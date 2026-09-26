Preden je postala Phoebe Buffay, je bila znanstvenica: njena življenjska pot preseneča

Lisa Kudrow je najprej izbrala znanost

Lisa se je rodila 30. julija 1963 v kalifornijskem Encinu. Na kolidžu Vassar je študirala biologijo in sprva razmišljala o znanstveni oziroma raziskovalni karieri. Njen oče Lee Kudrow je bil zdravnik, ki se je ukvarjal z raziskovanjem glavobolov, zato je tudi sama nekaj časa razmišljala o delu na tem področju. Po končanem študiju se je vrnila v Los Angeles in sodelovala pri očetovem raziskovalnem delu. Po podatkih portala Television Academy je bila del njegovega strokovnega okolja približno osem let. Takrat si verjetno ni predstavljala, da jo bo svet nekoč poznal predvsem kot Phoebe Buffay.

Nato se je odločila poskusiti z igranjem

Čeprav je imela znanstveno izobrazbo, jo je vedno bolj privlačila komedija in nastopanje. Pomembno vlogo pri tem je imel Jon Lovitz, prijatelj njenega brata, ki jo je spodbudil, naj se preizkusi v igranju. Kudrowa se je pridružila sloviti improvizacijski skupini The Groundlings in tam začela razvijati svoje igralske sposobnosti. Prehod iz znanstvenega sveta v igralskega ni bil preprost. Kudrowova je v enem od intervjujev za Television Academy pripovedovala tudi o svojih zgodnjih igralskih korakih in o tem, kako se je njena prvotna želja po znanstveni karieri postopoma umaknila igranju.

icon-expand Prijatelji (Lisa Kudrow in Teri Garr) FOTO: Profimedia

Najprej Ursula, nato Phoebe

Pred Prijatelji je Kudrowova dobila vlogo Ursule v seriji Mad About You. Ta lik je kasneje postal tudi del sveta Prijateljev, Ursula je namreč Phoebejina dvojčica. Leta 1994 je prišla vloga, ki ji je spremenila življenje. Lisa Kudrow je postala Phoebe Buffay. Serija Prijatelji je kmalu postala ena najbolj priljubljenih televizijskih serij svojega časa, Kudrowova pa je za svojo vlogo prejela številne nagrade, med drugim emmyja za najboljšo stransko igralko v humoristični seriji leta 1998.

Phoebe je bila precej drugačna od Lise

Eden od razlogov, zakaj je bila Phoebe tako posebna, je bil prav njen nenavaden pogled na svet. Bila je maserka, pevka in avtorica nenavadnih pesmi, med katerimi je seveda najbolj znana Smelly Cat. Njena osebnost je bila mešanica naivnosti, samozavesti, čudaškosti in presenetljive življenjske modrosti. Toda Lisa Kudrow je imela povsem drugačno ozadje. Njena izobrazba je bila izrazito znanstvena, kar je sama pozneje opisovala kot nekaj, kar ji je pomagalo tudi pri igralskem delu. V pogovoru za Vassar je povedala, da ji je študij znanosti dal določena orodja za razmišljanje in raziskovanje, ki so ji koristila tudi pri igranju.

icon-expand Lisa Kudrow je zaslovela z vlogo v Prijateljih. FOTO: Profimedia

Od Phoebe do uspešne kariere

Kudrowova se po koncu Prijateljev ni umaknila iz sveta zabave. Nastopila je v številnih filmih in televizijskih projektih, med drugim v serijah The Comeback in Web Therapy, pri katerih je sodelovala tudi kot ustvarjalka oziroma producentka. Prav The Comeback je pokazal, da Kudrow ni zgolj igralka ene vloge. Ustvarila je lik Valerie Cherish in se kot igralka ter ustvarjalka lotila precej drugačnega tipa komedije. Leta 2026 se je v novi sezoni serije ponovno vrnila k tej vlogi.

Od laboratorija do televizijske ikone

Življenjska pot Lise Kudrow je zato nekoliko drugačna od klasične hollywoodske zgodbe. Ni odraščala z jasno začrtano potjo do televizijskih ekranov. Najprej jo je zanimala znanost, študirala je biologijo in delala na področju raziskovanja. Šele pozneje je sledila igralski želji in se podala v improvizacijsko komedijo.

Tam pa se je začela ikonična pot do Phoebe Buffay

Danes si je eno brez druge skoraj nemogoče predstavljati. A za vlogo, zaradi katere jo pozna več generacij gledalcev, se je morala Lisa Kudrow najprej odpovedati predstavi, da bo njena prihodnost povezana z znanstvenim laboratorijem.