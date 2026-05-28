Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka

Ajda in Luka Korenčič praznujeta že svojo prvo obletnico poroke. Večno zvestobo sta si obljubila lanskega maja, in to kar dvakrat. Prvič je bil na vrsti civilni obred, dva dni pozneje pa sta svojo zakonsko pot sklenila še s keltskim obredom na prostem.
Od njunih dveh poročnih obredov, ki sta bila vsak po svoje čudovita, do danes, sta Ajda in Luka dokazala, da je njuna ljubezen trdna, sveža in polna tiste prave življenjske energije, ki jo pri njima vsi tako radi občudujemo.
Odločila sta se za nenavaden, keltski obred
Po civilni poroki 23. maja je sledila večja zabava 25. maja v Kamniku. Glavna atrakcija je bil keltski obred na prostem. Gre za starodaven način poroke, kjer so paroma zvezali roke s tremi vozli. Prvi vozel je namenjen nevesti, drugi ženinu, tretji pa simbolizira njune bližnje.
Na poroki ni manjkal niti kotiček za pokojne, ki je bil posvečen vsem preminulim bližnjim, ki jih Ajda in Luka nosita v srcu. Oba sta namreč že izgubila očeta, babici, dedka in strice. Več o njunem poročnem obredu si lahko preberete TUKAJ!
Ganljivo sporočilo ob obletnici poroke
Ajda je ob obletnici poroke na svojih družbenih omrežjih delila daljše sporočilo, ki je hitro pritegnilo pozornost javnosti in oboževalcev. "Eno leto zakona. In vedno bolj razumem, da ljubezen ni v tem, da drugega razvozlaš. Ampak da ostajaš radoveden pred skrivnostjo," je zapisala in dodala: "Da se učiš jezika telesa, tišin, pogledov, tistega neizrečenega med besedami. Hvala, ker si tako zelo človek. Tako oprijemljiv. Tako živ... in tako moj."
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