Luka Jezeršek v objemu žene praznuje 14. obletnico zakona

V družini Luke Jezerška je te dni še posebej veselo. Priljubljeni chef, podjetnik in sodnik v oddaji MasterChef Slovenija z ženo Aleksandro Jezeršek praznuje posebno obletnico. Mineva namreč 14 let od njune poroke. Ob tej priložnosti je na družbenih omrežjih zaokrožila tudi njuna skupna fotografija, na kateri pozirata objeta.
Fotografijo spremlja zapis: "Srečni so le, ki srečo res dojamejo." (Adi Smolar)
Zapis je hitro pritegnil pozornost sledilcev, ki so paru namenili številne čestitke in lepe želje.
Ljubezenska zgodba, ki se je začela ob morju
Kot je ob obletnici razkril Luka Jezeršek, se je njuna zgodba začela precej spontano. Njuni začetki segajo v Šibenik, kamor je odšel za Aleksandro, kot je v lanskem letu v enem izmed zapisov ob fotografiji na družbenih omrežjih zapisala Aleksandra. Nato sta se skupaj odpravila na jadranje, s katerega se je vrnil zaljubljen.
Čeprav je danes eden najbolj prepoznavnih slovenskih kuharskih mojstrov, je v številnih intervjujih že večkrat poudaril, da mu družina pomeni največ. Prav zato ne preseneča, da je tudi ob tej pomembni obletnici izpostavil predvsem skupne spomine in hvaležnost za vse, kar sta zgradila skupaj.
Družina ostaja na prvem mestu
Luka Jezeršek in Aleksandra Jezeršek sta v vseh teh letih ustvarila veliko družino. Skupaj imajo tri otroke: Sofijo, Urha in Japca. Družina je pomemben del njunega vsakdana in pogosto tudi navdih za številne življenjske in poslovne odločitve.
Kljub številnim obveznostim, ki jih prinašata vodenje družinskega podjetja in televizijska kariera, očitno še vedno najdeta čas drug za drugega.
Obletnica poroke: 14 let skupne poti
Štirinajst let skupnih spominov, življenjskih preizkušenj, veselih trenutkov in družinskih dogodivščin je pomemben mejnik za vsak par. Pri Luki Jezeršku in Aleksandri Jezeršek pa se zdi, da je njuna zgodba še vedno polna topline, povezanosti in medsebojnega spoštovanja.
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