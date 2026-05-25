Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet

Par, ki je v zadnjem letu pogosto polnil naslovnice s skupnimi potovanji, druženji in objavami na družbenih omrežjih, je bil eden najbolj izpostavljenih zvezdniških dvojcev v regiji. Njuna bližina je sprožala številna ugibanja o resnosti odnosa, zdaj pa kaže, da je zgodba dobila svoj epilog.
"Vsak gre svojo pot"
Po informacijah portala Story.hr je Maja Šuput jasno sporočila, da z Elezom že nekaj časa ne živita več skupnega partnerskega življenja, temveč vsak nadaljuje svojo vsakdanjo realnost. "Veste, kako je, vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, in mi se že nekaj časa bližamo temu drugemu delu," je za Showbuzz povedala Maja.
Čeprav uradnih izjav ni, je njen komentar dovolj jasen, da potrjuje konec zveze, o kateri se je sicer v javnosti špekuliralo že več tednov.
Od romantičnih objav do tišine
Šuputova in Elez sta še pred kratkim delila skupne trenutke z luksuznih potovanj in druženj, kar je njuno zvezo ohranjalo v središču pozornosti medijev in oboževalcev. Vendar pa je v zadnjem obdobju prišlo do zmanjšanja skupnih objav, kar je sprožilo dodatna ugibanja o razhodu.
V preteklosti sta se večkrat znašla v podobnih govoricah, a sta jih običajno utišala z novimi skupnimi fotografijami ali nastopi v javnosti.
Medijsko izpostavljena zveza
Njuna zgodba je bila od začetka pod drobnogledom javnosti, saj sta oba znani osebnosti v hrvaškem medijskem prostoru. Prav zaradi stalne pozornosti je bila vsaka sprememba v njunem odnosu hitro opažena in interpretirana.
Čeprav je razhod zdaj praktično potrjen, ostajata oba še naprej aktivna v svojih karierah in javnem življenju, vsak na svoji poti.
Vir: story.hr, showbuzz.dnevnik.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV