Hči filmske ikone prišla brez majice in ukradla vse poglede

Louisa Jacobson, najmlajša hči oskarjevke Meryl Streep, je na letošnji podelitvi WWD Honors 2026 v New Yorku poskrbela za enega najbolj opaznih modnih trenutkov večera. Igralka, ki jo gledalci poznajo predvsem iz serije The Gilded Age, je na rdeči preprogi blestela v elegantnem črtastem kostimu modne hiše Tom Ford.
Črtast kostim z modernim pridihom
Za dogodek je izbrala svetel črtast hlačni kostim z izrazito krojenim suknjičem in širokimi hlačami. Posebnost videza je bila minimalistična izvedba, saj pod suknjičem ni nosila klasične srajce ali bluze, kar je celotni kombinaciji dodalo sodoben in drzen pridih.
Videza ni obremenila z množico dodatkov. Namesto tega je izbrala le nekaj skrbno izbranih modnih poudarkov, med katerimi je najbolj izstopal črn cvetlični detajl na reverju suknjiča.
Nova pričeska je pritegnila dodatno pozornost
Mnogi so opazili tudi njeno novo kratko pričesko. Svetli lasje, postriženi v moderen pixie slog, so videzu dodali ostrino in poudarili brezčasno eleganco kostima.
Prav kombinacija kratke pričeske, minimalističnega ličenja in dovršenega kroja je ustvarila videz, ki je bil hkrati klasičen in sodoben.
Po stopinjah slavne mame
Čeprav je Louisa Jacobson hči ene največjih hollywoodskih igralk vseh časov, si zadnja leta vztrajno gradi svojo kariero. Najmlajša hči Meryl Streep se je širšemu občinstvu predstavila predvsem z vlogo v seriji The Gilded Age, ob tem pa se vse pogosteje pojavlja tudi na največjih modnih in družabnih dogodkih.
V intervjujih je večkrat poudarila, da je odraščala ob močni in uspešni mami, a si je vedno želela ustvariti lastno pot. Čeprav ju redko vidimo skupaj na rdeči preprogi, mnogi opažajo, da si poleg igralskega talenta delita tudi prefinjen občutek za slog. Tokrat je Louisa Jacobson dokazala, da zna pritegniti pozornost tudi brez pomoči slavnega priimka, čeprav bo za številne vedno ostala predvsem hči legendarne Meryl Streep.
Eden najbolj elegantnih videzov večera
Na dogodku WWD Honors, ki vsako leto združuje najvplivnejša imena iz sveta mode, medijev in zabavne industrije, je dokazala, da je lahko dobro krojen kostim prav tako opazen kot najbolj razkošna večerna obleka.
S prefinjeno kombinacijo moške mode, minimalističnih dodatkov in sodobnega pristopa k elegantnemu oblačenju je ustvarila videz, ki ga modni navdušenci še dolgo ne bodo pozabili.
Vir: WWD.com
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