Nov moški v življenju hrvaške pevke? Fotografije sprožile val ugibanj

Maja Šuput je minuli petek v Baški Vodi pripravila energičen koncert, a namesto o glasbi se po dogodku več govori o moškem v njenem zakulisju. Gre za atraktivnega, neznanega moškega s številnimi tetovažami, hrvaški medij 24sata pa je celo objavil njuno skupno fotografijo, ki jo je v uredništvo posredovala bralka.

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Je v njenem življenju prisoten nov moški?

Kot poroča hrvaški portal 24sata, je bil ob Maji Šuput skozi ves večer prisoten postaven, tetoviran moški, ki ga javnost doslej ni poznala. Portal je objavil tudi fotografije, na katerih sta skupaj v zakulisju po koncertu. "Med nastopom Maje Šuput v Baški Vodi sem opazila zanimivo podrobnost, ki je pritegnila pozornost številnih obiskovalcev. Neki neznan, zelo privlačen mladenič se je ves večer zadrževal v bližini pevke, po koncertu pa so ga v njeni družbi opazili v zaodrju," je za 24sata povedala bralka.

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Po poročanju omenjenega medija naj bi bil skrivnostni moški z Majo tudi v garderobi, kjer je pevka pozirala v njegovem naročju, kar je še dodatno podžgalo govorice o morebitni novi romanci.

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Tudi sama delila utrinke z nastopa

Maja je sicer tudi sama na družbenih omrežjih delila utrinke z nastopa, a skrivnostnega moškega na njih ni bilo mogoče videti. Ob fotografijah je zapisala, da je bila to morda celo njena najbolj vroča noč doslej, kar so številni sledilci hitro povezali z moškim, ki se je pojavljal ob njej.

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Čeprav pevka za zdaj ni komentirala ugibanj o svojem ljubezenskem življenju, so fotografije, ki jih je objavil portal 24sata, sprožile številna vprašanja o tem, kdo je skrivnostni spremljevalec in kakšna je njegova vloga v njenem življenju.

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Po burnem letu nova priložnost za srečo?

Majino zasebno življenje je v zadnjih letih pogosto polnilo medijske naslovnice. Leta 2025 se je sporazumno ločila od Nenada Tatarinova, s katerim imata sina Blooma. Pozneje je javnost spremljala njeno zvezo s Šimom Elezom, ki smo ga spoznali v lanski sezoni šova Sanjski moški Hrvaške.

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Čeprav sta delovala kot izjemno usklajen par, sta spomladi potrdila, da sta se dokončno razšla. Prav zato so fotografije iz Baške Vode sprožile toliko zanimanja, saj se številni sprašujejo, ali je Maja morda znova našla razlog za smeh. Za zdaj ostaja skrivnost, kdo je moški, ki ga je bralka 24sata ujela v njeni bližini, eno pa je gotovo: privlačna pevka je poskrbela, da se o njenem nastopu govori še dolgo po tem, ko so ugasnile odrske luči.

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