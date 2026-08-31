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Maja Šuput - ig
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V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"

N. Č.
31. 08. 2026 04.00
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Pevka Maja Šuput navdušuje s svojo postavo na jahti, a pozornost je pritegnila predvsem z duhovito opombo pod fotografijami. Oboževalcem je v šali svetovala, naj bodo previdni, kam povečajo sliko, s čimer je pokazala svoj sproščen odnos do javnosti.

Maja Šuput je znova poskrbela za smeh med svojimi sledilci. Hrvaška pevka je na družbenih omrežjih objavila fotografije z oddiha, na katerih pozira v bikiniju na jahti, ob posnetkih pa dodala hudomušno opozorilo, ki je takoj pritegnilo pozornost. Po poročanju portala Net.hr je sledilce pozvala, naj bodo previdni pri povečevanju fotografije.

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Poletni utrinki z morja

Maja tudi letos veliko časa preživlja na hrvaški obali, kjer med številnimi nastopi najde čas za sprostitev. Na najnovejših fotografijah je pozirala v kopalkah na jahti in še enkrat pokazala, da poletje ostaja njen najljubši letni čas.

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Njeni sledilci so bili navdušeni nad poletnimi utrinki, mnogi pa so v komentarjih pohvalili njeno energijo, dobro voljo in zavidljivo postavo.

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Sledilce je nasmejala s posebno prošnjo

Posebne pozornosti pa ni pritegnila le fotografija, temveč tudi njen komentar. Kot poroča Net.hr, je pevka ob objavi sledilce opozorila, naj pazijo, kam povečajo fotografijo, s čimer je na svoj račun sprožila val šal in komentarjev.

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Takšni duhoviti zapisi so za Majo sicer značilni, saj pogosto svoje objave pospremi z zabavnimi pripombami, zaradi katerih njene objave hitro zaokrožijo po spletu.

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Poletje med delom in oddihom

Za eno najbolj zaposlenih glasbenic v regiji je poletje tradicionalno delovno zelo intenzivno obdobje. Med koncerti in nastopi zato pogosto izkoristi proste trenutke za krajši oddih ob morju, utrinke pa redno deli tudi na Instagramu.

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Njene objave skoraj vedno sprožijo veliko odzivov, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače. Ob fotografijah v bikiniju so jo sledilci zasuli s komplimenti, največ pozornosti pa je vendarle požela njena zabavna opomba o povečevanju fotografij.

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Vir: net.hr

Maja Šuput jahta poletje bikini Instagram kopalke v kopalkah prošnja hrvaška pevka
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