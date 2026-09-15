Pri 63 letih navdušila v drzni obleki z razporkom do pasu

Čeprav sta skupaj že skoraj tri desetletja , sta Lisa Rinna in Harry Hamlin na podelitvi nagrad Emmy znova dokazala, da veljata za enega najbolj usklajenih hollywoodskih parov. Na modri preprogi sta se pojavila z roko v roki in hitro pritegnila pozornost fotografov.

63-letna Lisa Rinna je navdušila v vpadljivi črni večerni obleki z bleščicami , največ pogledov pa je pritegnil izjemno visok razporek, ki je razkril velik del noge, piše Profimedia. Drzen modni izbor je poskrbel, da se je igralka in televizijska osebnost znašla med najbolj opaženimi gostjami večera.

Ob njej je stal 74-letni Harry Hamlin , ki je za prestižni dogodek izbral klasičen črn smoking z metuljčkom. Par je deloval izjemno usklajeno, med celotnim večerom pa sta si izkazovala podporo in naklonjenost.

Posebno pozornost je vzbudil tudi njun pogovor z novinarjem televizije E! News Justinom Sylvestrom. Med intervjujem je slavni par v šali označil za 'bodoča najprivlačnejša stara starša Hollywooda'. Rinna in Hamlin sta se ob komentarju nasmehnila ter priznala, da se nove življenjske vloge že veselita.

Za zdaj njuni hčerki, 28-letna Delilah Belle in 25-letna Amelia Gray, ostajata osredotočeni predvsem na kariero. Obe uspešno gradita svojo pot v svetu mode in zabavne industrije, zato družina še ne pričakuje naraščaja.