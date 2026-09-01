Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej

Lindsey Vonn se je pojavila na modri preprogi dobrodelnega dogodka ob začetku turnirja US Open . Za priložnost je izbrala elegantno oprijeto obleko olivno zelene barve z drapiranimi detajli, stajling pa dopolnila z diskretnim nakitom in spuščeno pričesko. Kot poroča tportal, je bila videti samozavestno in sproščeno, številni pa so komentirali, da je videti bolje kot kadar koli prej.

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Lindsey Vonn je za obisk prestižnega športnega dogodka izbrala oprijeto obleko olivno zelene barve z drapiranimi detajli. Kroj je poudaril njeno športno postavo, celoten videz pa je dopolnila z minimalističnimi modnimi dodatki in naravno pričesko . Prav zaradi preprostosti in elegance je njen stajling požel veliko pozornosti. Kot poroča tportal, je bila videti samozavestno, sproščeno in izjemno urejeno.

Nekdanjo olimpijsko prvakinjo so fotografi ujeli na modri preprogi dobrodelnega dogodka ob začetku US Opena, kjer se je družila z drugimi znanimi obrazi iz sveta športa in zabave. Med obiskovalci letošnjega turnirja je bila ena najbolj opaznih gostij .

Njen sijaj je še toliko bolj opazen, ker je za njo zelo težko leto. Ameriška smučarka je na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 utrpela hude poškodbe, zaradi katerih je morala prestati več operacij in dolgo rehabilitacijo. Tuji mediji poročajo, da je bilo okrevanje naporno, sama pa je v zadnjih mesecih večkrat spregovorila o izzivih, s katerimi se je soočala po nesreči.

Kljub temu ni izgubila pozitivnega duha. Poleti je na družbenih omrežjih delila utrinke z dopusta in športnih aktivnosti ter pokazala, da ostaja aktivna in v odlični formi.