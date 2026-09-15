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Lisa Rinna
Trači

Pri 63 letih navdušila v drzni obleki z razporkom do pasu

N. Č.
15. 09. 2026 08.43
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Lisa Rinna je na podelitvi nagrad Emmy navdušila v drzni črni obleki z visokim razporkom, ob njej pa je ves večer stal njen dolgoletni partner Harry Hamlin.

Čeprav sta skupaj že skoraj tri desetletja, sta Lisa Rinna in Harry Hamlin na podelitvi nagrad Emmy znova dokazala, da veljata za enega najbolj usklajenih hollywoodskih parov. Na modri preprogi sta se pojavila z roko v roki in hitro pritegnila pozornost fotografov.

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Navdušila v drzni črni obleki z razporkom

63-letna Lisa Rinna je navdušila v vpadljivi črni večerni obleki z bleščicami, največ pogledov pa je pritegnil izjemno visok razporek, ki je razkril velik del noge, piše Profimedia. Drzen modni izbor je poskrbel, da se je igralka in televizijska osebnost znašla med najbolj opaženimi gostjami večera.

Lisa Rinna in Harry Hamlin
Lisa Rinna in Harry Hamlin FOTO: Profimedia

Ob njej je stal 74-letni Harry Hamlin, ki je za prestižni dogodek izbral klasičen črn smoking z metuljčkom. Par je deloval izjemno usklajeno, med celotnim večerom pa sta si izkazovala podporo in naklonjenost.

Bodoča najprivlačnejša stara starša Hollywooda?

Posebno pozornost je vzbudil tudi njun pogovor z novinarjem televizije E! News Justinom Sylvestrom. Med intervjujem je slavni par v šali označil za 'bodoča najprivlačnejša stara starša Hollywooda'. Rinna in Hamlin sta se ob komentarju nasmehnila ter priznala, da se nove življenjske vloge že veselita.

Za zdaj njuni hčerki, 28-letna Delilah Belle in 25-letna Amelia Gray, ostajata osredotočeni predvsem na kariero. Obe uspešno gradita svojo pot v svetu mode in zabavne industrije, zato družina še ne pričakuje naraščaja.

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Lisa Rinna in Harry Hamlin sta bila sicer med najbolj fotografiranimi pari večera v losangeleškem Peacock Theatru, kjer je potekala letošnja podelitev nagrad Emmy. S svojim videzom in energijo sta dokazala, da ostajata med najbolj opaznimi hollywoodskimi pari.

Lisa Rinna
Lisa RinnaFOTO: Profimedia
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Vir: E! News, Profimedia

Lisa Rinna Harry Hamlin nagrade emmy rdeča preproga drzna obleka razporek moda slavnih emmy 2026
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Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje

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