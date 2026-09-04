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madonna
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Pri 68 presenetila z novim videzom: "Sploh je nismo prepoznali"

S.B.
04. 09. 2026 04.00
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Kraljica popa je znova dokazala, da se ne namerava držati pravil. Pri 68 letih je pokazala povsem drugačen videz, ki je na družbenih omrežjih sprožil številne odzive.

Madonna je že desetletja znana po tem, da svojo podobo spreminja skoraj tako pogosto kot svojo glasbo. Tokrat pa je s fotografijami, ki jih je objavila na Instagramu, presenetila celo svoje dolgoletne oboževalce.

Pri 68 letih je pevka pokazala zelo mladostno, izrazito stilizirano podobo, ob kateri so se nekateri sledilci spraševali, ali jo sploh gledajo prav.

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Britanski The Sun je njene nove fotografije opisal kot skoraj neprepoznavne. Madonna je pozirala od blizu, z izrazitim 80. letom navdihnjenim pričeskom, velikimi rdečimi očali in usnjeno jakno. V eni od fotografij je nosila tudi čipkast top z globokim izrezom.

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"Sprva te sploh nisem prepoznal"

Prav njen obraz je pritegnil največ pozornosti. Na fotografijah je videti zelo gladko polt, izrazit make up in drugače oblikovane obrvi, celoten videz pa deluje precej drugače od podobe, ki smo je bili vajeni v zadnjih letih.

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"Sprva te sploh nisem prepoznal, ampak vau, preprosto ikonična si," je zapisal eden od sledilcev, medtem ko je drugi Madonno označil za kraljico preobrazbe.

Odzivi pa niso bili zgolj presenečeni. Številni oboževalci so pevko pohvalili in poudarili, da je tudi pri 68 letih videti osupljivo. Madonna je ob fotografijam zapisala: "Naslikaj me po spominu, ne s tem, kar vidiš zdaj."

Nov videz ima močan pridih 90. let

Njena najnovejša podoba ni naključna. Tudi drugi modni kritiki so opazili, da se Madonna tokrat poigrava z estetiko, ki spominja na 90. leta.

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Page Six je izpostavil njene umetne pege, posvetljene obrvi, sijoče ustnice in izrazit make up, medtem ko so nekateri v njenem novem videzu prepoznali celo podobnost s Pamelo Anderson.

Tudi InStyle je poročal o njeni novi pričeski, navdihnjeni z 90. leti, in voluminoznem blond pričesku, ki spominja na videz, kakršnega je v svoji karieri pogosto nosila Pamela Anderson.

A pri Madonni je ena stvar pravzaprav stalnica: spreminjanje.

Madonna je pri svojih 68 letih še vedno videti mladostno.
Madonna je pri svojih 68 letih še vedno videti mladostno.FOTO: Profimedia

Madonna se nikoli ni bala nove podobe

Njena kariera je že od začetka tesno povezana z modo, ličenjem in nenehnim spreminjanjem podobe. Od kratkih las in izrazitih obrvi v začetku kariere do platinasto blond videza in poznejših drznih preobrazb je pevka večkrat dokazala, da se ne namerava prilagajati pričakovanjem.

Vogue je njeno dolgo zgodovino lepotnih transformacij opisal kot eno od značilnosti njenega umetniškega izraza. Madonna je skozi desetletja spreminjala pričeske, barvo las, ličenje in celotno vizualno podobo.

Tudi letos je ostala zvesta temu pristopu. Na letošnji Met Gali je denimo nastopila v povsem drugačni, temačni podobi, z dolgo črno lasuljo, vijoličnim prosojnim ogrinjalom in videzom, ki ga je Vogue označil za njeno 'obdobje čarovništva.'

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Pri 68 še zdaleč ne upočasnjuje

Madonna je 68. rojstni dan praznovala 16. avgusta 2026.

V zadnjih tednih je bila ponovno zelo prisotna tudi zaradi glasbe. Njena vrnitev z novim albumom je po pisanju Voguea zaznamovala njeno ponovno pojavljanje v ospredju popkulture; revija jo je ob tem opisala kot umetnico, katere vpliv na popularno glasbo in vizualno kulturo je skoraj nemogoče preceniti.

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Ob 68. rojstnem dnevu je Madonna v Grčiji pozirala tudi v razkošni kreaciji Dolce & Gabbana iz kolekcije Alta Moda, fotografije pa objavila na družbenih omrežjih.

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Viri: Vogue, InStyle, Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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