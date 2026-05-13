Brez sramu pokazala strije in poslala močno sporočilo

Nekdanja kandidatka šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), Maja Golubović, je na svojem Instagram profilu sprožila val zanimanja z neposredno objavo o videzu svojega telesa. Kljub redni telesni vadbi in discipliniranemu prehranjevanju je pokazala, da so strije realnost, ki je ni mogoče povsem izbrisati.
Njen namen je jasen: ljudem želi pokazati, da so fizične lastnosti, kot so celulit ali brazgotine, del normalnega telesa. Maja poudarja, da se takšnih stvari ne smemo sramovati, saj so pogosto neodvisne od naših življenjskih navad in truda, ki ga vlagamo v svoj videz.
Maja Golubović v svoji objavi opozarja na paradoks: čeprav živi zdravo in redno trenira, so strije še vedno prisotne. S tem naslovlja pogosto zmoto, da so nepopolnosti posledica zanemarjanja telesa. Maja pravi: "Treniram redno, jem zdravo in še vedno imam strije. In veš kaj? To me ne naredi manj vredne."
"Želim, da vsaka ženska in vsak moški razumeta, da se ne smemo sramovati nečesa, česar ne moremo spremeniti. Strije, brazgotine, celulit ali katerakoli nepopolnost niso razlog za sram," je še zapisala in dodala: "Naše telo nosi našo zgodbo in sprejeti ga moramo točno takšno, kot je, s strijami ali brez njih. Sramovati bi se morali, ko nekomu naredimo krivico, ne pa svojega telesa."
Lansko leto je svoje nepravilnosti delila Marinela
Maja pa ni prva tekmovalka iz šova Sanjski moški Hrvaške, ki se ne boji pokazati svojih 'nepravilnosti'. Prav tako odprto je o svojih težavah v lanskem letu govorila tekmovalka Marinela, ki je priznala, da se je dolgo časa soočala s hudimi aknami, ki so rušile njeno samozavest. Razkrila je, da nikoli ni obupala in da je sčasoma našla rešitev.
