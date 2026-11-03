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Maja Šuput - ig
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Hrvaška estradnica partnerju: "Obrnil si moj svet na glavo"

N. Č.
03. 11. 2026 04.00
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Maja Šuput je partnerju Emilu Tedeschiju mlajšemu namenila ganljivo rojstnodnevno voščilo, ob tem pa razkrila podrobnost o začetkih njune zveze, ki je doslej ni poznala javnost.

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Hrvaška pevka Maja Šuput je ob rojstnem dnevu svojega partnerja Emila Tedeschija mlajšega na družbenih omrežjih objavila čustveno posvetilo, s katerim je razkrila tudi zanimivo podrobnost o začetkih njune ljubezenske zgodbe.

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Ganljivo rojstnodnevno sporočilo

Ob seriji skupnih fotografij je Maja Šuput partnerju namenila iskrene besede, v katerih je poudarila, kako pomembno vlogo ima v njenem življenju. Med drugim je zapisala, da ji je obrnil svet na glavo in pokazal, da so meje le tiste, ki si jih postavimo sami.

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V objavi mu je zaželela vse najboljše ob rojstnem dnevu in pohvalila njegovo vztrajnost, pozornost ter skrbnost. Ob tem ga je tudi hudomušno spodbudila, naj premaga strah pred letenjem z letali.

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"Če me ne bi prepričal za to najino prvo potovanje (v Grčijo), kdo ve, kakšno bi bilo najino življenje danes ... namesto tega si obrnil moj svet na glavo in mi pokazal, da ni meja, ko ti je za nekoga resnično mar."

 

"Želim ti najlepši rojstni dan – ostani prav takšen, vztrajen in zvest samemu sebi, neskončno pozoren in skrben ... Vse svoje najpomembnejše želje sem ti že zašepetala, a imam še eno – takšno, ki je pomembna za vse nas, ki smo ob tebi – in sicer: prosim, nehaj se bati letal! Vse najboljše!"

Razkrila je nekaj, česar doslej ni vedel skoraj nihče

Še posebej zanimiva pa je bila podrobnost o njunem prvem skupnem potovanju. Pevka je namreč razkrila, da jo je prav Emil Tedeschi mlajši prepričal v njuno prvo skupno potovanje v Grčijo, ki je očitno pomembno zaznamovalo začetek njune zveze.

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Po poročanju hrvaškega portala Story je dopust potekal konec avgusta, a takrat javnost o njuni romanci še ni vedela ničesar. Maja Šuput je z grških počitnic objavljala predvsem fotografije sebe, zato nihče ni slutil, da je bila tam v družbi novega partnerja.

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V zvezi sta šele kratek čas, a že veliko potujeta

Za njuno zvezo se je začelo javno govoriti približno mesec dni pozneje, ko so ju opazili na zagrebškem letališču med odhodom v London. Od takrat se zdi, da par uživa vsak prost trenutek skupaj.

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Po navedbah portala Story sta v približno dveh mesecih obiskala že več evropskih destinacij, med drugim London, Pariz, Milano, Beograd in grški otok Itaka.

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Ljubezen cveti

Sodeč po objavljenih fotografijah in besedah, ki jih je namenila partnerju, med Majo Šuput in Emilom Tedeschijem mlajšim očitno vladajo zelo močna čustva. Njena objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev, ki so paru namenili številne čestitke in lepe želje.

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Vir: Story.hr

Maja Šuput Emil Tedeschi rojstni dan kako se je začela njuna zveza hrvaška estradnica
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