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Maja Šuput in Emil - ig
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Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače

N. Č.
05. 11. 2026 04.00
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Maja Šuput je z novim partnerjem očitno zelo srečna. Čeprav sta svoje razmerje sprva prikrivala, zdaj vse pogosteje delita utrinke iz potovanj in skupnega življenja. Tokrat sta v intervjuju razkrila tudi, kako se je njuna ljubezenska zgodba sploh začela.

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Hrvaška pevka Maja Šuput in njen partner Emil Tedeschi mlajši svoje zveze ne skrivata več pred javnostjo. Zaljubljeni par je v novem intervjuju razkril nekaj podrobnosti o začetku romance, pri tem pa se je izkazalo, da se dogodkov ne spominjata povsem enako.

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O začetku zveze nimata enakega mnenja

"Rekel bi, da imava z Majo nekoliko drugačen pogled na začetek najine zgodbe. Ona rada reče, da me je zavračala, jaz pa bi dejal, da sva imela preprosto nekoliko drugačen tempo," je povedal Emil v ekskluzivnem intervjuju za Story.hr.

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Skupaj praznovala njegov rojstni dan

Par je pred kratkim skupaj praznoval Emilov 32. rojstni dan v Milanu. Po njegovih besedah nista načrtovala nič posebej spektakularnega, saj da je najlepše darilo že to, da lahko čas preživita skupaj.

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Na družbenih omrežjih pevka redno deli utrinke s skupnih potovanj, v zadnjih mesecih pa sta obiskala več evropskih mest. Čeprav sta zvezo sprva skrivala pred javnostjo, danes o njej govorita precej bolj sproščeno.

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Ločujejo ju predvsem službene obveznosti

Maja Šuput je razkrila tudi, da si prizadevata čim več časa preživeti skupaj. Najpogosteje ju ločijo poslovne obveznosti, Emil pa jo občasno spremlja tudi na nastopih, kjer lahko pobližje spozna njen poklicni svet.

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Njuna zveza je v javnost prišla septembra, ko so ju fotografi opazili na zagrebškem letališču pred poletom v London. Pozneje je pevka razkrila, da sta bila skupaj že prej in da sta avgusta celo odpotovala v Grčijo, vendar jima je takrat razmerje še uspelo ohraniti stran od radovednih pogledov javnosti. 

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Več o tem, kaj je o svojem novem partnerju povedala Maja, si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: story.hr

Maja Šuput Emil Tedeschi mlajši začetek zveze hrvaška pevka hrvaška estradnica
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Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni

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