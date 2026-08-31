V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"

Maja Šuput je znova poskrbela za smeh med svojimi sledilci. Hrvaška pevka je na družbenih omrežjih objavila fotografije z oddiha, na katerih pozira v bikiniju na jahti, ob posnetkih pa dodala hudomušno opozorilo, ki je takoj pritegnilo pozornost. Po poročanju portala Net.hr je sledilce pozvala, naj bodo previdni pri povečevanju fotografije.
Poletni utrinki z morja
Maja tudi letos veliko časa preživlja na hrvaški obali, kjer med številnimi nastopi najde čas za sprostitev. Na najnovejših fotografijah je pozirala v kopalkah na jahti in še enkrat pokazala, da poletje ostaja njen najljubši letni čas.
Njeni sledilci so bili navdušeni nad poletnimi utrinki, mnogi pa so v komentarjih pohvalili njeno energijo, dobro voljo in zavidljivo postavo.
Sledilce je nasmejala s posebno prošnjo
Posebne pozornosti pa ni pritegnila le fotografija, temveč tudi njen komentar. Kot poroča Net.hr, je pevka ob objavi sledilce opozorila, naj pazijo, kam povečajo fotografijo, s čimer je na svoj račun sprožila val šal in komentarjev.
Takšni duhoviti zapisi so za Majo sicer značilni, saj pogosto svoje objave pospremi z zabavnimi pripombami, zaradi katerih njene objave hitro zaokrožijo po spletu.
Poletje med delom in oddihom
Za eno najbolj zaposlenih glasbenic v regiji je poletje tradicionalno delovno zelo intenzivno obdobje. Med koncerti in nastopi zato pogosto izkoristi proste trenutke za krajši oddih ob morju, utrinke pa redno deli tudi na Instagramu.
Njene objave skoraj vedno sprožijo veliko odzivov, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače. Ob fotografijah v bikiniju so jo sledilci zasuli s komplimenti, največ pozornosti pa je vendarle požela njena zabavna opomba o povečevanju fotografij.
Vir: net.hr
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