Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?

Svetovno priznani slovenski košarkar Luka Dončić je ponovno v središču pozornosti, tokrat zaradi burnega dogajanja v njegovem zasebnem življenju. Špekulacije o razhodu z dolgoletno partnerico Anamario Goltes so se stopnjevale po nedavnem dejanju na družbenih omrežjih. Goltesova je namreč s svojega profila na Instagramu umaknila skupne fotografije z Dončićem . To je med oboževalci nemudoma sprožilo vprašanja o statusu njune zaroke in o tem, ali je par sploh še skupaj.

V zadnjih dneh pa so namreč po spletu že začele krožiti nove, precej drznejše informacije o Luki Dončiću, ki zadevajo novo potencialno romanco . Najbolj vroča govorica, ki trenutno preplavlja tako ameriške kot slovenske medije, Luko Dončića povezuje z 28-letno ameriško igralko Madelyn Cline .

Do govoric je prišlo, ko so oboževalci opazili, da Dončić na Instagramu sledi omenjeni igralki, poroča Sportskeeda in tudi številni drugi mediji. Oboževalec je na omrežju X delil fotografijo, na kateri je razvidno, da Luka res sledi omenjeni igralki, poleg pa je pripisal zapis, ki namiguje, da se med njima morda nekaj dogaja.

Sportskeeda poroča, da so se v komentarjih pod omenjeno objavo pojavila ugibanja, ali gre morda za predelano fotografijo, oseba, ki je delila omenjeno objavo, pa je na ugibanja odgovorila s posnetkom zaslona in tako poskusila ovreči govorice, da je bila fotografija predelana.