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Loren in Roberto - ig
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Po šovu sta sprejela veliko odločitev: od vile do skupnega doma

N. Č.
17. 10. 2026 04.00
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Loren Zubonja in Roberto Vučić sta svojo zvezo, ki se je začela v šovu Otok ljubezni, kronala s skupnim domom. S sledilci sta delila čudovito novico o selitvi in ponosno pokazala ključe svojega novega stanovanja na Hrvaškem.

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Potem ko sta Loren Zubonja in Roberto Vučić po odhodu iz šova Otok ljubezni Adria razkrila, da načrtujeta skupno življenje na Hrvaškem, sta zdaj ponovno naredila velik korak. Na družbenih omrežjih sta namreč objavila fotografijo s ključi stanovanja in sledilcem pokazala, da se njuni načrti uresničujejo.

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Njuni skupni načrti se že uresničujejo

Na Instagramu sta objavila skupno fotografijo, na kateri v roki držita ključe, ob njej pa v angleščini zapisala: "Od deljenja vile do deljenja skupnega doma."

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Objava je hitro pritegnila pozornost njunih sledilcev, ki so paru v komentarjih množično čestitali za novo življenjsko poglavje.

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Skupno življenje sta napovedala že pred dnevi

Nova objava ni prišla povsem nepričakovano. Loren in Roberto sta namreč pred dnevi v oddaji Bombaškoljka razkrila, da sta našla stanovanje in da nameravata živeti skupaj na Hrvaškem.

Takrat sta povedala tudi, da sta po vrnitvi s Tenerifov začasno bivala v hotelu, medtem ko sta urejala vse potrebno za selitev v skupni dom.

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Ljubezenska zgodba se nadaljuje tudi po šovu

Čeprav sta šov Otok ljubezni Adria zapustila pred koncem tekmovanja, njuna zveza očitno ni ostala le pred kamerami. Že kmalu po prihodu v Zagreb sta sledilcem sporočila, da začenjata novo poglavje skupnega življenja.

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Zdaj sta z objavo ključev pokazala, da so načrte tudi uresničila in da od skupne vile na Tenerifih prehajata v skupni dom na Hrvaškem.

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