundacije Lindsey Vonn in se je pojavila tudi v ameriški dramski seriji Zakon in red. Je tudi ustanoviteljica in izvršna direktorica The Content Capital Group, podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem blagovnih znamk in strateškim načrtovanjem za športnike, še poročajo.

Lindsey Vonn in Karin Kildow - neverjetna podobnost

Lindsey Vonn in Karin Kildow: Neverjetna fizična podobnost sester, ki ju pogosto opišejo kot dvojčici, je očarljiva. Poleg vizualne podobnosti pa delita še globljo vez – močno medsebojno podporo. Karin Kildow je soustanoviteljica Fundacije Lindsey Vonn in tudi uspešna poslovna ženska, kar dokazuje njuno medsebojno zavezanost in sodelovanje. Ta povezanost je izjemnega pomena za Lindsey, saj ji pomaga prebroditi številne izzive, s katerimi se sooča na smučarskih progah in v zasebnem življenju. Z njeno podporo in razumevanjem, ki prihaja iz lastne podjetniške žilice, je Karin vitalen člen v sestrinem življenju in uspehu. Družina je za Lindsey vedno predstavljala trdno oporo, njena izjava pa govori sama zase: "Nisem negotova glede življenja izven športa. Sem produkt neverjetnih staršev, ki so mi pokazali, da se trdo delo in odločnost obrestujeta."

Lindsey Vonn želimo čim hitrejše okrevanje!

