Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno

Od nedeljske smukaške preizkušnje se vse vrti okoli ameriške alpske smučarke Lindsey Vonn, ki je na olimpijskem smuku v Cortini grdo padla in se pri tem hudo poškodovala. Odpeljana je bila v bolnišnico v Trbižu, kjer je prestala že tri operacije po zlomu stegnenice na levi nogi.

Ameriška šampionka trenutno okreva, na družbenih omrežjih pa je v objavi zapisala: "Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar."

"Stati včeraj na štartni klopi je bil neverjeten občutek, ki ga ne bom nikoli pozabila. Že samo vedenje, da stojim tam in imam možnost zmage, je bila zmaga. Vedela sem tudi, da je smučanje tveganje. Vedno je bilo in vedno bo neverjetno nevaren šport," je še dodala v objavi dan po poškodbi.

icon-expand Lindsey Vonn FOTO: AP

Kdo je Thomas Vonn?

Je nekdanji ameriški alpski smučar in bivši mož Lindsey Vonn. Preden se je posvetil treniranju, je bil Thomas tudi sam izkušen športnik. Med njunim zakonom je prevzel vlogo primarnega trenerja, svetovalca in menedžerja Lindsey Vonn.

Njegovo strokovno vodstvo je bilo ključnega pomena za njen začetni uspeh v karieri, kar vključuje osvojitev njene prve olimpijske zlate medalje leta 2010. Thomas je skrbel za skoraj vsak vidik njene kariere: od načrtovanja treningov in izbire opreme do medijskih strategij in logistike, poroča ESPN. Lindsey mu je pogosto pripisala zasluge za ravnotežje, ki ga je vnesel v njeno življenje in ji omogočal, da se je popolnoma osredotočila na smučanje.

icon-expand Lindsey in Thomas Vonn - 2010 FOTO: Profimedia

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Ljubezenska zgodba Lindsey in Thomasa Vonna je zacvetela v elitnem, tekmovalnem svetu profesionalnega alpskega smučanja, kjer sta se iz sotekmovalcev razvila v trenersko-partnersko zvezo in nazadnje v zakon. Spoznala sta se med Zimskimi olimpijskimi igrami v Salt Lake Cityju leta 2002, ki so zaznamovale Lindseyjin olimpijski debi. Takrat je imela komaj 17 let, Thomas pa 26. Par se je hitro povezal zaradi skupne strasti do smučanja in izkušenj v ameriški smučarski reprezentanci, piše BollywoodShaadis. Kot je opisala Lindsey Vonn, je tekmovalni Thomas sčasoma postal njena 'skala opore', ji pomagal pri treningih in logistiki ter jo podpiral pri premagovanju živčnosti pred tekmovanji.

Profesionalni odnos se je prevesil v romantičnega

Štiri leta po tem, ko se je njun odnos začel razvijati na poklicni in osebni ravni, je Thomas na silvestrski večer v avstrijskem Kirchbergu ob veličastnem ognjemetu zasnubil Lindsey. Poroka je potekala 29. septembra 2007 v Silver Lake Lodge v Deer Valleyju v Utahu, poroča People. Ob poroki je imela Lindsey 22 let, Thomas pa 31 let. Čeprav je bil to mejnik v njuni zvezi, pa vsa družina ni bila zadovoljna.

Napet odnos z očetom Alanom Kildowom

Številni mediji poročajo, da je ta zakon povzročil precejšen razkol med Lindsey in njenim očetom, Alanom Kildowom, ki je trajal vse do njenega razhoda s Thomasom. Glavni razlog za to odtujenost naj bi bilo očetovo neodobravanje njune zveze zaradi devetletne starostne razlike.

Tudi konflikti glede trenerstva so vplivali na njuno razmerje, saj je Alan Kildow izrazil nezadovoljstvo, ker je Thomas prevzel vlogo Lindseyjinega glavnega trenerja. Obstajajo tudi ugibanja, da njen oče ni bil povabljen na poroko. Lindsey je izbrala razmerje s Thomasom kljub napetostim z očetom in z njim sta bila odtujena, dokler se ni ločila, poroča BollywoodShaadis.

icon-expand Alan Kildow in Lindsey Vonn FOTO: AP

Kaj je bil razlog za ločitev Lindsey Vonn?

Glavni razlog za ločitev Lindsey in Thomasa Vonna je bilo veliko nezadovoljstvo in osebne težave, ki so se dogajale v ozadju. Kljub temu da je javnost videla popolno življenje, je Lindsey dosegla točko, ko 'ni več mogla nadaljevati', piše BollywoodShaadis. Povedala je, da preprosto ne more tako živeti, kljub vsemu poklicnemu uspehu.

Thomas je deloval kot njen trener, menedžer in logistični koordinator, kar je po njenih besedah pomenilo, da so njeno življenje in treninge diktirali drugi, vključno z njenim bivšim možem in očetom. To je ustvarilo občutek ujetosti in potrebo po spremembi, saj si je prizadevala ponovno prevzeti nadzor. To pomanjkanje avtonomije in pritiski iz vseh smeri naj bi bili glavni povod za razpad njune zakonske zveze.

