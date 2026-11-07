Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj

Ko sta se Lucy Hale in Ian Harding prvič pojavila kot Aria Montgomery in Ezra Fitz v seriji Pretty Little Liars, je nastal eden najbolj priljubljenih televizijskih parov svoje generacije. Njuna romanca je delila mnenja, a oboževalci so bili enotni v enem: kemija med igralcema je bila izjemna .

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Zdaj, skoraj deset let po koncu serije, sta se igralca ponovno združila v praznični romantični komediji The 12 Dates of Christmas, ob promociji filma pa priznala, da se je zdelo, kot da vmes sploh ni minilo veliko časa.

icon-expand Ian Harding in Lucy Hale FOTO: Profimedia

Od Arie in Ezre do nove ljubezenske zgodbe

V seriji Pretty Little Liars je Lucy Hale igrala srednješolko Ario Montgomery, ki se zaplete v razmerje s svojim profesorjem angleščine Ezrom Fitzem, ki ga je upodobil Ian Harding. Njuna zgodba je postala ena osrednjih zgodb serije, gledalci pa so ju hitro združili pod vzdevek "Ezria". Čeprav je od finala serije minilo skoraj desetletje, zanimanje za njuno partnerstvo ni nikoli zares izginilo. Zato ni presenetljivo, da je novica o njunem ponovnem sodelovanju med oboževalci sprožila pravo navdušenje.

"Še vedno poje v maski in garderobi"

Na premieri filma je Lucy Hale razkrila, da je bilo ponovno snemanje z nekdanjim soigralcem popolnoma naravno. "Takoj sva nadaljevala tam, kjer sva končala. Še vedno je tako čudovit, kot je bil vedno. Še vedno poje v maski in garderobi in je preprosto najbolj prijazen človek. Resnično je moj prijatelj," je povedala ob promociji novega božičnega filma.

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Njene besede razkrivajo, da ju po vseh teh letih ne povezuje le skupna televizijska zgodovina, temveč tudi pristno prijateljstvo.

icon-expand Lucy Hale in Ian Harding leta 2016. FOTO: Profimedia

"Včasih sploh nisem vedel, ali govoriva po scenariju"

Podobno je njuno ponovno sodelovanje opisal tudi Ian Harding, ki je priznal, da sta se pred kamerami tako hitro ujela, da je včasih pozabil, ali igrata prizor ali se zgolj pogovarjata. "Tako hitro sva padla nazaj v ta odnos, da sem včasih težko ločil, ali so to vrstice iz scenarija ali se samo pogovarjava. Film deluje zelo naravno, ker sva bila z Lucy večino časa spontana," pove ob promociji.

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Nova romanca, a ista kemija

Tokrat igralca ne upodabljata Arie in Ezre, temveč Christino in Petra. V filmu The 12 Dates of Christmas Christina pred prazniki išče ljubezen skozi serijo zmenkov, medtem ko Peter v njeno življenje vstopi ravno takrat, ko je že skoraj obupala nad romantiko.

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Lucy Hale pravi, da film vsebuje vse, kar si gledalci želijo od božične romantične zgodbe. "Film ima vse, kar si želiš od božičnega filma," pravi, Ian Harding pa meni, da gledalce čaka ravno prava kombinacija romantike, humorja in prazničnega vzdušja. "Zgodba je igriva. Polna je norih situacij, a je predvsem očarljiva. V njej je veliko romantike, vendar ne preveč. Vsega je ravno prav, še posebej za božični film. In ljudje v njem se dejansko imajo radi. To je vedno pozitivna stvar in mislim, da se to tudi vidi na zaslonu," je povedal ob promociji.

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Sta se kdaj zapletla v resničnem življenju?

Njuna kemija na zaslonu je bila tako prepričljiva, da so skozi vsa leta predvajanja serije številni oboževalci ugibali, ali se med Lucy Hale in Ianom Hardingom kaj dogaja tudi zasebno. Na družbenih omrežjih in forumih so se pogosto pojavljala vprašanja, ali sta par tudi v resničnem življenju, a sta igralca vedno poudarjala, da ju povezuje predvsem tesno prijateljstvo.

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Rekreirala sta prizor, ki ga oboževalci nikoli niso pozabili

Ob promociji filma The 12 Dates of Christmas sta Lucy Hale in Ian Harding dodatno navdušila oboževalce, ko sta na družbenih omrežjih poustvarila enega najbolj ikoničnih prizorov iz serije Pretty Little Liars. Gre za prizor iz prve sezone, ko se Aria Montgomery in Ezra Fitz prvič zapleteta po naključnem srečanju v baru. Šele pozneje Aria ugotovi, da je to njen novi učitelj angleščine. Prav ta trenutek je postal začetek ljubezenske zgodbe, ki je pozneje prerasla v fenomen "Ezria" in zaznamovala celotno serijo.

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"Malo starejša in modrejša, a še vedno ista bedaka! Kmalu prihaja 12 Dates of Christmas," je zapisala Lucy ob objavi, ki pa ni bila deležna zgolj pozitivnih komentarjev.

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Kontroverzno razmerje, na katerega danes mnogi gledajo drugače

Danes številni gledalci na njuno zgodbo gledajo drugače kot ob prvem predvajanju serije, saj je šlo za razmerje med srednješolko in njenim učiteljem. Haleova je poudarila, da razume sodobne pomisleke glede te zgodbe, a obenem priznava, da je bila prav romanca med Ario in Ezro velik del fenomena, zaradi katerega se oboževalci še danes tako radi vračajo k seriji.

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Ponovna uprizoritev slavnega prizora je zato delovala kot poklon dolgoletnim oboževalcem, ki dvojca še vedno povezujejo z eno najbolj prepoznavnih televizijskih ljubezenskih zgodb zadnjih let.

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Razlika v letih v resnici ni tako visoka

Čeprav sta v seriji Pretty Little Liars igrala srednješolko in njenega učitelja, je bila starostna razlika med igralcema v resnici precej manjša, kot so mnogi domnevali. Lucy Hale se je rodila leta 1989, Ian Harding pa leta 1986, kar pomeni, da ju ločijo manj kot tri leta.

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Oboževalci komaj čakajo

Če sodimo po odzivih na družbenih omrežjih, si mnogi filma sploh ne želijo ogledati zaradi božične zgodbe, ampak zato, ker bodo ponovno videli igralski tandem, ki je zaznamoval njihova najstniška leta.

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Po skoraj desetih letih se je namreč izkazalo, da je ena stvar ostala popolnoma enaka: kemija med Lucy Hale in Ianom Hardingom, zaradi katere sta Aria in Ezra postala eden najbolj nepozabnih televizijskih parov svojega časa.

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