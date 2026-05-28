Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka

Ajda in Luka Korenčič praznujeta že svojo prvo obletnico poroke. Večno zvestobo sta si obljubila lanskega maja, in to kar dvakrat. Prvič je bil na vrsti civilni obred, dva dni pozneje pa sta svojo zakonsko pot sklenila še s keltskim obredom na prostem.

Od njunih dveh poročnih obredov, ki sta bila vsak po svoje čudovita, do danes, sta Ajda in Luka dokazala, da je njuna ljubezen trdna, sveža in polna tiste prave življenjske energije, ki jo pri njima vsi tako radi občudujemo.