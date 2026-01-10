Zadovoljna.si
Maja Šuput in Šime - ig
Trači

Vroče fotografije hrvaškega para

N. Č.
10. 01. 2026 04.00
1

Hrvaška pevka Maja Šuput in Šime Elez sta začetek leta preživela na Baliju. S svojimi oboževalci sta na družbenih omrežjih delila številne fotografije iz sanjskega oddiha.

Hrvaška pevka in podjetnica Maja Šuput (46) je začetek leta izkoristila za luksuzen oddih na Baliju. Javnost je o svojem potovanju obveščala prek družbenih omrežij, kjer je delila serijo fotografij in videoposnetkov.

Na dopust pa se seveda ni odpravila sama, družbo ji je delal njen partner Šime Elez, ki smo ga spoznali v četrti sezoni šova Sanjski moški Hrvaške. Tam so se zanj borile tudi 4 Slovenke - 3 so v šov vstopile že na samem začetku, naknadno pa se je trem Slovenkam pridružila še Tamara Talundžić, ki jo poznamo iz Kmetije.

Šime Elez v šovu Sanjski moški Hrvaške.
Šime Elez v šovu Sanjski moški Hrvaške.
Maja Šuput in Šime Elez uživata na Baliju

Fotografije Maje Šuput in Šime Eleza, posnete pred slapom Kanto Lampo v Indoneziji, prikazujejo romantične prizore. Na slikah Šime v naročju drži Majo, ki je ovila noge okoli njega, in si izmenjujeta poljube. Ozadje dogajanja je nedotaknjena narava, ki obkroža slap.

Maja je ob tem nosila črne enodelne kopalke z visokim izrezom, kar je poudarilo njeno postavo. Pozirala je tudi samostojno na stenah slapa, samozavest pa kar 'kipi' iz njenih fotografij.

Slap Kanto Lampo

Lokacija snemanja, slap Kanto Lampo, je priljubljena turistična točka, znana po svoji slikovitosti. Fotografije so takoj po objavi na družbenih omrežjih pritegnile veliko pozornosti in številne pozitivne komentarje Majinih oboževalcev.

Slap Kanto Lampo
Slap Kanto Lampo
Pridružil se jima je tudi Majin sin Bloom

Na oddihu se jima je sicer pridružil tudi Majin sin Bloom. Bivali so v vili Naga Putih. Ta vila se nahaja v vasi Umahanyar, ki leži nad reko Petanu, poročajo hrvaški mediji. Lokacija je obdana z bujnim zelenjem, ki nudi pogled na džunglo. Po podatkih Slobodne Dalmacije, nočitev v tej vili stane med 490 in 560 evri. Cena naj bi bila sicer odvisna od sezone in pogojev, dogovorjenih ob rezervaciji.

Vir: net.hr, jutarnji.hr, slobodnadalmacija.hr

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

športnik66 10. 01. 2026 08.48
1 3
Prav lep par sta. Bravo. Naj živi ljubezen. 👍
ODGOVORI
