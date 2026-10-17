Po šovu sta sprejela veliko odločitev: od vile do skupnega doma

Potem ko sta Loren Zubonja in Roberto Vučić po odhodu iz šova Otok ljubezni Adria razkrila, da načrtujeta skupno življenje na Hrvaškem, sta zdaj ponovno naredila velik korak. Na družbenih omrežjih sta namreč objavila fotografijo s ključi stanovanja in sledilcem pokazala, da se njuni načrti uresničujejo.

Po koncu šova naredila velik korak: zdaj uživata v Zagrebu

Na Instagramu sta objavila skupno fotografijo, na kateri v roki držita ključe, ob njej pa v angleščini zapisala: "Od deljenja vile do deljenja skupnega doma."

Sta Loren in Roberto še skupaj? Po izpadu sta razkrila vse

Objava je hitro pritegnila pozornost njunih sledilcev, ki so paru v komentarjih množično čestitali za novo življenjsko poglavje .

Nova objava ni prišla povsem nepričakovano. Loren in Roberto sta namreč pred dnevi v oddaji Bombaškoljka razkrila, da sta našla stanovanje in da nameravata živeti skupaj na Hrvaškem.

Takrat sta povedala tudi, da sta po vrnitvi s Tenerifov začasno bivala v hotelu, medtem ko sta urejala vse potrebno za selitev v skupni dom.