Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik

Dva meseca vztrajnosti in na tisoče poskusov

Maja Šuput ni skrivala, da je njen novi partner za njeno pozornost vložil veliko truda. Ko jo je novinar vprašal, s čim jo je Emil Tedeschi mlajši osvojil, je brez pomisleka odgovorila, da predvsem z vztrajnostjo. "Še nikoli nisem srečala nikogar tako vztrajnega. Res se je izjemno trudil, da bi me osvojil," je povedala pevka.

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Na vprašanje, koliko časa je trajalo njegovo osvajanje, je najprej v šali odgovorila, da zelo dolgo. Nato je razkrila, da se je Emil zanjo intenzivno trudil približno dva meseca.

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"Okoli 68.000 sporočil in poskusov," je v smehu pojasnila in dodala, da je tudi sama precej vztrajna, a jo je novi partner v tem prekašal. Po njenih besedah je dal vse od sebe, da bi se z njim vendarle odpravila na zmenek.

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In kaj je na koncu prevesilo tehtnico?

Pevka je priznala, da ji je preprosto zmanjkalo izgovorov. Ko jo je novinar vprašal, kdaj je naposled privolila v srečanje, je odgovorila, da takrat, ko ni več našla razloga, zakaj bi ga zavrnila. Tako se je začela njuna ljubezenska zgodba.

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Veselila se je samskega življenja, a se je zgodila ljubezen

Zanimivo je, da je Maja pred začetkom nove zveze načrtovala povsem drugačno obdobje. Po prejšnjem razmerju se je namreč veselila, da bo nekaj časa preživela sama in končno spoznala, kako je biti samska. "Tako zelo sem se veselila, da bom po dolgem času enkrat v življenju sama in bom videla, kako je to," je priznala skozi smeh.

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A njeni načrti se niso uresničili. Z Emilom se je zgodila povezava, ki je ni pričakovala, zato bo morala na izkušnjo daljšega samskega obdobja očitno še počakati. Pevka je priznala, da se je na status samske ženske že začela privajati, vendar se je nato pojavila nova ljubezen. Kot je hudomušno dodala, še vedno ne ve, kako je biti dlje časa sama.

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Kdo je Emil Tedeschi mlajši?

Emil Tedeschi mlajši je 30-letni hrvaški podjetnik, ki prihaja iz ene najbolj znanih poslovnih družin na Hrvaškem. V nasprotju z Majo, ki je že dolgo vajena medijske pozornosti, se sam le redko pojavlja v javnosti. Prav njegova zasebnost je bila za pevko zanimiva. Kot je pojasnila v intervjuju, o njem na začetku ni vedela veliko, kar jo je dodatno pritegnilo. Ne zanima ga pretirano fotografiranje, na družbenih omrežjih pa ne izpostavlja svojega življenja.

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Maja je priznala, da ga še vedno spoznava, a da ji je všeč, da se njuna zgodba razvija postopoma. Njuno razmerje je postalo javno, ko so ju fotografirali na zagrebškem letališču. Pozneje sta skupaj preživela tudi romantičen konec tedna v Parizu, njuna zaljubljenost pa zdaj ni več skrivnost.

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Danes si želi predvsem zdravja in sreče

Maja je nedavno praznovala 47. rojstni dan, ob tej priložnosti pa je spregovorila tudi o tem, kaj si želi v novem življenjskem letu. Čeprav je njeno zasebno življenje znova v središču pozornosti, je poudarila, da so ji najpomembnejši zdravje, sreča in dobro počutje nje ter njenih najbližjih. Na vprašanje, ali je zaljubljena, je odgovorila pritrdilno in dodala, da ne vidi smisla v razmerju, če človek ni zaljubljen.

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Po obdobju, ko je načrtovala, da bo uživala v samskem življenju, je tako v njeno življenje prišel moški, ki je očitno ni želel zlahka izpustiti. In čeprav je trajalo dva meseca ter na tisoče poskusov, je Emilova vztrajnost na koncu očitno obrodila sadove.

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