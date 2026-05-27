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Loni Willison
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Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen

N. Č.
27. 05. 2026 04.00
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Loni Willison, nekoč ena najbolj obetavnih fitnes manekenk in del hollywoodske smetane, danes živi na ulicah Beverly Hillsa. Fotografije 43-letnice, ki brska po smetnjakih in išče hrano, so ponovno pretresle svetovno javnost.

Loni Willison, ki je pred leti veljala za enega najobetavnejših obrazov fitnes industrije, danes preživlja težke čase na ulicah Beverly Hillsa. Kot navaja vir Net.hr, so fotografije 43-letnice, ki išče hrano v smetnjakih, ponovno šokirale svetovno javnost in preplavile splet. Nekoč glamurozna ženska, ki je bila del hollywoodske smetane, zdaj s seboj vozi voziček z vsemi svojimi osebnimi stvarmi.

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Ta drastična sprememba življenjskega sloga kaže na globoko osebno stisko, v kateri se je znašla nekdanja manekenka. Danes namesto prestižnih oblačil nosi tisto, kar najde med odpadki, njen dom pa je postal pločnik. Njena zgodba pa ni le zgodba o izgubi kariere in doma, temveč tudi o razmerju, ki je močno zaznamovalo njen padeczakonu z igralcem Jeremyjem Jacksonom, ki ga podrobno opisuje tudi portal BollywoodShaadis.

Loni Willison na ulici
Loni Willison na uliciFOTO: Profimedia

Začetek ljubezenske zgodbe

Po navedbah BollywoodShaadis sta se Loni Willison in Jeremy Jackson prvič srečala, ko je bila stara 19 let. Takrat je delala kot plesalka in nastopala v odrasli industriji. Med njima je hitro preskočila iskra, vendar se razmerje ni razvilo, saj Loni ni želela opustiti svoje kariere.

Štiri leta pozneje sta se znova srečala, tokrat v obdobju, ko je Jeremy trdil, da ji je pomagal oditi iz sveta odrasle industrije. Za Daily Mail je izjavil, da jo je prav on spodbudil k delu v fitnes industriji in ji pomagal do prvih večjih nastopov v revijah. To je bil začetek njenega vzpona, ki je sovpadal z njunim vse tesnejšim odnosom.

Loni Willison je nekoč krasila številne naslovnice fitnes revij.
Loni Willison je nekoč krasila številne naslovnice fitnes revij. FOTO: Profimedia

Poroka, ki je obetala pravljico

Njuna zveza je dosegla vrhunec leta 2012, ko sta se poročila na plaži v Kaliforniji. Oba sta bila oblečena v belo, ob njiju pa je bil tudi njun pes, kar je ustvarilo podobo popolne hollywoodske romance. A za kulisami je bilo drugače.

Po poročanju BollywoodShaadis je bilo njuno razmerje že od začetka obremenjeno s težavami. Jeremy naj bi se boril s steroidno odvisnostjo, Loni pa je pozneje zapadla v alkoholizem. Prepiri so bili pogosti, pogosto tudi fizični, Loni pa naj bi doživljala panične napade, halucinacije in paranojo. Kljub temu sta poskušala ohraniti videz urejenega zakona, a je bilo jasno, da se razmerje nevarno krha.

Usodni razpad in klic na 911

Leta 2014 je prišlo do incidenta, ki je dokončno razbil njun zakon. Loni je poklicala 911 in Jeremyja obtožila nasilja. On je obtožbe zanikal in medijem pokazal zdravstvene izvide, za katere je trdil, da dokazujejo njeno duševno nestabilnost.

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Po tem sta se ločila, Loni pa je začela hitro drseti v osebni propad. BollywoodShaadis navaja, da je po ločitvi izgubila službo asistentke v kliniki za estetsko kirurgijo, prenehala delati kot model in v nekaj letih izgubila skoraj celotno premoženje, ki ga ni bilo malo.

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Življenje po ločitvi: izguba identitete

Po navedbah Net.hr Loni danes večino časa preživi v Beverly Hillsu, kjer brska po smetnjakih in išče hrano ter oblačila. Priče navajajo, da se izogiba zavetiščem in ponudbam za pomoč, saj se tam počuti ogroženo. Kljub številnim poskusom organizacij in posameznikov, da bi ji pomagali, ostaja na ulici, kjer ima po lastnih besedah vsaj občutek svobode, čeprav je ta svoboda plačana s krutim pomanjkanjem. Njene najnovejše fotografije kažejo na hude zdravstvene posledice življenja na ulici, tako fizične kot psihične.

Loni Willison na ulici
Loni Willison na uliciFOTO: Profimedia

Spomin na nekdanje življenje

Loni Willison je bila nekoč del hollywoodske smetane, nastopala je v televizijskih oddajah in revijah, njena podoba pa je bila sinonim za zdravje, lepoto in uspeh. Danes je to življenje le še bled spomin. Več o tem, kako živi kot brezdomka, si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: net.hr, bollywoodshaadis.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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