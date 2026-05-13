Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Maja Golubović - ig
Trači

Brez sramu pokazala strije in poslala močno sporočilo

N. Č.
13. 05. 2026 04.00
0

Bivša udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške Maja Golubović je z objavo strij spodbudila k praktičnemu sprejemanju telesnih nepravilnosti.

Nekdanja kandidatka šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), Maja Golubović, je na svojem Instagram profilu sprožila val zanimanja z neposredno objavo o videzu svojega telesa. Kljub redni telesni vadbi in discipliniranemu prehranjevanju je pokazala, da so strije realnost, ki je ni mogoče povsem izbrisati.

Kaja in Matea sta dokazali, da njuno prijateljstvo traja tudi po šovu
Preberi še
Kaja in Matea sta dokazali, da njuno prijateljstvo traja tudi po šovu

Njen namen je jasen: ljudem želi pokazati, da so fizične lastnosti, kot so celulit ali brazgotine, del normalnega telesa. Maja poudarja, da se takšnih stvari ne smemo sramovati, saj so pogosto neodvisne od naših življenjskih navad in truda, ki ga vlagamo v svoj videz.

Maja - spremljali smo jo v peti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške
Maja - spremljali smo jo v peti sezoni šova Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
Maja - Instagram zgodba
Maja - Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

Maja Golubović presenetila z neposredno objavo

Maja Golubović v svoji objavi opozarja na paradoks: čeprav živi zdravo in redno trenira, so strije še vedno prisotne. S tem naslovlja pogosto zmoto, da so nepopolnosti posledica zanemarjanja telesa. Maja pravi: "Treniram redno, jem zdravo in še vedno imam strije. In veš kaj? To me ne naredi manj vredne."

Marinela pokazala, kako je bil njen obraz videti pri 19 letih
Preberi še
Marinela pokazala, kako je bil njen obraz videti pri 19 letih

"Želim, da vsaka ženska in vsak moški razumeta, da se ne smemo sramovati nečesa, česar ne moremo spremeniti. Strije, brazgotine, celulit ali katerakoli nepopolnost niso razlog za sram," je še zapisala in dodala: "Naše telo nosi našo zgodbo in sprejeti ga moramo točno takšno, kot je, s strijami ali brez njih. Sramovati bi se morali, ko nekomu naredimo krivico, ne pa svojega telesa."

Lansko leto je svoje nepravilnosti delila Marinela

Maja pa ni prva tekmovalka iz šova Sanjski moški Hrvaške, ki se ne boji pokazati svojih 'nepravilnosti'. Prav tako odprto je o svojih težavah v lanskem letu govorila tekmovalka Marinela, ki je priznala, da se je dolgo časa soočala s hudimi aknami, ki so rušile njeno samozavest. Razkrila je, da nikoli ni obupala in da je sčasoma našla rešitev. Več si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako četrta kot peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške vas v celoti čakata na VOYO!

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Maja Golubović Gospodin Savršeni strije sanjski moški sanjski moški hrvaške
24ur.com Izbranka Lada Bizovičarja po Stožicah: Ponosna in srečna
24ur.com Gibonni: Vemo, da je Severina dobra mama
24ur.com Delovno sodišče pritrdilo Nataliji Gorščak
24ur.com Čeferinova desna roka Zvonimir Boban: Fenomenalno je, kako so se odzvali Slovenci
24ur.com Pirc Musarjeva o moči skupnosti, Golob o pomenu Slovenije za mir in razvoj
24ur.com Ministrica predsedniku vlade ponudila svoj odstop, ta ga je sprejel
24ur.com 'Vsem državljanom BiH sporočam: Dobrodošli na evropski poti'
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702